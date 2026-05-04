Cena už není problém! Skvěle vybavený Roborock Saros 10R zlevnil o tisíce, v naší recenzi si vedl znamenitě Hlavní stránka Zprávičky Roborock Saros 10R se chlubí sáním 19 000 Pa, AI navigací bez LiDAR věžičky a multifunkčním dokem 4.0 S kódem ALZADNY30 stojí 18 893 Kč místo běžných 26 990 Kč (sleva 8 097 Kč, tedy 29 %) Při uvedení před rokem stál tento model 37 990 Kč – aktuální cena je tedy o 19 097 Kč pod původní cenou; v naší recenzi jsme mu udělili 89 % Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.5.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Roborock Saros 10R byl uveden jako robotický vysavač vyšší třídy. Chlubí se vysokým sacím výkonem, multifuknční dokovací stanicí a přesným navigačním systémem. S kódem ALZADNY30 nyní s kódem ALZADNY30 spadl na 18 893 Kč – stojí tedy méně než polovinu ceny při uvedení v loňském roce (37 990 Kč). OBJEDNAT VYSAVAČ V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte špičkového robotického pomocníka pro byt s nízkým podnábytkovým prostorem a chcete spolehlivou navigaci i kvalitní mopování.⚠️ Zvažte, pokud máte v domácnosti hodně zrcadel a velkých skleněných ploch (občas si je vysavač registruje jako fiktivní místnosti) nebo počítáte s prahy přes 4 cm.💡 Za 18 893 Kč jde o velmi atraktivní vstup do prémiové kategorie Roborock – v testech jsme ho hodnotili 89 %. Proč je tento robotický vysavač zajímavý Saros 10R patří do nejvyšší třídy modelové řady Roborock – nad ním stojí už jen kuriózní Saros Z70 s robotickým ramenem. Při uvedení před rokem stál 37 990 Kč, postupně klesl na běžných 26 990 Kč a teď s kódem ALZADNY30 dostáváme cenu 18 893 Kč. Z původní pozice „premium za příplatek“ se posouvá do kategorie, kde už dává smysl reálně zvažovat kvůli poměru cena/výkon. Hlavním tahákem je kombinace tří věcí: nízký profil bez LiDAR věžičky (jen 7,98 cm), AI navigace StarSight 2.0 a multifunkční dok 4.0 s praním mopu horkou vodou. Když jsme model testovali v redakci, ohodnotili jsme ho 89 % – kvalitu úklidu i navigaci jsme považovali za jednu z nejlepších, jaké jsme zatím viděli. Hlavní výtkou byla pochopitelně cena, která se ale teď díky aktuální slevě dramaticky mění. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Saros 10R nabízí sací výkon 19 000 Pa, který si v našem testu poradil i s rozsypanou hrubou moukou na první průjezd. Místo klasické LiDAR věžičky používá 3D Time-of-Flight technologii s dvojicí laserů a RGB AI kamerou, což výrobce nazývá StarSight 2.0. Praktický důsledek: vysavač má jen 7,98 cm na výšku a vleze se pod gauče i nízké skříňky, kam běžné robotické vysavače s LiDAR věží nemůžou. Druhým zásadním prvkem je podvozek AdaptiLift, který umí nezávisle nastavit výšku každého ze tří spodních koleček. Robot díky tomu zvládne i dvojité prahy do 4 cm a koberce se středně dlouhým vlasem. Mopovací rotační podložky se navíc dokážou zvednout o 2,2 cm, takže koberce při mopování zůstanou suché. Boční kartáč FlexiArm i jeden z mopů jsou na výsuvných ramenech, což znamená důkladnější úklid rohů a krajů u stěn. CHCI VYSAVAČ ROBOROCK Multifunkční dok 4.0 zvládá automatické vyprazdňování koše, doplňování čisté vody i praní mopovacích podložek horkou vodou při 80 °C následované sušením teplým vzduchem. K tomu má 590 ml nádržku na saponát, takže nemusíte ručně dávkovat čisticí prostředek do vody – příjemný detail automatizace. Plné nabití trvá 2,5 hodiny díky podporovanému rychlonabíjení, vlastní baterie má kapacitu 6 400 mAh a vystačí na cca 200 m² úklidu na jedno nabití. Naše dojmy z testování Saros 10R jsme v redakci testovali přibližně měsíc a v denní praxi nás nejvíc překvapila vysoká úroveň autonomie. Robot si sám detekuje povrch, nastaví výšku podvozku, sací výkon, množství vody i intervaly pro praní mopu. Úvodní mapování proběhlo bez větších zásahů – pomohli jsme mu prakticky jen určit směr pokládky plovoucí podlahy a hranice pár místností. Co se týče detekce překážek, Saros 10R rozpozná až 104 typů předmětů