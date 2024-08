Xiaomi Mijia M30S je nový chytrý robotický vysavač

Nabízí sací výkon 7 300 Pa a funkci rozpoznávání nečistot



Xiaomi mu dopřálo pokročilou navigaci, takže se dokáže vyhýbat překážkám

Pokud hledáte velmi výkonný a moderní robotický vysavač s mnoha různými funkcemi, mohl by pro vás být Xiaomi Mijia M30S tím pravým. Na trh se dostal teprve 17. dubna a nabízí řadu pokročilých funkcí. Zatím je tedy k dispozici pouze v Číně, a to za 2 999 yuanů (aktuálně ve slevě za 2 478,8 yuanů, tedy asi 8 000 Kč), ale brzy se může dostat i do Evropy.

Výhodou tohoto robotického vysavače je, že zvládá nejen zametání, ale i klasické vysávání. Xiaomi mu dopřálo velmi solidní sací výkon 7 300 Pa a k tomu funkci rozpoznávání nečistot, která se zaměřuje na každé nepatřičné smítko. Má i pokročilejší systém navigace, takže se po domácnosti pohybuje mnohem plynuleji a nenaráží do okolních předmětů. Další jeho velkou předností je vysávání „od kraje ke kraji“.

Xiaomi Mijia M30S OMNI Infinite REVIEW & TEST✅ THE BEST Xiaomi robot vacuum 2024🔥

I hlavní kartáč vysavače Xiaomi Mijia M30S prošel různými vylepšeními a kromě běžného úklidu dostal i funkci zastřihávání vláken. Najdete v něm také bionický tlakový systém udržující konstantní vlhkost. Xiaomi Mijia M30S nabízí několik režimů úklidu a samozřejmě je k němu i dálkové ovládání, kromě něj jej můžete ovládat také skrz mobilní aplikaci.

Máte robotický vysavač nebo dáváte přednost staré dobré klasice?

