Rusko chce rozdávat vysoké pokuty za používání Muskova internetu

Satelitní internet. Poměrně rychlá, moderní, stabilní, v různých lokalitách dokonce nevyhnutelná a ve spojení se jmény Elon Musk a SpaceX hlavně velmi lákavá varianta konektivity. Americký miliardář posílá na oběžnou dráhu jednu družici za druhou, aby síť jménem Starlink zdokonaloval. Mezitím na Zemi dychtivě čekají uživatelé na možnost jeho řešení vyzkoušet. Nemá ale jen fanoušky. Kromě dřívějších výtek, že budou satelity v daném prostoru “překážet”, proti Muskovi z jiného důvodu už stojí i celé státy. Například Rusko chce, aby byl na jeho území Starlink úplně zakázaný.

Jaký je důvod takové tvrdé restrikce? Jelikož by měl internet od SpaceX konkurovat ostatním satelitním řešením nejen technicky, ale hlavně z hlediska cen, je o něj pochopitelně obří zájem. Přímé napojení na satelitní internet a tím i zpřetrhání vazeb na pozemní poskytovatele by pak znesnadnilo kontrolu přenášených dat. Asi nemusíme připomínat, proč by se to zrovna v Rusku politikům a bezpečnostním složkám nelíbilo. Občané nezávisle napojení na internet “proudící” z družic nejsou v zemi Vladimíra Putina přijatelná věc. Rusko tedy uvádí v život zákon, kterým má být Starlink pro přímé připojování lidí i firem v zemi úplně zakázaný.

Moskevské úřady se ohánějí potenciálním ohrožením státní bezpečnosti a podobnými argumenty. A případné rebely chtějí trestat pokutami. Ty jsou na staveny na úroveň 10 až 30 tisíc rublů (3 000 – 9 000 Kč) pro fyzické osoby a 500 tisíc až milion rublů (150 000 – 300 000 Kč) pro firmy. Země případně vyžaduje, aby signál ze Starlink satelitu následně procházel přes pozemní uzly. Tím by opět vznikala možnost dodatečné kontroly přenášených dat. Rusko v rámci zavádění zákona tvrdí, že chce vybudovat vlastní systém, který bude tomu od SpaceX konkurovat. A to díky spolupráci korporace Roskosmos s britskou firmou OneWeb. Společně prý dokončí do roku 2030 vlastní řešení pro satelitní internet. Investice má činit 300 miliard rublů, tedy cca 88 miliard korun.

Co říkáte na satelitní internet? Už jste ho zkoušeli?

Zdroj: popmech