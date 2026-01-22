Roborock Qrevo Curv 2 Pro recenze: povedená evoluce už tak skvělého robotického vysavače Hlavní stránka Recenze Ostatní recenze Chytrý robotický vysavač Qrevo Curv 2 Pro spadá do vyšší střední třídy. Novinka na první pohled zaujme Lidarovou věžičkou, která se může skrýt do těla vysavače. Z předešlého modelu pak zůstala designově zajímavá dokovací stanice. Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 22.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Nový Roborock Qrevo Curv 2 Pro, je přímím pokračovatelem původního Roborock Qrevo Curv, kterého jsem si při recenzování velmi oblíbil. To ostatně novinka dokazuje i svým cenovým zasazením nad 30 tisíc korun, tolik v době uvedení totiž stál i původní Qrevo Curv. A stejně jako původní model, i dnes testovaná novinka přináší do vyšší-střední třídy vlastnosti špičkových modelů jako vysoký sací výkon či možnost schovat Lidar a tak snížit svůj profil. Revoluci zde nečekejme, k solidní evoluci má však novinka alespoň na papíře nakročeno dobře. Obsah balení bez překvapení Vleze se i pod nábytek Technické parametry Roborock Qrevo Curv 2 Pro Stylová dokovací stanice podruhé Skutečně chytrý vysavač Na kvalitu úklidu se můžete spolehnout Roborock Qrevo Curv 2 Pro cena Závěr recenze Roborock Qrevo Curv 2 Pro Obsah balení bez překvapení Stejně jako v případě Qrevo Curv nebo dražšího Saros 10R, ani v tomto případě se výrobce nepředal s dárečky v balení. Spolu s vysavačem tak obdržíte dokovací stanici, dvě kompletní mopovací podložky a dva sáčky na prach. Vyjma jednoho sáčku tedy nedostaneme nic navíc. Na druhou stranu, ceny spotřebních dílů nejsou, vzhledem k jejich dlouhé výdrži, nijak přehnané. Dvoudílný hlavní kartáč, 4 kusy textilních mopovacích podložek nebo 3 kusy sáčků na prach koupíte shodně po 399 Kč s DPH. Za 2 kusy bočních kartáčků pak dáte 299 Kč s DPH a dva kusy prachového filtru pak vychází na 449 Kč s DPH. Vleze se i pod nábytek Stejně jako předchůdce, tak i Roborock Qrevo Curv 2 Pro spoléhá při navigaci na kombinaci stacionárních laserových senzorů, kamery s AI rozpoznáváním překážek a Lidaru. Při pohledu na vrchní stranu vysavače se pak pod stříbrným kruhovým krytem nachází právě zmíněný Lidar. Ten je při standardním úklidu vysunutý a vysavač tak má klasickou věžičku sloužící ke 360° skenování okolního prostoru. Pokud je však potřeba, Lidar zajede dolů a vysavač se dostane i do míst, která na výšku neskýtají mnoho prostoru. Svou výšku tak může vysavač snížit přibližně o 2 cm na 7,98 cm, celkové rozměry vysavače pak činí 35,0 x 35,2 x 7,98 cm. Lidaru dělá na horní straně tradičně také dvojice tlačítek – napájení a návrat do dokovací stanice. Nádoba na prach spolu s výměnným filtrem je pak tradičně ukryta pod vrchním krytem, který je přichycen pouze magneticky. Pohled okolo robota žádná velká překvapení neskýtá. V okně, vykrojeném do předního nárazníku, se uvelebila barevná kamera spolu s LED přisvícením. Ve druhém okně u samotného konce nárazníku, tedy na boku robota, se pak nachází laserový snímač řídící výsuv bočního kartáče a jednoho rotačního mopu. Menší zajímavost je pak na zadní straně, kde se ve společnosti napájecích kontaktů a ventilu pro čerpání vody nachází také výřez pro případ, že je Lidarová věžička zasunutá. Ani poté totiž Lidar není zcela deaktivovaný, pouze