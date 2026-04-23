Zase je levnější! RTX 5060 Ti teď v Česku stojí jen 7 699 Kč

GAINWARD GeForce RTX 5060 Ti Ghost je kompaktní dvouslotová grafická karta s Blackwell architekturou, DLSS 4 a tichým dvouventilátorovým chlazením Původně 10 199 Kč, nyní za 7 699 Kč — reálná úspora 2 500 Kč Aktuálně vůbec nejlevnější RTX 5060 Ti na českém trhu — srazila i naši dříve doporučovanou MSI Ventus 2X o 800 Kč Jakub Kárník Publikováno: 23.4.2026 06:00 Před pár dny jsme u nás v článku doporučovali MSI GeForce RTX 5060 Ti Ventus 2X OC PLUS jako nejlevnější variantu RTX 5060 Ti na českém trhu za 8 499 Kč s kódem. Jenže ceny se u grafických karet mění rychle. GAINWARD GeForce RTX 5060 Ti Ghost je na Alze za 7 699 Kč — a tohle je rovnou ostrá cena bez nutnosti uplatňovat slevový kód. Ghost je tedy aktuálně o 800 Kč levnější než dříve zmiňovaná MSI, a přesto nabízí v podstatě totožný technický základ. Ghost vs. Ventus 2X — jaký je rozdíl? Pořád platí ty samé výhrady Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud stavíte nebo upgradujete herní sestavu na Full HD hraní a chcete Blackwell s DLSS 4 za nejnižší cenu na trhu. Dvouslotová konstrukce se vejde i do menších skříní.⚠️ Zvažte, že 8 GB VRAM je v roce 2026 na hraně pro ultra detaily s ray tracingem nebo pro 1440p hraní. Pokud vás láká budoucnost 2K, hledejte 16GB variantu.💡 Za 7 699 Kč dostanete Blackwell architekturu (GB206), 8 GB GDDR7 paměti, boost 2 572 MHz, dvouventilátorové chlazení s Zero RPM Fan funkcí, jemné RGB podsvícení a porty DisplayPort 2.1b × 3 + HDMI 2.1b. Ghost vs. Ventus 2X — jaký je rozdíl? Obě karty sdílejí stejný základ — jsou postavené na čipu GB206 s 4 608 CUDA jádry, mají shodnou 8GB GDDR7 paměť s efektivními 28 Gbps a identickou 128bitovou sběrnici. Z pohledu čistého herního výkonu tedy rozdíly v praxi nepoznáte. Rozdíl je hlavně v mírném továrním taktu — MSI Ventus 2X OC má boost 2 617 MHz, GAINWARD Ghost 2 572 MHz. Rozdíl 45 MHz se v benchmarcích projeví v řádu jednotek procent a mimo syntetické testy to nezaznamenáte. Z hlediska konstrukce jsou obě karty dvouslotové a používají dva ventilátory, přičemž Ghost má o něco delší tělo (262 mm vs. 227 mm u MSI). Na straně chlazení GAINWARD sází na Mega Copper Base s protioxidační úpravou a kompositní heat pipes s drážkovanou strukturou. Obě varianty nabízejí Zero RPM Fan, tedy pasivní chod při nízké zátěži. Ghost navíc přidává jemné RGB podsvícení na bočním krytu — není agresivní, takže jestli patříte mezi ty, kteří RGB věci v sestavě oceníte, Ghost nabízí lehký bonus. Konektivita je u obou prakticky totožná — DisplayPort 2.1b a HDMI 2.1b. Pořád platí ty samé výhrady Výhrady z článku o MSI Ventus 2X tu platí jedna k jedné — 8 GB VRAM je v roce 2026 těsně na hraně pro Full HD ultra s ray tracingem a pro 1440p hraní narazíte na limity paměti dřív než na limity čipu. Nezávislé testy ukazují, že v ray tracing titulech je 8GB varianta v průměru o 26 % pomalejší než 16GB alternativa ve Full HD ultra, ve 2K ultra dokonce o 40 %. Pokud hrajete zejména kompetitivní hry nebo starší AAA tituly, nebudete to řešit. Jestli ale přemýšlíte o upgradu monitoru na 1440p v budoucnu, zvažte buď 16GB variantu RTX 5060 Ti (zhruba o 3 000 Kč dráž) nebo konkurenční AMD RX 9060 XT 16GB v podobné cenové hladině.