Revolut Junior přichází do Česka. Posílí finanční gramotnost dětí

Finanční služba Revolut v průběhu uplynulého týdne představila speciální účty pro děti od 7 do 17 let nazvané Revolut Junior. Jedná se o podúčet, který lze vytvořit v rámci stávajícího účtu některého z rodičů. Ten tak získává přehled nad všemi finančními operacemi své ratolesti. Hlavním smyslem je pak naučit děti manipulovat s penězi a efektivně spravovat své prostředky.

Revolut Junior - Get real money Skills for life Revolut Ltd

Dětský účet Revolut Junior může založit pouze zákonný zástupce dítěte nebo rodič. Ti mohou prostřednictvím aplikace sledovat pohyb na účtu dítěte a současně omezit některé z možností platební karty, jako například online platby. Děti dostávají vlastní bezkontaktní platební kartu a samostatnou aplikaci, která nabídne o něco jednodušší prostředí a ovládání. Prozatím tak mohou v reálném čase sledovat všechny transakce na svém účtu a upravovat svůj profil.

Postupně by se do aplikace měla přidávat podpora dalších služeb, jako například spoření, nastavování limitů útraty a podrobné přehledy o výdajích. V průběhu let by mělo být možné z Revolut Junior bez problémů přejít ke klasickému účtu. Služba je uživatelům dostupná zdarma. Zřídit ji ovšem může pouze výše zmíněný rodič nebo zákonný zástupce s předplacenou kartou Metal či Premium. Ty měsíčně vyjdou na 300 Kč (Metal) a 175 Kč (Premium).

Zdroj: TechCrunch, Revolut