funguje s omezenou viditelností 100°. Veledůležitou součástí každého robotického vysavače je podvozek. Ten u Roborock Qrevo Curv 2 Pro tvoří klasicky dvojice pojezdových a jedno směrové kolečko, všechny jsou ale přitom automaticky výškově stavitelné. Vysavač se díky tomu dokáže přizpůsobit povrchu, ať už jde o plovoucí podlahu či koberec s vysokým vlasem. Se schopnostmi podvozku pak přímo souvisí také schopnost překonávat prahy – v tomto případě až 4 cm vysoké. Technické parametry Roborock Qrevo Curv 2 Pro Výkon: 60 wattů Sací výkon: 25 000 Pa Maximální hlučnost: 64 dB Vysávání na jedno nabití: až 299 m² Vytírání na jedno nabití: až 380 m² Velikost nádobky na prach: 245 ml Velikost nádobky na vodu: 67 ml Způsob navigace: LIDAR, AI kamera, sada čidel Mopování: ano, rotační mop Rozměry vysavače: 350 × 352 × 79,8 mm Rozměry dokovací stanice: 450 x 450 x 450 mm Objem nádoby na prach: 2,5 l Objem nádoby na čistou vodu: 4 l Objem nádoby na špinavou vodu: 3 l Teplota vody pro praní mopu: 75 °C Teplota samočištění dokovací stanice: 100°C Stylová dokovací stanice podruhé Co se na první pohled nezměnilo je dokovací stanice. Stále zde máme designově zajímavý, výrazně zakulacený počin. Jediný viditelný rozdíl proti staršímu modelu je zde jiný nájezd pro robotický vysavač. Zachováno bylo i jediné barevné provedení. Samotný vysavač je tak celý bílý a stanice využívá kombinaci lesklých bílých povrchů a matných šedých plastů ve spodní části. Věřím, že řada uživatelů by možnost volby tmavé varianty ocenila, z mého pohledu je však právě bílá pro robotický vysavač daleko praktičtější. O tom jsem se ostatně přesvědčil během testování Roborock Saros 10R. Díky zvoleným tvarům dokovací stanice opticky působí menším dojmem, než jaká ve skutečnosti je. Na rovinu se musím přiznat, že se mi jednoduše líbí víc, než drtivá většina nudných krabic, jaké u současných robotických vysavačů nalezneme. Vůči stanici bych měl jedinou výtku a to směrem k opětovné absenci separátní nádobky na saponát. Takto musíte saponát míchat s čistou vodou a hlídat si při tom poměry. Nemluvě o tom, že není vhodné nechávat saponát rozmíchaný ve vodě delší dobu – například pokud mopujete třeba jen jednou za týden, nebo pojedete na delší dobu mimo domov. Jinak ale má použitá dokovací stanice vše, na co si vzpomenete. Základem je pochopitelně vyprazdňování nádoby na prach v robotovi do sáčku ve stanici. Ten má kapacitu 2,5 litru a je srovnatelný s klasickými sáčky do vysavačů. Ocenit musím klapku, která se při vytahování ze stanice uzavře a vy tak netrousíte nečistoty po právě vysátém bytě. Zásobník na čistou vodu má 4 litry, na špinavou pak o litr méně. Při běžném úklidu mi tato kapacita v bytě, kde se reálně mopuje plocha 35 m² mi obvykle nádoby vystačily na 8 až 10 čištění. Značná část spotřebované vody však jde také na průběžné praní mopů. To probíhá pomocí vody ohřáté na 75 °C v čistícím zásobníku s roštem. V závislosti na nastavení může dojít nejdříve k ponoření mopovacích podložek pro lepší uvolnění nečistot a jejich následnému otáčení na roštu pro mechanické čištění. Probíhá zde také automatické samočištění stanice při němž je použita vařící voda, takže o hygienickou čistotu se nemusíte obávat. Skutečně chytrý vysavač S robotickými vysavači Roborock mám již dlouholeté zkušenosti, ať už díky testování, nebo taky díky tomu, že sami doma používáme vysavače této značky již