Skvělý robotický vysavač Roborock Saros 10R zlevnil na historické minimum. A nejen on Hlavní stránka Zprávičky Roborock Saros 10R je skvěle vybavený robotický vysavač Zaujme nízkým profilem i pokročilou navigací Nyní jej pořídíte za méně než polovinu původní ceny Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 5.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Vybíráte zrovna robotický vysavač a nemůžete si v záplavě modelů na našem trhu vybrat? Pak byste možná měli zbystřit, neboť jeden z nejvybavenějších modelů Roborock právě výrazně zlevnil. Co na tom, že se jedná o loňský model, Roborock Saros 10R aktuálně patří mezi špičku ve své cenové kategorii. Co Roborock Saros 10R umí? Akční cena je lákavá Saros 10R nebo Saros 20? Co Roborock Saros 10R umí? Robotický vysavač Roborock Saros 10R jsme měli tu možnost detailně otestovat. Mezi jeho velké přednosti patří absence typické věžičky s LiDARem. Výrobci se podařilo integrovat pokročilý navigační systém přímo do těla, díky čemuž výška robota klesla na pouhých 79,8 mm. V praxi se tak bez potíží dostane i pod nízký nábytek, gauče či skříňky, kam běžné modely s LiDARem nevjedou. Navíc bez ztráty schopnosti precizní prostorové orientace a to včetně vyhýbání se překážkám díky integraci AI. Robot zvládá kvalitní úklid a to zejména díky solidnímu sacímu výkonu 22 000 Pa a dvojici rotačních mopů s regulovaným přítlakem a vodou o teplotě 80 °C. Součástí balení robotického vysavače Roborock Saros 10 je plně automatická dokovací stanice, která se stará o komplexní údržbu včetně praní mopů a vyprazdňování prachu, což zaručuje maximálně bezstarostný provoz. Šikovnou a zdaleka ne běžnou drobností je pak samostatná nádobka na saponát. Malinko nepraktické je pak výhradně černé barevné provedení. Akční cena je lákavá Značka Roborock u nás aktuálně spouští letní akci v rámci které vybrané modely zlevňuje až o 30%, mezi ty pak patří právě i zmíněný Roborock Saros 10R, který navíc zlevňuje i proto, že se jedná o loňský model a tak se dá běžně pořídit za 18 893 Kč s DPH. Pokud však máte VIP účet Datart, dostanete se na velmi lákavých 17 193 Kč s DPH. Ještě na začátku letošního roku přitom tento vysavač stál 37 990 Kč, to je už pořádná sleva, co říkáte? Saros 10R nebo Saros 20? Jak padlo výše, slevová akce se nevztahuje zdaleka jen na Saros 10R, ze zajímavých nabídek vybíráme ještě letošní model Saros 20, který zlevnil z 36 999 na 25 899 Kč s DPH. I zde pak s VIP od Datartu ušetříte ještě o něco více a novější model můžete pořídit za 23 563 Kč s DPH. A co za šestitisícový příplatek získáte? Novější model nabídne především vylepšený sací výkon a to skvělých 36 000 Pa. Mopovat Saros 20 umí vodou o teplotě až 100 °C a nabídne o 3N silnější přítlak podložek – konkrétně 13 N. V neposlední řadě pak doznala vylepšení také navigace a podvozek, který nově umí překonat překážky až do výšky 8 cm – oproti 4 cm u předchůdce. Z našeho pohledu zůstává Saros 10R aktuálním premiantem v poměru cena / výkon. Máte zkušenost s vysavači Roborock? O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář roborock Roborock Saros 10R Roborock Saros 20 robotický vysavač Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Šikovný kuchyňský robot z LIDLu zase zlevnil! Má hromadu funkcí a propojíte ho s mobilem Adam Kurfürst 19.12.2024