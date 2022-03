Samsung Galaxy S22 Ultra je už nějakou dobu venku (pokud jste nečetli naší recenzi, určitě na ní mrkněte) a bohužel se ani tomuto modelu nevyhnuly porodní bolesti. Uživatelé si stěžují například na to, že je jejich klidně několik let starý telefon plynulejší. Na vině je pravděpodobně čipset Exynos, jelikož varianty se Snapdragonem podobnými problémy netrpí. Mimo to někteří zákazníci hlásí také problémy s GPS signálem.

Galaxy S22 Ultra má problémy s GPS signálem

Problém se projeví samozřejmě při používání některé z navigačních aplikací jako například Waze či Google Mapy. Některým uživatelům signál vypadává, jiným nefunguje GPS vůbec. Bohužel nepomáhá ani restart telefonu. Jeden z moderátorů fóra Community Samsung tento problém potvrdil a dodal, že se v současné době pracuje na aktualizaci, která tento problém vyřeší. V odpovědi však nezmínil žádný časový úsek, kdy by se mohla začít šířit. Můžeme tedy jen doufat, že to nebude trvat dlouho.

Zdroj: Samsung fórum