Samsung Galaxy S25 Edge představen: Extra tenká novinka má nejrychlejší Snapdragon a 200Mpx foťák

Samsung v časných ranních hodinách oficiálně představil kompletní specifikace novinky Galaxy S25 Edge, mimořádně tenkého přírůstku do prémiové řady Galaxy S. Telefon s titanovou konstrukcí s tloušťkou pouhých 5,8 mm a hmotností 163 gramů představuje podle výrobce konstrukční úspěch, neboť se mu podařilo do extrémně tenkého těla vměstnat plnohodnotnou vlajkovou výbavu včetně 200Mpx fotoaparátu a nejnovějšího procesoru Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Jen kapacita baterie není zrovna uspokjivá…

Titanová pevnost v nejtenčím provedení

Designové zpracování je v případě Samsungu Galaxy S25 Edge bezesporu jednou z hlavních předností – s tloušťkou 5,8 mm ostatně jde o jeden z nejtenčích prémiových smartphonů na trhu. Navzdory extrémně štíhlé siluetě se Samsung rozhodl pro použití titanového rámu, který nabízí vynikající pevnost a odolnost při zachování nízké hmotnosti. Telefon si dokonce zachovává certifikaci IP68 pro odolnost vůči vodě a prachu.

Obrazovku pak před poškozením chrání Corning Gorilla Glass Ceramic 2, což je sklokeramický materiál lákající na mimořádnou pevnost.

Tabulka specifikací

Cena cca 31 000 Kč Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (4,47 GHz) Paměť 12 GB RAM + 256/512 GB Displej 6,7″ Dynamic AMOLED 2X (3120 x 1440, Quad HD+) Jas displeje Dynamic AMOLED 2X Zadní fotoaparáty 200 MP hlavní (f/1.7) + 12 MP (f/2.2), OIS Přední fotoaparát 12 MP (f/2.2) Video 8K (30 fps), 4K/FHD, Slow-motion 240fps @FHD Baterie 3900 mAh Rozměry 158,2 x 75,6 x 5,8 mm Hmotnost 163 g Konektivita 5G, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, NFC, UWB Zabezpečení – OS Android (One UI) Barvy Cobalt Violet

200Mpx fotoaparát v doprovodu ultra širokoúhlé kamery

Fotografická výbava čítá pouze dva zadní snímače. Hlavní 200Mpx širokoúhlý objektiv s clonou f/1,7 a optickou stabilizací obrazu slibuje o 40 % lepší výkon při nočním fotografování ve srovnání se standardním Galaxy S25. Doplňuje jej 12Mpx ultraširokoúhlá kamera s clonou f/2,2 a podporou automatického ostření, která současně slouží i pro pořizování makro snímků.

Galaxy S25 Edge využívá stejný ProVisual Engine jako řada Galaxy S25, což zahrnuje pokročilé AI funkce pro zpracování obrazu. Neschází ani oblíbené nástroje jako Audio Eraser pro odstranění nežádoucích zvuků z videí nebo Drawing Assist pro kreativní úpravy.

Procesor z vlajkové řady a nová odpařovací komora

Pod kapotou telefonu tiká čipset Quacomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, tedy stejný čipset jako v ostatních modelech řady Galaxy S25. Samsung musel kvůli tenkému tělu přepracovat chladicí systém – nová odpařovací komora je tenčí, ale širší, aby zajistila dostatečný odvod tepla při náročném používání.

Telefon nabízí 12 GB operační paměti a úložiště s kapacitou 256 GB nebo 512 GB. Díky pokročilému procesoru zvládá Galaxy S25 Edge všechny funkce Galaxy AI včetně integrace s Gemini Live a jeho nových schopností sdílení obrazovky a využití kamery.

Solidní displej, ale slabší baterie

Obrazovka se 6,7„ úhlopříčkou nabízí QHD+ rozlišení a technologií Dynamic AMOLED 2X s adaptivní obnovovací frekvencí 1–120 Hz. Hodnota maximálního jasu se drží na stejné úrovni jako u modelu Plus, činí tedy 2 600 nitů.

S ohledem na výdrž jsem nicméně trochu skeptický. Kvůli extrémně tenkému profilu museli inženýři sáhnout k menší baterii s kapacitou 3 900 mAh, což je méně než u standardního Galaxy S25. Nabíjet lze nanejvýš 25W výkonem, kvůli čemuž trvá telefon do 55 % nabít 30 minut. Nechybí však bezdrátové nabíjení či funkce Wireless PowerShare (reverzní bezdrátové nabíjení) pro sdílení energie jiným zařízením.

Cena překonává očekávání, do Česka se teprve chystá

Samsung zatím neoznámil dostupnost Galaxy S25 Edge pro český trh. V sousedním Německu bude telefon k dispozici ve třech barevných variantách – Titanium Silver, Titanium Jetblack a Titanium Icyblue. Cena začíná na 1 249 eurech (31 200 Kč v přepočtu) za verzi s 256 GB úložiště, zatímco varianta s 512 GB vyjde na 1 369 eur (34 200 Kč).

Pro srovnání: Model Galaxy S25+ v konfiguraci 12/256GB prodává německý Samsung od 1 149 eur (28 700 Kč v přepočtu), dražší verze 12/512GB pak stojí 1 269 eur (31 700 Kč v přepočtu).

Láká vás tenký design Galaxy S25 Edge?

Zdroje: Samsung (1, 2)