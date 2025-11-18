Chcete robotický vysavač? Roborock Qrevo Curv je super volba a tady je 5 důvodů proč Hlavní stránka Články Roborock Qrevo Curv kombinuje sací výkon 18 500 Pa s dokovací stanicí, která mop pere horkou vodou Výsuvné rameno FlexiArm Design čistí rohy s přesností 1,85 mm, překoná prahy až do 4 cm Během Black Friday jej seženete za 20 999 Kč místo 29 990 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Robotické vysavače prošly za poslední roky pořádným vývojem. Zatímco dřív to byly hloupé plechovky narážející do nábytku, dnes máte k dispozici autonomní pomocníky s umělou inteligencí, kteří dokážou zmapovat domácnost, vyhnout se papučím na zemi a ještě k tomu perfektně vytřít podlahu. Problém? Ty opravdu dobré stojí přes 30 tisíc. Roborock Qrevo Curv ale ukazuje, že kvalitní úklid nemusí stát majlant – a během Black Friday je to ještě lepší. Důvod 1: Sací výkon, který si poradí s čímkoliv Důvod 2: Dokovací stanice, která pracuje místo vás Důvod 3: FlexiArm Design – dostane se tam, kam ostatní ne Důvod 4: Prahy až 4 cm? Žádný problém Důvod 5: Česká aplikace s AI funkcemi Technické parametry v přehledu Black Friday sleva: 20 999 Kč místo 29 990 Kč Důvod 1: Sací výkon, který si poradí s čímkoliv Když výrobci uvádějí sací výkon v pascalech, často jde jen o marketingové číslo. U Roborock Qrevo Curv ale 18 500 Pa není jen papírová hodnota – v praxi to znamená, že vysavač skutečně dokáže vytáhnout prach ze spár plovoucí podlahy, zvládne hloubkové čištění koberců a neodradí ho ani mouka rozházená po kuchyni. Za to vděčí kombinaci výkonu a chytrého kartáče DuoDivide. Jde o systém dvou paralelních válců, které místo klasických štětin používají kombinaci pružných lamel a spirálových čepelí. Výsledek? Vlasy a chlupy domácích mazlíčků neblokují kartáč – místo toho jdou rovnou do nádoby. Pokud máte doma psa nebo kočku (nebo partnerku s dlouhými vlasy), tohle oceníte každý den. KOUPIT ROBOROCK QREVO CURV A co hlučnost? Při maximálním výkonu se dostanete na 66 dB, což je hlasitost běžné konverzace. Při standardním úklidu je to ještě o pár decibelů míň – takže se dá klidně pustit i večer, když už děti spí. Alespoň to naše si na hluk nestěžovalo, a to i přes nedovřené dveře do ložnice. Důvod 2: Dokovací stanice, která pracuje místo vás Tady Roborock ukázal, že rozumí tomu, co lidi od robotického vysavače opravdu chtějí: aby se o sebe postaral sám. Dokovací stanice není jen nabíječka – je to kompletní servisní centrum. Po každém úklidu robot zajede domů a stanice automaticky vypere mopovací podložky vodou o teplotě 75 °C. To není náhodné číslo – při této teplotě se totiž zlikviduje přes 99,99 % bakterií. Po vyprání následuje sušení teplým vzduchem, takže mopy nezapáchají a nehnijí. Nádrže jsou taky dobře dimenzované: 4 litry čisté vody, 3 litry špinavé a 2,5litrový sáček na prach. V běžné domácnosti to znamená okolo dvou týdnů každodenního provozu, než musíte cokoliv dolévat nebo vysypávat. A když už musíte sáček vyměnit, stanice ho sama uzavře, abyste se nedotýkali prachu. Důvod 3: FlexiArm Design – dostane se tam, kam ostatní ne Rohy místností jsou pro většinu robotických vysavačů noční můrou. Kulatý robot prostě do pravého úhlu nedosáhne. Roborock to vyřešil chytře – výsuvným ramenem FlexiArm, na kterém je připevněný boční kartáček i mopovací podložka. Když robot přijede ke stěně, rameno se automaticky vysune a dostane se prakticky až do rohu – přesnost je 1,85 mm. To není teoretická hodnota, ale něco, co vidíte v praxi: konečně nejsou pavučiny