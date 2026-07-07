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Chytrá váha za méně než 300 Kč. Bestseller z Alzy měří 15 parametrů a teď je v dosud nejlepší akci

  • Salente SlimFit je chytrá Bluetooth váha s bioimpedanční analýzou, která kromě hmotnosti odhadne i tělesné složení a data posílá do české aplikace
  • Nyní stojí 272 Kč místo 389 Kč (sleva 117 Kč, tedy 30 %)
  • Jde o bestseller s více než 10 000 prodanými kusy, který teď koupíte pod tři stovky a s bateriemi v balení

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
7.7.2026 08:00
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Salente SlimFit na podlaze s telefonem v ruce ai ilustrace

Chytré váhy s aplikací začínaly na tisícikorunách, dnes se dají pořídit za pár stovek. Salente SlimFit teď spadla z 389 Kč na 272 Kč, takže se dostala pod tři stovky. Aktuální cenu i dostupnost obou barevných variant si můžete ověřit přímo v detailu produktu.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete levně sledovat hmotnost a dlouhodobý trend a využijete aplikaci s historií pro celou rodinu.
⚠️ Zvažte, pokud od ní čekáte přesné procento tuku a svalů — tyto hodnoty berte spíš orientačně.
💡 Za 272 Kč jde o jednu z nejlevnějších chytrých vah s českou aplikací, navíc s bateriemi rovnou v balení.

Proč je tahle váha zajímavá

Salente SlimFit míří na lidi, kteří chtějí jednoduše hlídat svou hmotnost a vidět progres v čase, aniž by za to platili tisíce. Její hlavní devízou není žádná exotická funkce, ale poměr ceny a toho, co nabídne: párování s telefonem, historii vážení a rozpoznání více členů rodiny. Právě proto se z ní stal dlouhodobý bestseller kategorie — přes 10 000 prodaných kusů a hodnocení 4,6 z 5 z 376 hodnocení mluví jasně.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Váha pracuje na principu bioimpedanční analýzy: nohama pošle slabý neškodný proud a z odporu tkání odhadne složení těla. Výrobce uvádí až 15 tělesných parametrů včetně tuku, vody, svalů, kostí, BMI a bazálního metabolismu. Tady je ale potřeba být upřímný — spolehlivě přesná je hmotnost a z ní odvozené BMI, kdežto procenta tuku a svalů jsou spíš orientační. Váha má totiž jen 4 senzory pod chodidly, takže měří hlavně dolní polovinu těla a zbytek dopočítává.

Salente SlimFit render shora s telefonem

Z hlediska konstrukce jde o skleněnou desku s nosností až 180 kg a protiskluzovými nožičkami. Napájení řeší 3× AAA baterie, které jsou součástí balení, takže vážit můžete hned po vybalení. Displej má velké, dobře čitelné číslice s podsvícením, což ocení hlavně starší uživatelé nebo lidé, kteří se váží bez brýlí.

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Praktická stránka: aplikace, rodina, reálné použití

Data se přenášejí přes Bluetooth do aplikace MovingLife, která je kompletně v češtině (pozor na správný název, pár uživatelů ji hledá špatně). Aplikace ukládá historii vážení do přehledných grafů, zvládne až 8 uživatelů s automatickým rozpoznáním a umí sdílet data do Apple Health i Fitbitu. Pro celou domácnost to znamená, že každý sleduje svůj progres zvlášť. Bonusem je mateřský režim pro vážení kojenců a batolat — zvážíte se s dítětem v náručí a váha zobrazí jen jeho hmotnost.

Dvě věci je dobré vědět dopředu. Váhu postavte na tvrdý a rovný povrch, ideálně ne na koberec ani nerovnou dlažbu — jinak se měření rozchází nebo hlásí chybu. A pro přenos dat musí aplikace běžet v popředí; samotné vážení funguje i bez telefonu, ale synchronizace vyžaduje otevřenou appku. Nejde o zásadní překážku, jen o odlišnost oproti dražším Wi-Fi vahám, které nahrávají na pozadí.

Co říkají uživatelé

Při hodnocení 4,6 z 5 (376 hodnocení) váhu doporučuje 89 % zákazníků a reklamovanost je s 0,38 % velmi nízká. Nejčastější pochvaly míří k poměru ceny a výkonu, k tomu, že samotná hmotnost se měří přesně, k české a přehledné aplikaci a k elegantnímu tenkému designu. Několik lidí zmiňuje, že jim pomohla při hubnutí právě díky viditelnému trendu v grafech.

Kritika se soustředí do dvou oblastí, a je fér je znát. Zdaleka nejčastější je, že hodnoty tělesného složení jsou nepřesné — někteří uvádějí rozdíl kolem 10 % oproti profesionálnímu měření InBody, jiní že se čísla mění den ode dne. Menšina zákazníků také řešila poruchu po dvou až třech měsících nebo prasklé sklo při manipulaci. Vzhledem k nízké reklamovanosti nejde o plošný problém, ale na body composition nespoléhejte jako na lékařské měření.

CHCI VÁHU POD TŘI STOVKY

Kdy to smysl nedává

Pokud potřebujete opravdu přesnou analýzu tuku a svalů třeba pro řízený tréninkový plán, tahle váha vám ji nedá — sáhněte po segmentální váze s elektrodami i pro ruce nebo si nechte složení změřit na profesionálním přístroji. Nesedne ani lidem, kteří mají doma jen koberec nebo nerovnou podlahu, protože měření pak lítá. A kdo chce automatickou synchronizaci na pozadí přes Wi-Fi bez otevírání aplikace, ocení spíš dražší modely od Withings či Xiaomi.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Salente SlimFit je rozumná volba pro každého, kdo chce levně sledovat hmotnost a její vývoj a ocení českou aplikaci s historií pro celou rodinu. Za 272 Kč dostanete spolehlivé vážení, přehledné grafy, mateřský režim i baterie v balení. Berte ji ale jako chytrou váhu na trend, ne na lékařsky přesné složení těla — s tímhle očekáváním je to za pár stovek jedna z nejsmysluplnějších koupí v kategorii.

VYUŽÍT SLEVU 30 %

Sledujete na chytré váze hlavně hmotnost, nebo vás zajímají i hodnoty tuku a svalů?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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