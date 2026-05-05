Nejlevnější RTX 5080 v Česku! Model Gainward Phoenix má navíc velmi dobré chlazení

Gainward RTX 5080 Phoenix se s kódem ALZADNY5 dostala na 28 309 Kč — momentálně nejlevnější RTX 5080 na českém trhu 16 GB GDDR7, architektura Blackwell, DLSS 4 s Multi Frame Generation a pátá generace Tensor Cores K nákupu navíc dárek v podobě herního klíče Pragmata GeForce RTX 50 Series Bundle v hodnotě 1 459 Kč

Jakub Kárník Publikováno: 5.5.2026 08:00

RTX 5080 patří mezi nejvýkonnější grafické karty, které si můžete dnes koupit pro herní PC. Gainward RTX 5080 Phoenix v ceně 28 309 Kč po zadání slevového kódu ALZADNY5 je super varianta a jedná se o vůbec nejlevnější kartu s tímto čipem na českém trhu. Pro koho je RTX 5080 Co Gainward Phoenix dělá jinak Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud upgradujete ze starší generace (RTX 30 series nebo 20) a chcete nejnovější DLSS 4 s Multi Frame Generation. Ověřené recenze (4,8/5 z 41 hodnocení) chválí teploty kolem 70–72 °C v plné zátěži a tichý chod ventilátorů.⚠️ Zvažte, že RTX 5080 vyžaduje doporučený zdroj 850 W a má TDP 360 W, takže před nákupem zkontrolujte svůj napájecí zdroj. Někteří uživatelé hlásí coil whine při vysoké zátěži. Pro majitele RTX 4080 se přechod nevyplatí — skok je v běžných hrách malý.💡 Za 28 309 Kč dostanete grafickou kartu s 16 GB GDDR7 paměti při 30 GHz, šířkou pásma 960 GB/s, boost frekvencí 2 617 MHz, rozhraním PCI Express 5.0, podporou DisplayPort 2.1a a HDMI 2.1b, Vapor Chamber chlazením, Dual BIOS a adresovatelným RGB osvětlením.

Pro koho je RTX 5080 Hlavním lákadlem nové generace Blackwell je DLSS 4 s Multi Frame Generation, která dokáže generovat až tři interpolované snímky mezi každými dvěma „skutečnými" snímky vykreslenými GPU. V praxi to znamená, že hra běžící nativně ve 30 fps může vypadat jako 120 fps. Karta má 16 GB GDDR7 paměti — proti 12 GB u RTX 5070 je to klíčový rozdíl pro hraní ve 4K rozlišení a moderní tituly s ray tracingem. Výkon v běžných hrách typu Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 nebo Black Myth: Wukong je bezpochybně dostatečný i pro path tracing. Pro hráče, kteří přicházejí z RTX 3080 nebo starší, jde o markantní upgrade. Pro vlastníky RTX 4080 je rozdíl jen kolem 15 % v rasterizaci a převážně se opírá o nové DLSS 4.

Co Gainward Phoenix dělá jinak Značka Gainward má v Česku pověst spíše rozumných modelů než prémiových herních značek typu ASUS ROG nebo MSI Gaming. Phoenix verze RTX 5080 ovšem nezklame — recenze na Alze potvrzují, že chlazení Vapor Chamber s Cyclone Fan ventilátory drží teploty pod 72 °C i při plné záteži. Praktická poznámka — karta je masivní (332 mm délka, tříslotová) a několik uživatelů zmiňuje, že do skříně patří podpůrný nosič proti prohýbání PCB. Funkce Dual BIOS umožňuje fyzickým přepínačem přepnout mezi Performance a Silent režimem. ZERO RPM Fan zase znamená, že při běžné kancelářské práci nebo prohlížení webu jsou ventilátory zcela vypnuty. Karta podporuje undervolting — uživatelé hlásí, že po deseti minutách úprav v MSI Afterburner shodili spotřebu z 360 W na 250 W bez znatelného poklesu výkonu.