a v praxi to skutečně funguje. V domácnosti s tříletým dítětem dostával navigační systém zabrat – přes všechny rozházené hračky se za celý měsíc testování zasekl jen jednou, a to na panáčkovi z Dupla schovaném na herní podložce. Mopování pomocí dvojice rotačních podložek hodnotíme jako srovnatelné s klasickým ručním mopem, vysávání jako bezproblémové i u rohů díky výsuvnému ramenu. Cena 18 893 Kč platí jen po zadání kódu ALZADNY30 v košíku. Slevový kód je součástí kampaně Alza Dny, jejíž platnost je časově omezená a nabídka se může změnit podle skladových zásob. V naší recenzi byla hlavní výtkou tehdejší cena, ta se teď ale dramaticky mění – z poměru cena/výkon se Saros 10R pohybuje na zcela jiné úrovni, než když přišel na trh. Co říkají uživatelé Na Alze má vysavač hodnocení 4,6 z 5 (59 hodnocení), 88 % zákazníků ho doporučuje a 31 lidí napsalo detailní textovou recenzi. Reklamovanost činí 4,04 % – o něco vyšší než u jednodušších robotů, ale stále v pásmu nízké reklamovanosti. Mezi pochvalami převládá kvalita navigace, tichý chod, výborné mopování a logické rozvržení úklidu. Recenzenti, kteří přecházeli ze starších modelů Roborock S7 nebo S8, popisují výrazný skok v efektivitě i v kvalitě praní mopů (vzhledem k 80°C vodě v doku). Jeden velmi detailní zákazník porovnával Saros 10R přímo s předchozím Roborock S7 V max ultra a označuje nový model za „nejlepší plnohodnotný vysavač s vytíráním, který v roce 2025 existuje“ – chválí především praní mopů v horké vodě, integrovaný vysoušeč mopů, integrovanou nádržku na saponát a celkově tišší chod. Saros 10R se objevuje i jako vítěz několika mezinárodních testů. KOUPIT SAROS 10R V AKCI Kritické hlasy se ale opakují systematicky a stojí za to je brát vážně. Nejčastější výtky: zrcadla a velké skleněné plochy si vysavač občas registruje jako fiktivní místnosti, takže majitelé moderních interiérů mohou potřebovat ručně editovat mapu. Druhým opakovaným tématem je problematická dostupnost spotřebního příslušenství v ČR (mopovací podložky, sáčky, kartáče) – několik recenzentů řešilo objednávky přes Temu nebo příslušenství k jiným modelům Roborock. A do třetice – v recenzích se objevují i případy poruch ToF senzorů po měsíci až třech používání spolu s problematickým průběhem reklamace u některých zákazníků. Tyto případy nejsou většinové a celkové hodnocení 4,6 z 5 zůstává vysoké, ale pro úplnost obrázku je třeba je zmínit. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale robotický vysavač ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se objevují další zlevněné modely od Roborock, Dreame i Xiaomi. Kdy to smysl nedává Sleva je výrazná, ale tento model není pro každého. Pokud máte v domácnosti hodně velkých zrcadel nebo prosklených ploch, počítejte s tím, že úvodní mapování může vyžadovat ruční zásahy. Druhým důvodem, proč zvážit jiný model: pokud máte prahy vyšší než 4 cm (např. mezi terasou a obývákem), Saros 10R přes ně nepřejede – některé modely od Dreame zvládnou až dvojnásobek. A do třetice: pokud chcete maximální robustnost spotřebního ekosystému s okamžitou dostupností náhradních dílů v Česku, je lepší se podívat po staršších modelech Roborock S7 nebo S8 řady, kde je situace s příslušenstvím vyřešená. Saros 10R je relativně nový model, takže nabídka spotřebního materiálu se teprve stabilizuje. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte plnohodnotný robotický vysavač s mopem v prémiové kategorii a chytíte se cenovky 18 893 Kč s kódem ALZADNY30, jde o jednu z nejvýhodnějších cenovek v této kategorii vůbec. Z launch ceny 37 990 Kč padá Saros 10R o víc než 19 tisíc, což ho posouvá z luxusní kategorie do reálně dostupné. V naší redakční recenzi mu vyšlo hodnocení 89 % a v denní praxi jsme s ním byli spokojení i v náročné domácnosti s dítětem. Naopak pokud máte hodně zrcadel, vyšší prahy nebo potřebujete okamžitou dostupnost náhradních dílů, vyplatí se zvážit jiný model. Co je pro vás u robotického vysavače rozhodující – kvalita navigace, mopování, nebo cena? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. 