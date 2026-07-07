Roborock Qrevo S Pro pere mopy horkou vodou a saje silněji. V zaváděcí akci ho koupíte levněji Hlavní stránka Zprávičky Roborock uvádí do Česka robotický vysavač Roborock Qrevo S Pro s mopováním a multifunkční dokovací stanicí Pere mopy horkou vodou až 75 °C a saje výkonem 18 500 Pa, tedy výrazně silněji než levnější model Qrevo S Doporučená cena je 14 499 Kč, do 22. července ji zaváděcí sleva sráží na 12 324 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Plně automatický úklid, u kterého se nemusíte starat ani o špinavé mopy, býval donedávna výsadou drahých vlajkových modelů. Roborock Qrevo S Pro tuhle laťku posouvá níž: spojuje praní mopů horkou vodou, silné sání a chytrou navigaci do modelu, který se v zaváděcí akci dostal pod 12 500 korun. Multifunkční stanice pere mopy horkou vodou při 75 °C Zatímco konkurence v téhle cenové kategorii sází hlavně na sací výkon, hlavní tahák Qrevo S Pro sedí jinde – v dokovací stanici All-in-One. Ta podle Roborocku pere mopy horkou vodou o teplotě až 75 °C a následně je suší teplým vzduchem o teplotě 45 °C. Kombinace horkého praní a sušení má omezovat zápach z mopů i množení bakterií a celé řešení nese certifikaci TÜV Rheinland. Vyšší hygienickou laťku ocení hlavně domácnosti s malými dětmi, alergiky nebo domácími mazlíčky. Stanice navíc sama vysypává nasátý prach a doplňuje robotu vodu, takže do každodenního provozu musíte zasahovat opravdu minimálně. Sání 18 500 Pa a tělo, které se vejde pod nábytek Novinka ale nestojí jen na hygieně. Nabízí sací výkon HyperForce 18 500 Pa, celogumový hlavní kartáč a boční kartáč s ochranou proti namotávání vlasů. Poradí si tak s prachem, nečistotami zašlapanými v kobercích i chlupy mazlíčků, aniž byste pořád dokola vypletali namotané vlasy. KOUPIT QREVO S PRO Mopování obstarává dvojice rotačních mopů, které se otáčejí rychlostí 200 otáček za minutu; v aplikaci si nastavíte až 30 úrovní průtoku vody podle typu podlahy. Při najetí na koberec se mopy automaticky zvednou o 10 mm, aby koberec zůstal suchý. Nízké tělo s výškou 9,65 cm pak robotu pomáhá zajíždět pod většinu pohovek, postelí i nízkých skříněk. Navigace a aplikace: úklid na jedno klepnutí O pohyb v členitém bytě se stará LiDAR navigace PreciSense doplněná technologií Reactive Tech pro vyhýbání se překážkám. Robot mapuje prostor v reálném čase, obchází běžné předměty a drží systematickou trasu, aby zbytečně nekroužil dokola. Ovládání běží přes aplikaci Roborock s funkcí SmartPlan 2.0, která podle konkrétní domácnosti sama navrhuje úklidové rutiny. Nechybí dočasné zóny, pokročilé plánování ani podpora standardu Matter, díky které novinku snáz zapojíte do chytré domácnosti. V čem je Roborock Qrevo S Pro lepší než levnější Qrevo S Levnější sourozenec Qrevo S, o kterém jsme psali už loni na podzim, sdílí s novinkou překvapivě dost: stejné rotační mopy s 200 otáčkami za minutu, zvedání mopů o 10 mm, 30 úrovní průtoku vody, celogumový kartáč i výšku těla 9,65 cm. Zásadní rozdíly jsou v podstatě dva. Prvním je sání: 18 500 Pa u Pro proti 7 000 Pa u základního Qrevo S. Druhým je praní mopů – zatímco levnější model mopy proplachuje a suší teplým vzduchem, Pro je pere horkou vodou až 75 °C a přidává hygienickou certifikaci TÜV Rheinland. K tomu Pro sází na novější SmartPlan 2.0 a podporu Matter. Přehledně to shrnuje následující tabulka. ParametrQrevo S ProQrevo S (levnější)Sací výkon18 500 Pa7 000 PaPraní mopůhorká voda až 75 °C, certifikace TÜV Rheinlandproplach a sušení teplým vzduchemRotační mopyano, 200 ot./min, zvedání o 10 mmano, 200 ot./min, zvedání o 10 mmPrůtok vody30 úrovní30 úrovníHlavní kartáčcelogumový, ochrana proti namotání vlasůcelogumový, ochrana proti namotání vlasůNavigaceLiDAR PreciSense + Reactive TechLiDAR PreciSenseVýška těla9,65 cm9,65 cmAplikace a chytrá domácnostSmartPlan 2.0, podpora Matteraplikace RoborockDoporučená cena14 499 Kč (akce 12 324 Kč)16 990 Kč (v akcích výrazně níž) Cena a dostupnost Roborock Qrevo S Pro je na českém trhu oficiálně k dostání od 1. července 2026 u hlavních prodejců včetně Alzy. Doporučená cena je 14 499 Kč, u příležitosti uvedení ale běží do 22. července zaváděcí sleva 15 %, která model sráží na 12 324 Kč. CHCI VYSAVAČ ROBOROCK Za tu cenu dostanete výbavu, kterou by ještě nedávno nabídly jen dražší modely. Kdo mopy skoro nepoužívá a hledá hlavně co nejnižší pořizovací cenu, ten nejspíš sáhne po základním Qrevo S, který se dá v akcích pořídit citelně levněji. Komu ale záleží na hygieně a chce nechat praní mopů úplně na robotovi, pro toho je Qrevo S Pro v zaváděcí ceně nabídkou, která se hledá těžko. Vyměnili byste levnější model za praní mopů horkou vodou u Qrevo S Pro? Zdroje: Roborock, TZ O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrá domácnost roborock robotický vysavač slevy vysavač Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024