řadu let. Možná i proto mi aplikace Roborock přirostla k srdci a považuji ji za jednu z těch lepších v rámci současné konkurence. Mohu vás přitom ujistit, že i pokud přecházíte z výrazně staršího a hůře vybaveného modelu, prakticky ihned se zde budete cítit jako doma. A pokud jde o vaši první zkušenost, nemusíte se ničeho obávat, aplikace je skutečně přehledná a intuitivní. Aplikace vás při prvním spuštění provede úvodním nastavením. Během něj je potřeba spárovat vysavač a následně jej seznámit s vaší domácností včetně úvodního mapování. Aplikace se rovnou pokusí vytvořit na mapě hranice jednotlivých místností a odhadnout jejich účel. Snadno však můžete špatně detekované místnosti sloučit, rozdělit či přejmenovat. Zrovna tak můžete na mapu přidávat nábytek či pomoci vysavači s určením pozic koberců a typu podlahy – včetně orientace pokládky. Na základní obrazovce daného vysavače pak vidíte mapu domácnosti včetně základního ovládání. Nejčastěji budete potřebovat kartu ve spodní části obrazovky. Na ní se nalézá volby režimů úklidu, okamžité spuštění úklidu i přístup k základnímu ovládání dokovací stanice včetně informací o jejím aktuálním stavu. Pro celkový úklid máte několik možností, můžete si například vybrat, zda má robot nejdříve vysát a až pak vytřít, či má oba úkony provádět najednou. U vysávání můžete definovat sací sílu, při vytírání nastavíte průtok vody a také můžete vysavači říct kolikrát má úklid provést či jakou trasu zvolit – nejrychlejší, standardní nebo hloubkové čištění pro nejdůkladnější úklid. Automatizace je silná zbraň Osobně jsem ale stejně nejčastěji využíval AI a její chytrý plán. Jakmile se robot s naší domácností seznámil, sám si optimalizoval trasu, sací výkon i průtok vody a já jsem se tak nemusel o nic starat. A o to jde u podobných domácích pomocníků především, aby uživateli usnadnili život a naopak mu nepřidělávali ještě další starosti s nastavováním, náročnou údržbou a podobně. Díky zabudovanému hlasovému asistentu a možnosti integrovat vysavač do ekosystému chytré domácnosti pomocí protokolu Matter pak ve finále nemusíte při běžném používání aplikaci prakticky ani zapnout. Hlasové povely v angličtině robot rozpoznává spolehlivě a síle automatizace chytré domácnosti se snad ani zmiňovat nemusím. Ovšem výhody automatizace si můžete užít i pokud doma žádný ekosystém chytré domácnosti neprovozujete. V aplikaci Roborock naleznete časové plány pomocí kterých můžete naplánovat úklid jednotlivých místností a to včetně úprav parametrů úklidu pro každou místnost. Vedle toho můžete vysavač přepnout i do režimu hlídkování a využít jeho kameru i jinak, než jen pro úklid – třeba když budete na dovolené. Opomenout nesmím ani úklidové plány, buď můžete využít některý z přednastavených, nebo si vytvořit plán vlastní. Například „Po jídle“, kdy robot vysaje a vytře v kuchyni a jídelně. Detailní nastavení V nastavení aplikace pak naleznete celou řadu užitečných funkcí a voleb. Například jakým způsobem se má robot chovat ke kobercům? Má nechávat mopy v dokovací stanici nebo je jen zvednout? Dále lze nastavit adaptivní zdvih podvozku dle výšky vlasu koberce, hloubkové čištění či potlačit situace, kdy robot chybně vyhodnotí okraj koberce jako překážku. Zrovna tak lze definovat sekvenci úklidu aneb pořadí v jakém má Roborock Qrevo Curv 2 Pro jednotlivé místnosti uklízet. Z těch zajímavějších voleb v nastavení pak stojí za