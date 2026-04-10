RTX 5050 konečně pod šest tisíc! Na Alze s kódem ušetříte a dostanete DLSS 4.0 i generování snímků

Gigabyte RTX 5050 Windforce OC je nejlevnější RTX 5050 na českém trhu — architektura Blackwell, DLSS 4.0 a 8 GB GDDR6 Původně 6 590 Kč, s kódem ALZADNY10 za 5 931 Kč Solidní karta na Full HD hraní, ale zvažte: za 1 500 Kč navíc dostanete výrazně výkonnější RTX 5060 Jakub Kárník Publikováno: 10.4.2026 20:00 Pokud skládáte levnější herní sestavu a hledáte nejlevnější cestu k architektuře Blackwell, Gigabyte RTX 5050 Windforce OC je na Alze za 5 931 Kč s kódem ALZADNY10 — aktuálně nejnižší cena za RTX 5050 v Česku. Je to solidní karta na Full HD hraní s moderními technologiemi jako DLSS 4.0 a ray tracing 4. generace. Ale než kliknete na koupit, přečtěte si, proč by se vám mohlo vyplatit přihodit o trochu víc. Co za ty peníze dostanete Upřímně: vyplatí se víc RTX 5060? Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hrajete na Full HD monitoru, nemáte rozpočet na víc a chcete kartu s aktuální architekturou, DLSS 4.0 a podporou ray tracingu.⚠️ Zvažte, že za cca 7 500 Kč seženete RTX 5060, která je výrazně výkonnější — pokud máte tu rezervu, je to lepší investice.💡 Za 5 931 Kč dostanete Blackwell GPU s 2 560 CUDA jádry, DLSS 4.0, 130W TDP a slušný Windforce chladič se semi-pasivním režimem. Co za ty peníze dostanete RTX 5050 je vstupní grafická karta generace Blackwell s 2 560 CUDA jádry, boost taktem 2 587 MHz (o 15 MHz nad referenčním modelem) a 8 GB GDDR6 paměti na 128bitové sběrnici. Oproti starší RTX 3050 je to obrovský skok — vyšší takty, větší L2 cache (24 MB vs. 2 MB) a podpora DLSS 4.0 s Multi Frame Generation. V praxi to znamená výkon srovnatelný s RTX 4060 ve většině Full HD her. Windforce chlazení s technologií Hawk fan a semi-pasivním režimem (ventilátory se při nízké zátěži vypínají) drží kartu tichou a chladnou. Příkon 130 W vyžaduje jedno 8pinové napájení. Kompaktní rozměry 199 × 40 × 116 mm znamenají, že se karta vejde prakticky do jakékoli skříně. Výstupy zahrnují DisplayPort 2.1b a HDMI 2.1b. Upřímně: vyplatí se víc RTX 5060? Tohle je fér otázka, kterou si musíte položit. RTX 5060 stojí o přibližně 1 500 Kč víc a nabízí 3 840 CUDA jader (o 50 % více), rychlejší GDDR7 paměť s propustností 448 GB/s a výrazně lepší výkon na 1440p. Pokud plánujete v budoucnu upgrade monitoru nebo chcete kartu, která vydrží o generaci déle, ten příplatek se vyplatí. Na druhou stranu — pokud máte Full HD monitor, neplánujete jeho výměnu a rozpočet je napjatý, RTX 5050 za necelých šest tisíc zvládne moderní hry na středních až vysokých detailech při stabilních 60+ FPS. S DLSS zapnutým se dostanete ještě výš. Jen počítejte s tím, že 8 GB VRAM může být v některých náročnějších titulech limitující — a Multi Frame Generation ne vždy funguje spolehlivě s 8 GB i na 1080p.