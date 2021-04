Používáte WhatsApp? V tom případě neklikejte na tento odkaz

Za posledních několik měsíců měl WhatsApp průšvihů celkem dost. Nyní za to ale nemůže, jelikož se touto platformou šíří nový a zákeřný virus. Pokud vám přišel odkaz, který se tváří jako oficiální WhatsApp aktualizace a kromě jiného nabízí třeba růžový vzhled, neklikejte na něj.

Nová “aktualizace” slibuje, že vám přebarví klasický zelený vzhled na růžový a kromě toho přináší celkem dost na první pohled zajímavých funkcí. Místo aktualizace však dost pravděpodobně přijdete o svůj účet, pomocí kterého budou hackeři psát vašim známým, aby si aktualizaci také stáhli. Pokud jste přesto WhatsApp Pink nainstalovali, měli byste učinit tyto kroky:

How to be Safe from #WhatsAppPink Virus

1. Uninstall #WhatsAppPink Immediately.

2. Unlink all Whatsapp Web Devices.

3. Clear Browser cache from settings.

4. Check Permission for all Apps.

5. If found any suspicious permission to any app, revoke it.#InfoSec#CyberSecurityhttps://t.co/GoyRz5B6b4pic.twitter.com/bZcf9Xr1Ub

— Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) April 19, 2021