Samsung Galaxy S25 FE uniká na rendech. Design je nám povědomý

Renomovaný leaker OnLeaks se e spolupráci se serverem SammyGuru pochlubil prvními rendery očekávaného smartphonu Samsung Galaxy S25 FE, který by měl dorazit na trh koncem letošního roku. Nové snímky odhalují, že jihokorejský výrobce opět zvolil konzervativní přístup a učinil minimální designové změny oproti současnému modelu Galaxy S24 FE. Novinka si zachovává kovovou konstrukci, ploché rámečky i displej se selfie kamerou v průstřelu, který Samsung používá již několik generací.

Kompaktnější rozměry při stejné velikosti displeje

Příjemnou změnou jsou rozměry 161,4 x 76,6 x 7,4 mm, díky nimž bude Galaxy S25 FE kratší a tenčí než jeho předchůdce s parametry 162 x 77,3 x 8 mm. Samsung tak dokázal zachovat 6,7„palcový„ Super AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a současně zařízení zmenšit zúžením rámečků kolem obrazovky. V současné době se spekuluje o jasu až 2 600 nitů, s nímž by telefon poskytl lepší čitelnost na slunci.

Zadní strana beze změny

Design zadní strany zůstává prakticky beze změny s trojitou kamerou v vertikálním uspořádání. OnLeaks na renderech ukazuje známé provedení bez výrazného fotomodulu, kdy jednotlivé objektivy vyčnívají přímo ze zad.

V oblasti fotografování se Samsung údajně připravuje na upgrade přední kamery, tentokrát prý využije 12Mpx obrazový senzor. Sestava zadních fotoaparátů by měla zahrnovat 50Mpx hlavní snímač s optickou stabilizací, 8Mpx teleobjektiv s trojnásobným zoomem a 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Tato konfigurace odpovídá současným trendům ve střední třídě a měla by pokrýt většinu fotografických potřeb uživatelů.

Nejasnosti okolo čipsetu

Zatím není zcela zřejmé, jaký čipset bude telefon pohánět. Spekuluje se o přítomnosti procesoru Exynos 2400 nebo alternativně MediaTek Dimensity 9400, přičemž finální rozhodnutí může záviset na regionu prodeje. Telefon by měl v každém případě nabídnout 12 GB operační paměti a varianty úložiště 256 GB a 512 GB.

Zajímavostí je, že Samsung údajně již testuje firmware s One UI 8 postavené na Androidu 16 pro model s označením SM-S731B. To naznačuje, že Galaxy S25 FE by mohl být jedním z prvních telefonů s nejnovější verzí Androidu ihned po uvedení.

Dlouhá softwarová podpora a plánované vydání

Ve spojitosti s Galaxy S25 FE se od Samsungu očekává sedm let softwarových aktualizací, což odpovídá současné politice společnosti pro vlajkové modely. Telefon by se měl objevit na trhu koncem roku 2025.

Jak se Samsung Galaxy S25 FE zamlouvá vám?

Zdroj: SammyGuru