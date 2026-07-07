Chytrá váha za méně než 300 Kč. Bestseller z Alzy měří 15 parametrů a teď je v dosud nejlepší akci Hlavní stránka Zprávičky Salente SlimFit je chytrá Bluetooth váha s bioimpedanční analýzou, která kromě hmotnosti odhadne i tělesné složení a data posílá do české aplikace Nyní stojí 272 Kč místo 389 Kč (sleva 117 Kč, tedy 30 %) Jde o bestseller s více než 10 000 prodanými kusy, který teď koupíte pod tři stovky a s bateriemi v balení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Chytré váhy s aplikací začínaly na tisícikorunách, dnes se dají pořídit za pár stovek. Salente SlimFit teď spadla z 389 Kč na 272 Kč, takže se dostala pod tři stovky. Aktuální cenu i dostupnost obou barevných variant si můžete ověřit přímo v detailu produktu. CHCI CHYTROU VÁHU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levně sledovat hmotnost a dlouhodobý trend a využijete aplikaci s historií pro celou rodinu.⚠️ Zvažte, pokud od ní čekáte přesné procento tuku a svalů — tyto hodnoty berte spíš orientačně.💡 Za 272 Kč jde o jednu z nejlevnějších chytrých vah s českou aplikací, navíc s bateriemi rovnou v balení. Proč je tahle váha zajímavá Salente SlimFit míří na lidi, kteří chtějí jednoduše hlídat svou hmotnost a vidět progres v čase, aniž by za to platili tisíce. Její hlavní devízou není žádná exotická funkce, ale poměr ceny a toho, co nabídne: párování s telefonem, historii vážení a rozpoznání více členů rodiny. Právě proto se z ní stal dlouhodobý bestseller kategorie — přes 10 000 prodaných kusů a hodnocení 4,6 z 5 z 376 hodnocení mluví jasně. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Váha pracuje na principu bioimpedanční analýzy: nohama pošle slabý neškodný proud a z odporu tkání odhadne složení těla. Výrobce uvádí až 15 tělesných parametrů včetně tuku, vody, svalů, kostí, BMI a bazálního metabolismu. Tady je ale potřeba být upřímný — spolehlivě přesná je hmotnost a z ní odvozené BMI, kdežto procenta tuku a svalů jsou spíš orientační. Váha má totiž jen 4 senzory pod chodidly, takže měří hlavně dolní polovinu těla a zbytek dopočítává. Z hlediska konstrukce jde o skleněnou desku s nosností až 180 kg a protiskluzovými nožičkami. Napájení řeší 3× AAA baterie, které jsou součástí balení, takže vážit můžete hned po vybalení. Displej má velké, dobře čitelné číslice s podsvícením, což ocení hlavně starší uživatelé nebo lidé, kteří se váží bez brýlí. KOUPIT VÁHU V AKCI Praktická stránka: aplikace, rodina, reálné použití Data se přenášejí přes Bluetooth do aplikace MovingLife, která je kompletně v češtině (pozor na správný název, pár uživatelů ji hledá špatně). Aplikace ukládá historii vážení do přehledných grafů, zvládne až 8 uživatelů s automatickým rozpoznáním a umí sdílet data do Apple Health i Fitbitu. Pro celou domácnost to znamená, že každý sleduje svůj progres zvlášť. Bonusem je mateřský režim pro vážení kojenců a batolat — zvážíte se s dítětem v náručí a váha zobrazí jen jeho hmotnost. Dvě věci je dobré vědět dopředu. Váhu postavte na tvrdý a rovný povrch, ideálně ne na koberec ani nerovnou dlažbu — jinak se měření rozchází nebo hlásí chybu. A pro přenos dat musí aplikace běžet v popředí; samotné vážení funguje i bez telefonu, ale synchronizace vyžaduje otevřenou appku. Nejde o zásadní překážku, jen o odlišnost oproti dražším Wi-Fi vahám, které nahrávají na pozadí. Co říkají uživatelé Při hodnocení 4,6 z 5 (376 hodnocení) váhu doporučuje 89 % zákazníků a reklamovanost je s 0,38 % velmi nízká. Nejčastější pochvaly míří k poměru ceny a výkonu, k tomu, že samotná hmotnost se měří přesně, k české a přehledné aplikaci a k elegantnímu tenkému designu. Několik lidí zmiňuje, že jim pomohla při hubnutí právě díky viditelnému trendu v grafech. Kritika se soustředí do dvou oblastí, a je fér je znát. Zdaleka nejčastější je, že hodnoty tělesného složení jsou nepřesné — někteří uvádějí rozdíl kolem 10 % oproti profesionálnímu měření InBody, jiní že se čísla mění den ode dne. Menšina zákazníků také řešila poruchu po dvou až třech měsících nebo prasklé sklo při manipulaci. Vzhledem k nízké reklamovanosti nejde o plošný problém, ale na body composition nespoléhejte jako na lékařské měření. CHCI VÁHU POD TŘI STOVKY Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete opravdu přesnou analýzu tuku a svalů třeba pro řízený tréninkový plán, tahle váha vám ji nedá — sáhněte po segmentální váze s elektrodami i pro ruce nebo si nechte složení změřit na profesionálním přístroji. Nesedne ani lidem, kteří mají doma jen koberec nebo nerovnou podlahu, protože měření pak lítá. A kdo chce automatickou synchronizaci na pozadí přes Wi-Fi bez otevírání aplikace, ocení spíš dražší modely od Withings či Xiaomi. Verdikt: pro koho se to vyplatí Salente SlimFit je rozumná volba pro každého, kdo chce levně sledovat hmotnost a její vývoj a ocení českou aplikaci s historií pro celou rodinu. Za 272 Kč dostanete spolehlivé vážení, přehledné grafy, mateřský režim i baterie v balení. Berte ji ale jako chytrou váhu na trend, ne na lékařsky přesné složení těla — s tímhle očekáváním je to za pár stovek jedna z nejsmysluplnějších koupí v kategorii. VYUŽÍT SLEVU 30 % Sledujete na chytré váze hlavně hmotnost, nebo vás zajímají i hodnoty tuku a svalů? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce chytrá váha Sleva zdraví Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024