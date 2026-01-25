Loňský Samsung za méně než 3,5 tisíce. Galaxy A17 5G pořád zlevňuje, má 6letou podporu Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy A17 5G klesl na Heurece na dosud nejnižší cenu 3 369 Kč, což představuje 41% slevu oproti srpnové ceně 5 690 Kč Telefon nabízí 6,7" Super AMOLED displej s 90Hz frekvencí a 6 let softwarové podpory od Samsungu Uživatelé na Heurece hodnotí model z 91 % kladně a chválí především displej a optickou stabilizaci Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste v posledních měsících zvažovali pořízení cenově dostupného smartphonu od Samsungu, právě teď přišla ideální příležitost. Model Galaxy A17 5G v konfiguraci 4/128 GB se na srovnávači Heureka prodává od 3 369 Kč, což je dosud nejnižší zaznamenaná cena. Při srpnovém uvedení na český trh přitom telefon startoval na 5 690 Kč a například Alza jej aktuálně nabízí za 4 990 Kč. Displej a výkon Fotoaparát s optickou stabilizací Dlouhá softwarová podpora Co říkají uživatelé v recenzích Pro koho se telefon hodí Displej a výkon Samsung Galaxy A17 5G disponuje 6,7″ Super AMOLED displejem s rozlišením 1080 × 2340 pixelů a 90Hz obnovovací frekvencí. Zde je nutné upozornit, že konkurence ve stejné cenové kategorii už poměrně běžně nabízí panely se 120Hz frekvencí, které budou působit plynuleji. Maximální jas dosahuje 800 nitů v režimu HBM, což zajistí solidní čitelnost i na přímém slunci. Přední stranu chrání odolné sklo Corning Gorilla Glass Victus. O výkon se stará osmijádrový čipset Exynos 1330 vyrobený 5nm procesem. Dvě výkonná jádra Cortex-A78 taktovaná na 2,4 GHz doplňuje šestice úsporných jader Cortex-A55 na 2,0 GHz. Pro běžné každodenní úkoly jako procházení webu, sociální sítě nebo přehrávání videí tento výkon bohatě postačuje. V základní konfiguraci telefon nabízí 4 GB RAM a 128 GB úložiště, které lze rozšířit kartou microSD. Fotoaparát s optickou stabilizací Na zadní straně najdeme trojici fotoaparátů. Hlavní 50Mpx snímač se světelností f/1.8 je vybaven optickou stabilizací obrazu (OIS), která pomáhá eliminovat rozmazání při horších světelných podmínkách nebo třesoucí se ruce. Doplňuje jej 5Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 2Mpx makro kamera. Videa lze natáčet v rozlišení 1080p při 30 snímcích za sekundu. Přední 13Mpx selfie kamera zvládne stejné video rozlišení. CHCI SAMSUNG GALAXY A17 5G Dlouhá softwarová podpora Jednou z největších předností Galaxy A17 5G je 6 let softwarové podpory – telefon dostane šest generací aktualizací systému Android a stejně dlouho i bezpečnostní záplaty. Aktuálně běží na Androidu 15 s nadstavbou One UI 7. V praxi to znamená, že telefon bude aktuální minimálně do roku 2031. Konstrukce splňuje certifikaci IP54, takže telefon odolá prachu a stříkající vodě. Tělo s tloušťkou pouhých 7,5 mm váží 192 gramů a je k dispozici v černé, šedé a modré barvě. O energii se stará 5 000mAh baterie s podporou 25W drátového nabíjení. Z dalších funkcí stojí za zmínku 5G konektivita, NFC pro bezkontaktní platby a čtečka otisků prstů integrovaná do bočního tlačítka. Co říkají uživatelé v recenzích Na Heurece má Samsung Galaxy A17 5G 91% pozitivní hodnocení z celkem 17 uživatelských recenzí. Majitelé nejčastěji chválí kvalitní displej, optickou stabilizaci fotoaparátu a dlouhou softwarovou podporu. Jeden z recenzentů ocenil také fakt, že telefon není vyráběn v Číně, ale ve Vietnamu. KOUPIT SAMSUNG GALAXY A17 5G Mezi pozitiva uživatelé řadí i výborný poměr ceny a výkonu a důvěryhodnost značky Samsung oproti některým čínským konkurentům. Kritické hlasy se objevují minimálně – jeden uživatel zmínil průměrnou výdrž baterie, jiný poznamenal, že oproti staršímu Galaxy A14 nevidí výrazný rozdíl mimo 5G konektivitu. Pro koho se telefon hodí Samsung Galaxy A17 5G je ideální volbou pro uživatele, kteří hledají spolehlivý telefon střední třídy s dlouhou softwarovou podporou. Oceníte jej, pokud preferujete značku Samsung před čínskými alternativami a nevadí vám 90Hz displej místo 120Hz. Telefon není vhodný pro náročné hráče mobilních her ani pro ty, kteří vyžadují nejrychlejší možné nabíjení – 25W výkon je v dnešní době spíše podprůměrný. Zaujala vás aktuální cena Samsung Galaxy A17 5G? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce android telefon česko levný telefon Samsung Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025