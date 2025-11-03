Tenoučký robotický vysavač se špičkovou navigací zlevnil o dalších několik tisíc! Proč chtít Roborock Saros 10R? Hlavní stránka Zprávičky Roborock Saros 10R koupíte v rámci Black Friday za 25 990 Kč místo původních 37 990 Kč Cena klesla o další 4 tisíce korun oproti minulému měsíci Robotický vysavač nabízí ultra tenký design 7,98 cm a sací výkon 19 000 Pa Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.11.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Black Friday přináší další výraznou slevu na robotický vysavač Roborock Saros 10R. Model, který při uvedení na trh stál 37 990 Kč, nyní pořídíte za 25 990 Kč. Oproti minulému měsíci, kdy jsme na slevu na tento vysavač upozorňovali také, jde o pokles o další čtyři tisíce korun, takže celková sleva dosahuje 32 % z původní ceny. Pokročilá navigace a tenoučké tělo Sací výkon 19 000 Pa s dvojitým systémem proti namotávání vlasů Multifunkční dok s rychlonabíjením za 2,5 hodiny Ovládání hlasem a česká aplikace Co na Roborock Saros 10R říkají uživatelé? Pokročilá navigace a tenoučké tělo Roborock Saros 10R využívá navigační systém StarSight Autonomous System 2.0, který kombinuje technologii 3D Time-of-Flight (ToF) s RGB kamerou. Systém dokáže rozpoznat až 108 různých typů překážek včetně ponožek, hraček nebo volně položených kabelů. Technologie VertiBeam přidává k přednímu laseru široký vertikální laser, který prodlužuje zorné pole robota a pomáhá mu lépe rozlišovat horizontální a vertikální povrchy. S výškou 7,98 centimetrů patří Saros 10R mezi nejtenčí robotické vysavače na trhu. Podvozek AdaptiLift dokáže nezávisle nastavit výšku až o 10 mm, což umožňuje pohyb po kobercích s dlouhým vlasem. Robot překonává prahy do výšky 3 cm a složité dvouvrstvé prahy až do 4 cm. Systém tří nezávisle ovladatelných koleček umožňuje zvednutí celého podvozku nebo úpravu jednotlivých částí zvlášť. Sací výkon 19 000 Pa s dvojitým systémem proti namotávání vlasů Vysavač disponuje sacím výkonem 19 000 Pa, který doplňuje hlavní kartáč DuoDivide a zvedací boční kartáč FlexiArm Riser. Tento systém má certifikaci SGS s garantovanou 100% mírou odstranění vlasů a nulovou mírou jejich namotávání. Duální rotační mopy se dokážou zvednout až o 2,2 centimetru, což zabraňuje nežádoucímu navlhčení koberců při vytírání. UŠETŘÍM NA VYSAVAČI ROBOROCK Multifunkční dok s rychlonabíjením za 2,5 hodiny Dokovací stanice čistí mopové podložky horkou vodou o teplotě 80 °C a dokáže je automaticky vyjmout, když je robot nastaven pouze na vysávání. Rychlonabíjení dobije baterii na plnou kapacitu za 2,5 hodiny, což je o 40 % rychleji než u předchozích modelů. Dok obsahuje nádobu na prach o objemu 2,7 litru, zásobník čisté vody 4 litry a nádobu na špinavou vodu 3 litry. Výdrž baterie dosahuje 180 minut provozu. Ovládání hlasem a česká aplikace Robot reaguje na hlasový příkaz „Hello, Rocky“ a podporuje ovládání přes Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts a Google Home. Aplikace Roborock je dostupná v češtině a umožňuje nastavení zakázaných zón, pořadí úklidu místností nebo vytvoření vlastních úklidových rutin. Díky protokolu Matter 1.4 se vysavač integruje s Apple Home a dalšími systémy chytré domácnosti. Co na Roborock Saros 10R říkají uživatelé? Robotický vysavač získal na Alze hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček od více než 30 zákazníků, přičemž jej doporučuje 97 % uživatelů. Majitelé si nejvíce pochvalují výrazně tišší provoz oproti starším modelům – podle recenzí lze vysavač nechat pracovat ve stejné místnosti při sledování televize. Mezi nejčastěji zmiňované přednosti patří výborná navigace v prostoru, která podle uživatelů představuje „propastný rozdíl“ oproti starším robotům typu Roomba. Majitelé oceňují, že se robot nezamotává mezi nohami židlí ani do koberečků a rohožek. Výhodou je také snadná údržba, jelikož se na gumový kartáč údajně nenamotávají psí chlupy ani vlasy, což potvrzují majitelé psů velkých plemen. CHCI ROBOROCK SAROS 10R Uživatelé upozorňují na několik nedostatků. Kromě absence češtiny, kterou už výrobce vyřešil jejím zavedením spolu se slovenštinou a maďarštinou, jeden z recenzentů například kritizuje lesklý plast, který se snadno poškrábe při zajíždění pod nábytek. Ojediněle se objevila stížnost na černé mopovací kotouče, které mohou zanechávat stopy na světlých stěnách. Několik majitelů přešlo na Saros 10R ze starších modelů Roborock S7 nebo S8 a potvrzují výrazné zlepšení v navigaci, tichosti provozu i kvalitě úklidu. Robot zvládá pracovat ve dvoupatrových domech – dokáže si říct o přenesení mezi patry a po návratu pokračuje v úklidu tam, kde přestal. Využijete Black Friday slevu na Roborock Saros 10R? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday česko Chytrá domácnost roborock robotický vysavač Sleva Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024