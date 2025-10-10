Špičkové SSD Samsung 9100 PRO 1TB dosud nebylo levnější! Podporuje PCIe 5.0 a má fantastické rychlosti Hlavní stránka Zprávičky Samsung 9100 PRO 1TB Heatsink kleslo na historicky nejnižší cenu 3 999 Kč SSD nabízí extrémní rychlosti čtení až 14 700 MB/s díky PCIe 5.0 Integrovaný chladič zajišťuje stabilní výkon bez přehřívání Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.10.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte špičkové SSD s podporou PCIe 5.0 za výhodnou cenu, máme pro vás skvělou zprávu. Samsung 9100 PRO 1TB Heatsink se nyní prodává za pouhých 3 999 Kč s kódem ALZADNY20, což představuje slevu 1 000 Kč z původní ceny 4 999 Kč. Jde o historicky nejnižší cenu tohoto prémiového disku, který nabízí téměř dvojnásobný výkon oproti předchozí generaci. Revoluční rychlost díky PCIe 5.0 Samsung 9100 PRO představuje novou generaci SSD disků s rozhraním PCIe 5.0, které zdvojnásobuje přenosovou rychlost oproti PCIe 4.0. Disk dosahuje sekvenční rychlosti čtení až 14 700 MB/s a zápisu 13 300 MB/s, což je téměř 99% zlepšení oproti modelu 990 PRO. Pro srovnání – běžné PCIe 4.0 disky dosahují maximálně 7 000 MB/s při čtení. Kromě sekvenčních rychlostí exceluje disk i v náhodném přístupu s hodnotami až 2 200K IOPS při čtení a 2 600K IOPS při zápisu. To znamená okamžité načítání her, bleskovou práci s velkými soubory a plynulý multitasking bez jakéhokoliv zpomalení. UŠETŘÍM NA SSD SAMSUNG Integrovaný chladič pro maximální výkon Extrémní rychlosti generují více tepla, proto Samsung vybavil model 9100 PRO vestavěným hliníkovým chladičem. Ten udržuje optimální provozní teploty i při dlouhodobé zátěži a zabraňuje tepelnému škrcení výkonu. Chladič má tloušťku pouhých 8,8 mm, takže se disk vejde do notebooků, stolních PC i herní konzole PlayStation 5. Díky pokročilé 5nm architektuře řadiče je disk navíc o 49 % energeticky efektivnější než předchozí model 990 PRO. To znamená nižší spotřebu energie, delší výdrž baterie v noteboocích a tišší provoz díky menším nárokům na chlazení systému. Pro koho je Samsung 9100 PRO ideální volbou? Hráči ocení bleskové načítání her a textur. Moderní AAA tituly s velkými otevřenými světy se načtou během několika sekund místo dlouhých minut. Disk je plně kompatibilní s PlayStation 5 a překonává požadované specifikace konzole. Tvůrci obsahu a profesionálové využijí vysoké rychlosti při práci s velkými video soubory ve 4K/8K rozlišení, RAW fotografiemi nebo 3D modely. Rendering a export projektů se výrazně zrychlí, což ušetří cenný čas při dodržování termínů. Vývojáři a IT specialisté zase ocení rychlou kompilaci kódu, práci s databázemi a virtuálními stroji. Disk zvládne i náročné AI aplikace a strojové učení díky vysokým hodnotám IOPS. Spolehlivost a dlouhá životnost Samsung 9100 PRO 1TB nabízí životnost 600 TBW (Total Bytes Written), což v praxi znamená možnost zapsat 600 TB dat. Při běžném používání vydrží disk mnoho let bez degradace výkonu. Na disk se vztahuje 5letá záruka přímo od Samsungu. KOUPIT SAMSUNG 9100 PRO Součástí balení je i přístup k softwaru Samsung Magician, který umožňuje monitorovat stav disku, aktualizovat firmware a optimalizovat výkon. Software je dostupný pro Windows 10/11, macOS a Android. Dostupnost a cena Samsung 9100 PRO 1TB Heatsink je aktuálně k dispozici na Alze za 3 999 Kč při použití kódu ALZADNY20. Sleva platí do vyprodání zásob a disk je skladem k okamžitému odeslání. Pro srovnání – vyšší kapacity stojí 5 599 Kč (2TB) a 9 992 Kč (4TB). Pokud váš počítač nebo notebook podporuje PCIe 5.0, jde o ideální příležitost pořídit si špičkové úložiště za bezkonkurenční cenu. I systémy s PCIe 4.0 nebo 3.0 disk využijí, pouze budou omezeny maximální rychlostí daného rozhraní. Plánujete upgrade na PCIe 5.0 SSD? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza Samsung Sleva ssd Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.