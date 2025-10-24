Roborock zlevnil o 7 tisíc! Qrevo S teď seženete za 9 599 Kč a majitelé ho zbožňují Hlavní stránka Zprávičky Roborock Qrevo S zlevnil z původních 16 990 Kč na 9 599 Kč se slevovým kódem ALZADNY20 Nabízí sací výkon 7000 Pa, rotační mopy a automatické samočištění včetně sušení Majitelé jej hodnotí průměrně 4,9/5 hvězdičky, chválí především tichý provoz a českou aplikaci Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.10.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Když se Roborock Qrevo S loni objevil na českém trhu za 16 990 Kč, patřil mezi zajímavé, ale ne zrovna nejdostupnější řešení pro automatizaci domácího úklidu. Postupem času se jeho cena ustálila kolem 12 tisíc korun. Teď ale přišel čas na pořádnou akci: se slevovým kódem ALZADNY20 jej koupíte za 9 599 Kč. Co vlastně za téměř deset tisíc dostanete Recenze od skutečných majitelů: funguje to? Kde Qrevo S trochu zaostává Stojí Qrevo S za 9 599 Kč? Co vlastně za téměř deset tisíc dostanete Roborock Qrevo S není jen vysavač – je to kombinace vysávání a mopování s poměrně solidní výbavou. Sací výkon dosahuje až 7000 Pa, což je hodnota, která stačí na hloubkové čištění koberců i tvrdých podlah. Dva rotující mopy se točí rychlostí až 200 otáček za minutu a zvládnou i zaschlé skvrny. Intenzitu mopování si můžete nastavit ve 30 úrovních, takže není problém přizpůsobit úklid konkrétní místnosti nebo typu nečistot. Důležitá je multifunkční dokovací stanice, která robotovi nejen dobíjí baterie, ale taky z něj vysává nečistoty do sáčku (vydrží až 7 týdnů), pere mu mopy a následně je suší teplým vzduchem. Když robot najede na koberec, mopy automaticky nadzvedne, aby ho nenamočil. Navigaci zajišťuje PreciSense LiDAR s 360° skenováním. Recenze od skutečných majitelů: funguje to? Průměrné hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček z více než 150 recenzí napovídá, že lidé jsou s Qrevo S spokojeni. A co konkrétně chválí? CHCI ROBOROCK V AKCI Tichý provoz se objevuje v recenzích opakovaně. Jakub z České Lípy píše: „Máme malé miminko a robot může v klidu pracovat, aniž by ho rušil.“ Lukáš z Říčan zase vyzdvihuje, že „nevráží vztekle do věcí jako klasické roboty“ a pochvaluje si měkké plasty a kvalitní zpracování. Aplikace v češtině je další často zmiňovaná výhoda – mobilní aplikace Roborock byla nedávno lokalizována do češtiny, slovenštiny a maďarštiny. Martin z Prahy oceňuje zejména „perfektní mapování, nastavování povrchů, zakázané zóny a intenzitu samočištění“. CHCI ROBOROCK V AKCI A co domácnosti se zvířaty? Tam Qrevo S boduje nejvíc. Jakub z České Lípy: „Máme pejska a chlupy jsou všude – robot skvěle vysaje i vytře celý byt. Ruční vysavač bereme jen minimálně.“ Podobně anonymní uživatel z Plzně dodává: „Máme psa a i přesto je u nás uklizeno.“ Kde Qrevo S trochu zaostává Žádný robot není dokonalý a Qrevo S má své limity. Nejvíc kritizovaný bod jsou rohy – mopy prostě nedosáhnou úplně ke stěně, takže tam zůstává pár milimetrů neumytých. Lukáš z Mladé Boleslavi to shrnuje: „Okraje místností – na ty není moc odborník.“ Zákazník z Brna přidává: „Neumyje malou oblast u stěny, ale při vysávání to zvládá.“ Stojí Qrevo S za 9 599 Kč? Za tuto cenu rozhodně ano. Původní cenovka kolem 17 tisíc byla na hraně – tam se už bavíme o přímé konkurenci s Xiaomi nebo dokonce některými modely Dreame. Ale za necelých deset tisíc dostáváte plnohodnotný robotický vysavač s mopem, který zvládá samočištění, má českou aplikaci a podle majitelů opravdu funguje. CHCI ROBOROCK V AKCI Pokud máte domácí mazlíčky, kombinaci tvrdých podlah a koberců a nechcete se starat o vyprazdňování prachové nádoby každý den, je Qrevo S solidní volba. Jen počítejte s tím, že rohy budete muset občas dočistit ručně a že pod nižší nábytek prostě nezaleze. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza roborock robotický vysavač slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024