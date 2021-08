Rozbor: I Google Pixel 5a bude při opravách dost tuhý oříšek

Telefony Pixel od Googlu jsou proslulé několika věcmi. V první řadě je to rozhodně čistý a nejnovějšími novinkami nacpaný Androd, hned vzápětí by asi leckoho napadlo velmi kvalitní focení. Nadšenci, kteří se zabývají fyzickými opravami či studiem konstrukce mobilů, by zmínili také dost obtížnou demontáž. Nejnovější Pixel 5a 5G tuto tradici podle všeho velkou měrou dodrží. Potvrzuje to rozbor telefonu ve videu na YouTube kanále PBKreviews.

Při demontáži je prý snadné pořízení akorát s displejem. Cokoli dalšího pod ním už vyžaduje neúměrně více snahy. Hodně ztuha jde například vytáhnout baterie, kterou bylo potřeba před tímto zákrokem opít. Lepidlo povolilo lepidlo až za použití alkoholu. Zájemce o rozbor či servis musí také počítat se složitou změtí navzájem překrytých rámečků.

Telefon se demotnáži a následné snadné kompletaci “brání” například i tím, že má na několika místech stejný typ šroubků s různými délkami. Pokud si tedy člověk nedá pozor, může spojovací materiál snadno zaměnit. Velký problém je prý u Pixelu 5a také s výměnou konektoru na nabíjení, což u většiny jiných telefonů nečiní moc potíží.

