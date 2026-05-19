Robotické sekačky Roborock přicházejí do Česka. Začínají na 20 tisících, vlajková řada má LiDAR a pohon všech kol Hlavní stránka Zprávičky Roborock vstupuje na český trh s robotickými sekačkami prostřednictvím distributora ASP Group Nabídka zahrnuje čtyři modelové řady s cenami od 19 999 Kč až po 87 999 Kč Všechny modely pracují bez obvodových drátů díky kombinaci RTK navigace a vizuálního mapování Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.5.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Značka Roborock, kterou většina zákazníků zná především díky robotickým vysavačům, rozšiřuje svou působnost o segment péče o zahradu. Na tuzemský trh vstupuje se čtyřmi řadami robotických sekaček, jejichž výhradním distributorem pro Českou a Slovenskou republiku je společnost ASP Group s.r.o. Jednotlivé modely se od sebe liší výbavou a pochopitelně i cenou, ale společné mají, že uživatele nenutí pokládat obvodové dráty a spoléhají se čistě na chytřejší navigační systémy. Cena nejlevnějšího kusu činí 19 999 Kč. Žádné dráty, sekačky jsou chytřejší RockNeo Q1: vstupní řada pro menší zahrady od 19 999 Kč RockMow S1: pro středně velké pozemky od 32 999 Kč RockMow Z1: pohon všech kol a svahy do 80 % od 49 999 Kč RockMow Z1 LiDAR: vrchol nabídky s 3D skenováním od 67 999 Kč Přehled všech modelů a cen Žádné dráty, sekačky jsou chytřejší Společným jmenovatelem všech nových sekaček Roborock je absence obvodových drátů, které u starších generací robotických sekaček vyžadovaly pracnou instalaci po obvodu pozemku. Místo toho výrobce sází na kombinaci satelitní RTK navigace a vizuálního mapování, případně doplněnou o 3D LiDAR. Sekačka si pozemek sama zmapuje, vytvoří v aplikaci virtuální mapu, na níž lze definovat zóny sekání nebo zakázané oblasti, a dále již pracuje plně autonomně. Ovládání probíhá prostřednictvím aplikace Roborock dostupné v češtině, která umožňuje plánování sekání, sledování průběhu i nastavení režimu šetrného k noční fauně (například ježkům). Veškeré modely disponují odolností IPX6, dešťovým senzorem, který sekačku v případě deště automaticky odešle do nabíjecí stanice, a funkcí PreciEdge, díky níž zvládají sekat až 3 centimetry od okraje – ručního dosekávání u zídek a obrubníků by tak mělo zbýt minimum. RockNeo Q1: vstupní řada pro menší zahrady od 19 999 Kč Nejdostupnější vstupenku do světa robotických sekaček Roborock představuje řada RockNeo Q1. Cílí na majitele menších a středně velkých pozemků, kteří chtějí jednoduché řešení bez kompromisů v základní výbavě. Sekačka zvládne posekat až 1 000 m² za den, projede průchody širokými již od 70 cm a v případě potřeby překoná překážky vysoké až 4 cm. Pro orientaci využívá systém Sentisphere AI kombinující RTK navigaci se stereo-viděním. Plovoucí žací ústrojí, kola s velkým průměrem a schopnost zvládat svahy se sklonem až 45 % dělají z RockNeo Q1 univerzální řešení pro zahrady s mírně členitým terénem. Vstupní model RockNeo Q105 startuje na ceně 19 999 Kč, varianta Q110 s vyšší kapacitou pak vyjde na 26 999 Kč. RockMow S1: pro středně velké pozemky od 32 999 Kč Řada RockMow S1 je krokem výš a cílí na majitele zahrad o rozloze až 1 500 m². Oproti levnější Q1 přidává možnost vytvářet v trávníku dekorativní vzory – uživatel si v aplikaci může vybrat z předdefinovaných motivů nebo si vytvořit vlastní. Sekačka také lépe zvládá dojezd až k otevřeným okrajům plochy, takže by neměly zůstávat neposečené pruhy. Stejně jako Q1 si poradí s průjezdem 70cm průchody, překážkami do 4 cm a svahy do 45 %. RockMow S1 sází na stejný navigační systém Sentisphere AI jako levnější řada, ale díky výkonnějšímu žacímu mechanismu a rychlejšímu nabíjení zvládá výrazně větší plochu za den. Vstupní model RockMow S108 startuje na 32 999 Kč, výkonnější S115 pak vyjde na 39 999 Kč. RockMow Z1: pohon všech kol a svahy do 80 % od 49 999 Kč S řadou RockMow Z1 se dostáváme na pole skutečně velkých zahrad. Sekačka zvládne posekat až 5 000 m² za den, což z ní dělá jeden z nejvýkonnějších autonomních strojů na trhu. Hlavní devizou je pohon všech kol (AWD) v kombinaci s patentovaným systémem Active Steering, který umožňuje přesné natáčení předních kol. Díky tomu si Z1 poradí se svahy o sklonu až 80 % (38,7°) a překážkami vysokými až 8 cm. Šestice žacích nožů, výškově nastavitelné sekání v rozsahu 20 až 70 mm a dynamický systém odpružení s dvojitými nezávislými pružinami zajišťují konzistentní střih i v náročnějším terénu. K dispozici je rovněž ochrana proti krádeži v podobě hlasitého alarmu, PIN kódu a sledování přes 4G konektivitu. Vstupní model RockMow Z115 stojí 49 999 Kč, výkonnější varianty Z130 a Z150 jsou pak k mání za 74 999 Kč, respektive 87 999 Kč. RockMow Z1 LiDAR: vrchol nabídky s 3D skenováním od 67 999 Kč Špičkou portfolia je řada RockMow Z1 LiDAR, která ke všem vlastnostem standardní Z1 přidává 3D LiDAR senzor s rozsahem skenování 360°. Ten zachytí až 200 000 bodů za sekundu a dokáže detekovat objekty na vzdálenost až 70 metrů. Výsledkem je centimetrová přesnost navigace i v zahradách s hustými stromy, složitou geometrií nebo místy se slabým satelitním signálem. Systém Sentisphere LiDAR kombinuje 3D LiDAR s VSLAM (vizuální simultánní lokalizace a mapování), což by mělo eliminovat výpadky polohování ve stínech. Sekačka zvládne pokrýt až 2 000 m² za den, přičemž si zachovává schopnost zdolávat svahy do 80 % a překážky do 8 cm. Jediný aktuálně dostupný model RockMow Z120 LiDAR je nabízen za 67 999 Kč. Přehled všech modelů a cen Roborock vstupuje do Česka rovnou s osmi konkrétními modely rozdělenými do čtyř řad. Vybrat by si tak měli majitelé jak malých zahrádek u řadovek, tak rozsáhlých pozemků o ploše několika tisíc metrů čtverečních. ModelŘadaDoporučená plochaCenaRoborock RockNeo Q105RockNeo Q1do 500 m²19 999 KčRoborock RockNeo Q110RockNeo Q1do 1 000 m²26 999 KčRoborock RockMow S108RockMow S1do 800 m²32 999 KčRoborock RockMow S115RockMow S1do 1 500 m²39 999 KčRoborock RockMow Z115RockMow Z1do 1 500 m²49 999 KčRoborock RockMow Z120 LiDARRockMow Z1 LiDARdo 2 000 m²67 999 KčRoborock RockMow Z130RockMow Z1do 3 000 m²74 999 KčRoborock RockMow Z150RockMow Z1do 5 000 m²87 999 Kč 