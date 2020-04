Které úseky pražského metra už jsou pokryté LTE? A co se chystá dál?

Nepřítomnost mobilního signálu v tunelech pražského metra je pro většinu cestujících nepříjemná skutečnosti. Ta se ale naštěstí postupně vytrácí souběžně s výstavbou nových LTE vysílačů. I když v posledních měsících nejdou práce tak rychle jak se plánovalo, do sítě se připojují další a další úseky. Operátoři, kteří na zasíťování dělají společně a to na vlastní náklady, v těchto dnech spustili testovací provoz na trase B v úseku Křižíkova – Invalidovna, a pokračují ve výstavbě dalších úseků na trasách A a B. V současnosti mohou cestující v metru využívat mobilní služby ve standardu LTE v 18 stanicích a přilehlých tunelech v úsecích Bořislavka – Nemocnice Motol (4 stanice) na trase A, na trase C v úseku Nádraží Holešovice– Roztyly (12 stanic), a nově také v úseku Křižíkova – Invalidovna (2 stanice).

V následujících týdnech se operátoři společně se společností CETIN chystají pokrýt jeden z nejvytíženějších úseků na trase A Můstek – Muzeum. Do konce června by se LTE síť měla rozšířit také na úseky Staroměstská – Dejvická, Florenc B – Českomoravská a Smíchovské nádraží – Anděl. Původní plán byl pokrýt do konce března 2020 dalších 16 stanic metra a přilehlých tunelů. To se ale hlavně kvůli velmi pomalému stavebnímu řízení nepodařilo splnit. Aktuální nouzový stav má navíc vliv i na technické práce pod zemí – i zde musí pracovníci dodržovat předepsané zásady, a stavební firmy se potýkají s vyšší nemocností. I tak by mělo být dalších 11 stanic a spojovacích tunelů mezi nimi pokryto ještě během letošního léta. Tímto krokem budou pokryty stanice v širším centru hlavního města, které z pohledu prací zároveň patří k těm nejobtížnějším.

Zdroj: TZ