Společnost Samsung se v tuto chvíli zabývá hlavně svými novými vlajkovými telefony, přesto stihla vydat aktualizaci na sluchátka Galaxy Buds2, která byla vydána společně s ohebnými telefony Z Flip4 a Z Fold4 v srpnu minulého roku.

Galaxy Buds2 se budou lépe nabíjet

Aktualizace se v tuto chvíli šíří v Jižní Koreji, ale během několika dní by se měla dostat i do Evropy. Označuje se jako R177XXU0AWA3 a má velikost pouhých 3,06 MB. Podle logu vylepšuje stabilitu nabíjení, avšak není specifikováno, o co konkrétně jde.

Aktualizace sluchátek Galaxy Buds probíhá skrz aplikaci Galaxy Wearable. Stačí rozkliknout nabídku v levém horním rohu, vybrat zařízení které chcete aktualizovat a následně jít do Nastavení sluchátek > Aktualizace softwaru sluchátek a zvolit možnost Stáhnout a nainstalovat.

Zdroj: SamMobile