to zmínit možnosti nastavení vyhýbání překážkám, respektive jeho citlivosti. Dokonce včetně možnosti pořídit fotografii překážky, která vysavač donutila změnit trasu. A nechybí ani nastavení dokovací stanice u které lze definovat způsob a parametry praní i sušení mopů. Upravit můžete i četnost vyprazdňování zásobníku na prach nebo ručně spustit samočištění čistícího zásobníku pro praní mopů. Na kvalitu úklidu se můžete spolehnout I v rámci dané cenové kategorie nabízí Roborock Qrevo Curv 2 Pro naprosto špičkový sací výkon 25 000 Pa, díky kterému si hravě poradí se všemi druhy nečistot. Ať už šlo o rozsypanou hladkou mouku, vlasy nebo prostě jen běžné nečistoty, vysavač nikdy nezaváhal. Ve vysávání mu přitom tradičně pomáhá dvojdílný kartáč DuoDivide kombinující štětiny a silikonové lamely. Tento kartáč nejenže velmi dobře zachycuje nečistoty ze země, navíc na sebe nenamotává vlasy. Dle tvrzení výrobce by neměl mít problém s až 40cm vlasy. Já mohu jen potvrdit, že ani po měsíčním testování jsem nezaznamenal na kartáči namotaný jediný vlas. A to v naší domácnosti bylo dřív odstraňování vlasů z kartáče starého Roborock S5 Max hotovou noční můrou. Pomalu si pak zvykám, že u vysavačů Roborock lze brát bezchybnou automatickou detekci koberců jako standard. V závislosti na nastavení může Roborock Qrevo Curv 2 Pro při detekovaném koberci nejen upravovat svou výšku, ale i intenzitu čištění. Právě i díky zmíněnému vysokému sacímu výkonu je vysavač schopen i z hustého koberce vytáhnout veškeré nečistoty. Zvlášť při hloubkovém čištění koberců je silný tah skutečně znát. Vcelku pochopitelnou daní za vysoký sací výkon je pak i vyšší hlučnost, která zde při maximálním výkonu dosahuje až 64 dB. Špičkové mopování Podobně bezchybné je i mopování. Vysavač dokáže nově lépe přitlačit rotační mopy k podlaze silou až 12 N, což je v kombinaci s 200 otáčkami za minutu dostatek pro odstranění i odolnějších nečistot či zaschlých fleků na podlaze. S mopováním jsem nezaznamenal jediný problém jak na plovoucí podlaze, tak na kachličkách v koupelně. Chybět nemůže ani možnost mopování ve směru pokládky podlahy. Podobně jako u vysávání, také při vytírání lze nastavit intenzitu úklidu. A to jednak pomocí hloubkového čištění, které upravuje trasu a rychlost úklidu. tak pomocí nastavení průtoku teplé vody. Nikde se mi nepodařilo dopátrat, jakému konkrétnímu průtoku vody jednotlivé stupně odpovídají, nicméně oproti původnímu Qrevo Curv mi u testovaného modelu pro dokonalé mopování stačilo nastavit přibližně o 20% nižší hodnotu průtoku. Že by vliv přepracovaného systému pro přítlak mopů? Díky použití nižšího průtoku vody mi pak nevadilo, že novinka má oproti původnímu modelu asi o 16 % menší nádržku na vodu a robot ji jezdil doplňovat přibližně stejně často. V kombinaci se saponátem – osobně používám originální od Roborocku – je pak kvalita mopování jednoduše vynikající. A vidět je to i na odpadní vodě. Stačí pár dní pouze vysávat a použitá voda v nádrži je rázem tmavě šedá, při každodenním úklidu je však pouze kalná. Otestovat jsem musel i detekci odolných nečistot. Rozlil jsem trochu kávy, schválně ji nechal na podlaze zaschnout a pustil běžný úklid. Světe div se, vysavač tuto mou past odhalil, na daném místě zpomalil a po vyprání mopu se sem ještě jednou vrátil. Výsledek? Po kávě ani vidu. K samotnému úklidu bych pak měl pouze jednu kritickou poznámku. I v