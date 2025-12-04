TOPlist

Tyhle Samsung sluchátka stojí pod tisícovku! Mají ANC i funkce Galaxy AI

  • Samsung Galaxy Buds Core s aktivním potlačením hluku spadly z 1 400 Kč na 909 Kč
  • Za necelou tisícovku dostáváte 35 hodin výdrže a integraci do Samsung ekosystému včetně Galaxy AI funkcí
  • Konkurence jako CMF Buds 2a nabízí lepší zvuk, ale pokud máte Samsung telefon, tahle sleva dává smysl

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.12.2025 18:00
Ikona komentáře 0
samsung galaxy buds core cerna a bila na modrem pozadi oficialni

Samsung Galaxy Buds Core se při uvedení pohybovaly kolem 1 400 Kč. Nyní je seženete za 909 Kč, což z nich dělá nejlevnější sluchátka z Samsungu s aktivním potlačením hluku. Za necelou tisícovku dostáváte solidní výbavu, i když zvuková kvalita nepatří k nejlepším ve své třídě.

Co nabízejí

Kromě ANC mají sluchátka certifikaci IP54 pro odolnost proti prachu a stříkající vodě, tři mikrofony na každém sluchátku pro kvalitnější hovory a křidélka pro lepší uchycení v uchu. Baterie v pouzdře má kapacitu 500 mAh, každé sluchátko pak 65 mAh. Výsledkem je výdrž až 35 hodin bez ANC, respektive 20 hodin s aktivním potlačením hluku.

CHCI GALAXY BUDS CORE

Propojení se zařízeními Galaxy funguje jednoduše, nechybí funkce Samsung Find pro lokalizaci sluchátek a automatické přepínání mezi zařízeními. Podporují Bluetooth 5.4 a pracují s kodeky AAC, SBC a Samsung Scalable Codec. Galaxy AI nabízí funkci Interpreter pro obousměrný překlad v reálném čase, což oceníte při cestování nebo komunikaci v cizím jazyce, avšak v češtině to zatím nefunguje.

Zvuk není jejich silná stránka

Problém spočívá ve zvukové kvalitě. Konkurenční CMF Buds 2a od Nothing za podobnou cenu nabízejí lepší zvukový projev, detailnější basy a celkově vyváženější poslech. Galaxy Buds Core zní spíš ploše, což je kompromis za integraci do Samsung ekosystému a nadstandardní výdrž. Pokud máte Samsung telefon, Galaxy Watch nebo tablet, propojení funguje bez problémů a funkce jako automatické přepínání mezi zařízeními opravdu usnadňují život.

CHCI GALAXY BUDS CORE

Za 909 Kč jsou Galaxy Buds Core rozumná volba pro ty, kdo chtějí levná sluchátka s ANC a zároveň využívají Samsung zařízení. Pokud vám jde primárně o zvuk a Samsung ekosystém nepoužíváte, existují lepší alternativy. Ale pokud máte Galaxy telefon a chcete sluchátka, která se k němu přirozeně hodí, tahle sleva má smysl.

Co říkáte na tuto slevu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Galaxy S24 Ultra

Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení

Jakub Kárník
9.1.
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.