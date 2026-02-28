Roborock Qrevo Edge 2 Pro přišel do Česka. Má špičkový výkon, adaptivní podvozek a skvěle vybavenou stanici Hlavní stránka Zprávičky Roborock uvádí na český trh robotický vysavač Qrevo Edge 2 Pro s cenou od 27 449 Kč. Novinka kombinuje sací výkon 25 000 Pa s adaptivním podvozkem překonávajícím prahy až 4 cm. Dokovací stanice pere mopy horkou vodou o teplotě 100 °C a následně je vysuší teplým vzduchem. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.2.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Roborock patří mezi nejprodávanější značky robotických vysavačů na světě a jeho nový model Qrevo Edge 2 Pro míří na uživatele, kteří nechtějí dělat kompromisy mezi vysáváním a mopováním. Robot kombinuje vysoký sací výkon s pohyblivým podvozkem, díky němuž se dostane i pod nízký nábytek a zároveň překoná vysoké prahy. V Česku dostal cenu 30 999 Kč, v rámci zaváděcí akce jej však seženete levněji. Sací výkon pro koberce i tvrdé podlahy Qrevo Edge 2 Pro disponuje sacím výkonem 25 000 Pa, což představuje výrazný nárůst oproti předchozí generaci s 18 500 Pa. Robot si tak poradí s prachem, drobnými nečistotami i zvířecími chlupy usazenými hluboko ve vláknech koberců. Na tvrdých podlahách automaticky snižuje intenzitu sání, čímž šetří energii. O pohyb v domácnosti se stará adaptivní podvozek AdaptiLift, který umožňuje nezávislé ovládání jednotlivých kol. Robot dokáže podle potřeby zvednout celý podvozek nebo jen jeho část, takže bez problémů překoná dvojité prahy o celkové výšce až 4 cm. S výškou pouhých 7,98 cm se navíc dostane i pod nízký nábytek, přičemž výsuvný LDS senzor se automaticky zasune, když to situace vyžaduje. Mopování bez starostí o koberce Dvojice rotačních mopů se při vytírání otáčí rychlostí 200 otáček za minutu a tlačí na podlahu silou 12 N. Robot tak dokáže odstranit i zaschlé skvrny podél stěn a v rozích. Při přiblížení ke koberci systém mopy automaticky odpojí a ponechá je v dokovací stanici, takže není nutné vytvářet zakázané zóny ani mopování ručně vypínat. Pro domácnosti s domácími mazlíčky nebo dlouhovlasými členy rodiny je podstatný systém proti namotávání vlasů. Hlavní kartáč DuoDivide a boční obloukové rameno FlexiArm Arc zachytávají vlasy o délce až 40 cm, aniž by se namotaly a vyžadovaly ruční čištění. Dokovací stanice s hygienickým mytím Součástí balení je dokovací stanice Hygiene+ 3.0, která přebírá prakticky veškerou údržbu. Po každém úklidu pere mopy horkou vodou o teplotě až 100 °C, čímž účinně odstraňuje nečistoty i bakterie. Následně je suší teplým vzduchem o teplotě 55 °C, aby se zabránilo vzniku zápachu a plísní. Stanice také automaticky dávkuje čisticí prostředek, vysypává prach ze zásobníku robota do většího sáčku a čistí vlastní základnu horkou vodou. Uživatel tak nemusí do údržby zasahovat týdny. Navigace a vyhýbání překážkám Systém Reactive AI kombinuje RGB kameru a strukturované světlo pro bezpečný pohyb v domácnosti. Robot rozpozná více než 200 běžných předmětů včetně kabelů, hraček nebo předmětů zanechaných domácími mazlíčky. Funguje spolehlivě i za horších světelných podmínek, takže před úklidem není nutné byt nijak připravovat. Boční senzory VertiBeam analyzují prostor podél stěn a nábytku, což umožňuje přesnější úklid hran a minimalizuje riziko kolizí. Baterie s kapacitou 6 400 mAh zajistí úklid i větších domácností na jedno nabití. Pro koho je Qrevo Edge 2 Pro vhodný? Roborock Qrevo Edge 2 Pro ocení především majitelé domácností s kombinací koberců a tvrdých podlah, kde jiné roboty selhávají na přechodech nebo navlhčují koberce. Hodí se také pro domácnosti s domácími mazlíčky díky systému proti namotávání chlupů. S cenou od 27 449 Kč (v rámci zaváděcí akce do 12. března) však nejde o zrovna levnou záležitost a vyplatí se tak pouze těm, kteří cítí, že s úklidem opravdu potřebují pomoct. Uvažujete o pořízení robotického vysavače s mopováním? Zdroj: TZ, Roborock O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024