porovnání s původním Qrevo Curv se novinka bojí víc zajet pod hranu kuchyňské linky, byť by se tam vysavač vešel – bez ohledu na jakákoli nastavení. Ve finále tam tak zůstával nepokrytý přibližně centimetrový pás. Snad to vylepší některá z nadcházejících aktualizací firmware vysavače. Jinak se ale překážkám, a to včetně poházených hraček, vyhýbá skvěle. Aby ne, výrobce totiž tvrdí, že vysavač dokáže rozpoznat až 200 typů překážek – pro srovnání, předešlý model jich uměl rozpoznat „pouze“ 62 typů. Nižší výdrž a dlouhé nabíjení Daní za vysoký sací výkon je vyšší spotřeba energie. Roborock Qrevo Curv 2 Pro má ale bohužel stejnou 6 400 mAh baterii jako původní Qrevo Curv. Dle tvrzení výrobce by pak plně nabitá baterie měla stačit na až 190 minut provozu, respektive 299 m² vysávání či 380 m² vytírání. Pochopitelně pak záleží na nastavení úklidu, s navolenou maximální intenzitou se s vysokou pravděpodobností v kombinovaném režimu úklidu nedostanete ani přes 2 hodiny provozu. Nabíjení pak může zabrat až dlouhé 4 hodiny. Roborock Qrevo Curv 2 Pro cena Na českém trhu je cena chytrého robotického vysavače Roborock Qrevo Curv 2 Pro aktuálně stanovena na 32 399 Kč s DPH. To rozhodně není málo, avšak vzhledem k tomu, že se jedná o zbrusu nový model, který svými parametry nakukuje mezi to nejlepší na aktuálním trhu, to určitě není cena neobhajitelná. Závěr recenze Roborock Qrevo Curv 2 Pro Již původní Qrevo Curv od Roborocku byl skvělý robotický vysavač. Vlastně byl tak dobrý, že jsem neodolal a sám si jej pořídil. I proto jsem byl velmi zvědavý, jak se vydaří jeho duchovní nástupce a zda by případný upgrade stál za to. Roborock mě ve finále rozhodně nezklamal. Novinka se skutečně v mnoha ohledech povedla a nemá výraznější slabé stránky. Znamená to, že můj současný vysavač už má namířeno do bazaru a já celý nadšený běžím do obchodu pro jeho nástupce? To zase ne. Roborock Qrevo Curv 2 Pro dává smysl majitelům původního modelu pouze za předpokladu, že by jim vyřešil úklid pod nábytkem, kam se původní model nedostane. Zrovna tak si dokážu představit, že novinka podá citelně lepší výsledky u koberců s delším a hustým vlasem a v domácnostech se psy a to díky skvělému sacímu výkonu. Pokud však máte 2-3 generace starý robotický vysavač, nebo váš model patří spíše k těm levnějším, upgradu patrně litovat nebudete. Roborock Qrevo Curv 2 Pro si špičkově poradí jak s každodenním úklidem, tak s odstraňováním odolnějších nečistot. Jeho sací výkon patří na špičku současné nabídky a také mop v kombinaci se samočistící dokovací stanicí odvádí skvělou práci. Nedílnou součástí jsou pak i funkce spojené s AI a automatizací, díky kterým se o provoz vysavače nemusíte – vyjma občasného čištění a doplnění vody – prakticky vůbec starat. Připomínky bych neměl ani k navigaci a vyhýbání překážkám, stačilo by, aby zajel o kousek víc pod převis kuchyňské linky. Škoda je také absence samostatné nádoby na saponát. Klady kvalita suchého i mokrého úklidu vysoký sací výkon nízký profil po skrytí Lidaru funkce AI a automatizace metlička i mopovací podložka na výsuvných ramenech dokovací stanice s praním mopu možnost nechat mopy v dokovací stanici přehledná aplikace v češtině Zápory delší doba nabíjení chybí samostatná nádoba na saponát vyšší cena v mém případě nezajížděl zcela pod kuchyňskou linku pouze bílá barevná varianta Hodnocení redakce: 89 % Používáte doma robotický vysavač? 