RTX 5060 Ti je za historicky nejnižší cenu! Má slušný výkon, umí DLSS 4 i generování snímků Hlavní stránka Zprávičky MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS je grafická karta nové generace Blackwell s DLSS 4 a dvouventilátorovým chlazením Původně 9 999 Kč, s kódem ALZADNY15 za 8 499 Kč — aktuálně nejlevnější RTX 5060 Ti v Česku Oproti obyčejné RTX 5060 (cca 7 300 Kč) zaplatíte kolem 1 200 Kč navíc a dostanete o 15–20 % vyšší výkon Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.4.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Pokud uvažujete o nové grafické kartě pro hraní v rozumné cenovce a zvažujete střední třídu Blackwell, MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G je na Alze za 8 499 Kč po uplatnění kódu ALZADNY15. Cena je aktuálně nejnižší, za kterou u nás RTX 5060 Ti pořídíte. Rozhodování mezi „obyčejnou“ 5060 (zhruba od 7 300 Kč) a verzí Ti se tedy značně zjednodušuje — za zhruba tisícovku navíc získáte 4 608 CUDA jader oproti 3 840 a výkon vyšší zhruba o pětinu. Proč Ti, a ne obyčejná 5060 S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud stavíte nebo upgradujete herní sestavu na Full HD hraní a chcete nejnovější generaci s plnou podporou DLSS 4, Multi Frame Generation a Reflex 2. Dvouventilátorové chlazení je tiché a s technologií Zero Frozr se při nízké zátěži úplně zastaví.⚠️ Zvažte, že 8 GB VRAM je v roce 2026 na hraně. Pro Full HD medium bez problému, ale v ray tracingu, ve Full HD ultra nebo ve 2K už budete narážet na limity paměti — někdy s dramatickými propady výkonu.💡 Za 8 499 Kč dostanete architekturu Blackwell (GB206), 8 GB GDDR7 paměti s efektivními 28 Gbps, boost 2 617 MHz, PCIe 5.0 x8, výstupy DisplayPort 2.1b a HDMI 2.1b, TDP 180 W a doporučený zdroj od 600 W. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY15 Proč Ti, a ne obyčejná 5060 Rozdíl mezi RTX 5060 a RTX 5060 Ti není dramatický — obě využívají stejnou architekturu Blackwell, stejnou 8GB GDDR7 paměť i stejnou 128bitovou sběrnici. Rozdíl je v počtu CUDA jader (3 840 vs. 4 608, tedy o 20 % více) a mírně vyšších taktech. V praxi to znamená přibližně 15% výkonnostní náskok ve Full HD a 18–22 % ve 2K. Pokud aktuálně hrajete na 1080p a kompetitivní tituly, zvládnete to s obyčejnou 5060. Ale pokud chcete stabilní 60+ FPS i v náročných AAA titulech typu Cyberpunk 2077 nebo Alan Wake 2 bez agresivního škálování DLSS, Ti verze tu rezervu dává. V současných cenách u Alzy je rozdíl mezi oběma kartami kolem 1 200 Kč, což za oněch 15–20 % výkonu dává slušný poměr. Z hlediska hardwaru MSI vsadilo na osvědčené dvouventilátorové chlazení STORMFORCE se sedmi lopatkami a niklovanou měděnou základnou. V recenzích uživatelé chválí tichý chod i při zátěži — jeden z nich kartu přímo popsal jako „tichou a výkonnou“. Technologie Zero Frozr zastavuje ventilátory při nízkých teplotách, takže karta při procházení webu nebo kancelářské práci běží pasivně. Mezi softwarové lahůdky patří DLSS 4 s Multi Frame Generation, který dokáže vygenerovat hned několik dopočítaných snímků mezi dvěma renderovanými, a NVIDIA Reflex 2 s Frame Warp pro snížení vstupní latence v kompetitivních střílečkách. S čím počítat A teď ta méně příjemná část — 8 GB VRAM je na rok 2026 těsně na hraně. Detailní srovnání 8GB a 16GB verze RTX 5060 Ti ukazuje, že ve Full HD medium jsou karty prakticky totožné, ale jakmile zapnete ultra detaily nebo ray tracing, rozdíly se dramaticky rozevírají — ve Full HD ultra s ray tracingem je 8GB varianta průměrně o 26 % pomalejší, ve 2K ultra s RT dokonce o 40 %. Nejhorší případy jsou Indiana Jones and the Great Circle, kde 8GB verze na ultra detailech není použitelná vůbec, a Stalker 2 s téměř 25% propadem ve 2K. Pro běžné hráče ve Full HD je to stále zajímavá karta, ale pokud byste v budoucnu chtěli posunout monitor na 1440p, měli byste buď připlatit za 16GB variantu (pokud ji najdete v rozumné ceně), nebo se poohlédnout po konkurenci v podobě AMD RX 9060 XT 16GB, která v této cenovce nabízí dvojnásobek paměti. Z technického hlediska ještě jedna drobnost — karta používá PCIe 5.0 x8, takže na starších základních deskách s PCIe 3.0 narazíte na mírný pokles výkonu kvůli omezenému počtu linek. Napájení jde přes klasický 8pinový konektor, žádný adaptér pro 12V-2×6 zde naštěstí nepotřebujete. VYUŽÍT SLEVU NA RTX 5060 TI Sáhli byste po 8GB RTX 5060 Ti, nebo si raději připlatíte za kartu s 16 GB paměti? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025