v rozích a podlaha je čistá až ke stěně. Výrobce uvádí, že systém dokáže pokrýt 98,8 % rohů, což je v segmentu robotických vysavačů špička. KOUPIT ROBOROCK QREVO CURV Mopovací podložky jsou na výsuvných ramenech obě – jedna pevně, druhá na výklopném mechanismu. Materiál? Mikrovlákno s magnetickým uchycením, takže výměnu zvládnete za pár sekund. A když robot pojede přes koberec, podložky se automaticky zvednou, aby na něm nezanechaly mokré stopy. Důvod 4: Prahy až 4 cm? Žádný problém Tahle schopnost dělá zásadní rozdíl mezi robotem, který zvládne jen rovnou podlahu, a strojem, který se pohybuje skutečně všude. Roborock Qrevo Curv má automaticky nastavitelné přední kolečko, které se zvedá, když narazí na překážku. Výsledek? Klasický práh vysoký 3 cm přejede bez problémů. Ale ještě zajímavější jsou dvojité prahy vysoké až 4 cm – třeba když máte vyvýšený koberec na podlaze nebo práh mezi místnostmi. Robot si najde správný úhel, zvýší přední kolečko a elegantně to vyjede. V praxi to znamená, že nemusíte řešit překážky v bytě ani instalovat pomocné rampičky. Robot prostě zajede kamkoliv, kde je fyzicky možné projet s výškou 10,3 cm. Důvod 5: Česká aplikace s AI funkcemi Tohle zní možná jako detail, ale česká lokalizace aplikace je obrovská výhoda. Nemusíte luštit anglické pojmy, nastavení je intuitivní. Aplikace Roborock je přitom daleko víc než jen ovladač. Můžete si nastavit: Individuální parametry pro každou místnost – třeba v kuchyni intenzivnější mopování, v obýváku jemnější režim kvůli koberci No-Go zóny a virtuální stěny – když nechcete, aby robot jezdil ke psí misce nebo pod vánoční stromeček Automatické rozpoznání až 62 typů objektů – AI kamera vidí papuče, kabely, exkrementy domácích mazlíčků a vyhne se jim Hlasové příkazy – robot je kompatibilní s Amazon Alexa, Google Assistant i sítí Matter Zajímavá je taky funkce videohovoru přes kameru na robotu – když jste mimo domov, můžete se podívat, co se děje doma, nebo dokonce pokecať s dětmi. Robot má obousměrný zvuk a LED přisvícení, takže funguje i v noci. Technické parametry v přehledu Sací výkon18 500 PaNavigaceLiDAR + AI kamera (62 objektů)Výdrž baterieaž 220 minut (6 500 mAh)Plocha na jedno nabitíaž 400 m²Překonání překážekjednoduché prahy 3 cm, dvojité 4 cmNádrž na prach2,5 l (v dokovací stanici)Nádrže na vodu4 l čistá / 3 l špinaváČištění mopu75 °C horká voda + sušeníHlučnost66 dB max / 60 dB běžný provozOchrana5 senzorů proti pádu Black Friday sleva: 20 999 Kč místo 29 990 Kč Roborock Qrevo Curv normálně stojí okolo 30 000 Kč, což je fér cena za to, co nabízí. Během Black Friday ho ale seženete za 20 999 Kč. V kontextu toho, co za tu cenu dostanete, je to skvělá nabídka. KOUPIT ROBOROCK QREVO CURV Pokud váháte mezi tímto modelem a dražšími vlajkovými loděmi, rozdíl je hlavně v absenci možnosti nechat mopovací podložky v dokovací stanici (ty musíte sundat ručně, když chcete jen vysávat koberce). Jinak ale dostáváte prakticky totožnou funkčnost za výrazně nižší cenu. Tahle kategoria robotických vysavačů je totiž specifická: za 15 tisíc dostanete slušný základní model, za 35 tisíc absolutní špičku s vším možným. Roborock Qrevo Curv sedí přesně mezi tím – má 90 % funkcí top modelů za 60 % ceny. Jestli řešíte robotický vysavač, který opravdu uklidí, zvládne koberce i plovoucí podlahu, nepotřebuje neustálou péči a nebude vás stát celý plat – tohle je chytrá volba. Máte doma robotický vysavač? Jaké s ním máte zkušenosti? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost roborock Roborock Qrevo Curv robotický vysavač Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024