Tyhle Samsung sluchátka stojí pod tisícovku! Mají ANC i funkce Galaxy AI

Samsung Galaxy Buds Core s aktivním potlačením hluku spadly z 1 400 Kč na 909 Kč Za necelou tisícovku dostáváte 35 hodin výdrže a integraci do Samsung ekosystému včetně Galaxy AI funkcí Konkurence jako CMF Buds 2a nabízí lepší zvuk, ale pokud máte Samsung telefon, tahle sleva dává smysl Jakub Kárník Publikováno: 4.12.2025 18:00 Samsung Galaxy Buds Core se při uvedení pohybovaly kolem 1 400 Kč. Nyní je seženete za 909 Kč, což z nich dělá nejlevnější sluchátka z Samsungu s aktivním potlačením hluku. Za necelou tisícovku dostáváte solidní výbavu, i když zvuková kvalita nepatří k nejlepším ve své třídě. Co nabízejí Kromě ANC mají sluchátka certifikaci IP54 pro odolnost proti prachu a stříkající vodě, tři mikrofony na každém sluchátku pro kvalitnější hovory a křidélka pro lepší uchycení v uchu. Baterie v pouzdře má kapacitu 500 mAh, každé sluchátko pak 65 mAh. Výsledkem je výdrž až 35 hodin bez ANC, respektive 20 hodin s aktivním potlačením hluku. CHCI GALAXY BUDS CORE Propojení se zařízeními Galaxy funguje jednoduše, nechybí funkce Samsung Find pro lokalizaci sluchátek a automatické přepínání mezi zařízeními. Podporují Bluetooth 5.4 a pracují s kodeky AAC, SBC a Samsung Scalable Codec. Galaxy AI nabízí funkci Interpreter pro obousměrný překlad v reálném čase, což oceníte při cestování nebo komunikaci v cizím jazyce, avšak v češtině to zatím nefunguje. Zvuk není jejich silná stránka Problém spočívá ve zvukové kvalitě. Konkurenční CMF Buds 2a od Nothing za podobnou cenu nabízejí lepší zvukový projev, detailnější basy a celkově vyváženější poslech. Galaxy Buds Core zní spíš ploše, což je kompromis za integraci do Samsung ekosystému a nadstandardní výdrž. Pokud máte Samsung telefon, Galaxy Watch nebo tablet, propojení funguje bez problémů a funkce jako automatické přepínání mezi zařízeními opravdu usnadňují život. CHCI GALAXY BUDS CORE Za 909 Kč jsou Galaxy Buds Core rozumná volba pro ty, kdo chtějí levná sluchátka s ANC a zároveň využívají Samsung zařízení. Pokud vám jde primárně o zvuk a Samsung ekosystém nepoužíváte, existují lepší alternativy. Ale pokud máte Galaxy telefon a chcete sluchátka, která se k němu přirozeně hodí, tahle sleva má smysl. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi