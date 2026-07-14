Alza brutálně srazila cenu téhle chytré lampičky. Na konci června stála 1 499 Kč, teď vyjde na 399 Kč Hlavní stránka Zprávičky RETLUX RSH 108 je chytrá stmívatelná lampa s RGB, ovládáním přes aplikaci i hlasové asistenty a kombinací hlavního světla a ambientního podsvícení Aktuálně stojí 369 Kč, na konci června přitom vyšla na 1 499 Kč Za tuto cenu dostanete chytré světlo s Tuya, Google Home i Alexou, které nepotřebuje žádný samostatný hub Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Tuhle slevu na chytrou lampičku byste určitě měli vidět. Alza teď srazila cenu modelu RETLUX RSH 108 na 369 Kč, přestože na konci června stál 1 499 Kč. I v poslední akci se přitom prodávala za 1 199 Kč, takže jde o výrazně hlubší propad než dřív. Podporuje ovládání přes aplikaci i propojení s hlasovými asistenty a v podstatě funguje jako 2v1. CHCI LAMPIČKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levné chytré světlo na stůl s RGB efekty a ovládáním z mobilu i hlasem.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete časovač nebo plnou volnost v natáčení hlavního světla; obojí má tento model omezené.💡 Za 369 Kč jde o citelně nižší cenu než kdykoli předtím, když uvážíte, že v červnu stála 1 499 Kč. Proč je tahle lampa zajímavá Hlavní tahák je kombinace dvou světel v jednom těle. RETLUX RSH 108 nabízí silnější hlavní světlo na práci i ambientní sloupové podsvícení pro atmosféru, takže s jednou lampou pokryjete čtení u stolu i večerní náladové svícení. Ovládáte ji třemi způsoby: tlačítky na těle, dálkovým ovladačem i aplikací RETLUX Home pro iOS a Android. Druhá věc je cena v kontextu. Na konci června se lampa prodávala za 1 499 Kč a i v minulé akci za 1 199 Kč, takže pokles na 369 Kč ji posouvá do hladiny, kde už chytré RGB světlo s aplikací nečekáte. Pro někoho, kdo chce vyzkoušet chytrou domácnost bez velké investice, je to nízkonákladový vstup, který navíc nepotřebuje žádný samostatný hub. Klíčové parametry lidsky Světelným zdroj se pyšní světelným tokem 600 lumenů a příkonem 10 W. Na hlavní světlo u stolu nebo do čtecího koutku to stačí, ale berte to reálně: jde o kompaktní lampu o výšce 35 cm, ne o hlavní osvětlení velké místnosti. Teplotu bílé přepínáte od teplých 2 700 K po chladných 6 000 K a jas plynule od 0 do 100 %, takže si světlo naladíte na ráno i na večer. RGB část zvládá 16 milionů barev a 13 světelných efektů díky adresovatelným RGB IC LED. Zábavním bonusem je vestavěný mikrofon se třemi hudebními režimy, kdy světlo pulzuje do rytmu hudby, což ocení u filmových večerů nebo párty. Základna se otáčí o 350° a rameno se naklápí o 340°, takže světlo nasměrujete na stůl, stěnu i strop. KOUPIT ZA 369 KČ Praktická stránka: připojení, ekosystém, napájení Lampa se připojuje přes Wi-Fi na 2,4 GHz i Bluetooth a zapadá do ekosystému Tuya, Google Home, Amazon Alexa i Apple Siri zkratek. Důležitý detail pro rozhodování: funguje bez zvláštního Zigbee hubu, takže odpadá skrytý náklad navíc, který u některých chytrých světel překvapí. V aplikaci si nastavíte barvy, jas i chytré automatizace, například zapnutí při západu slunce nebo návratu domů. Napájení řešíte přes USB, přičemž adaptér je součástí balení, k dispozici je i IR dálkové ovládání. Aplikace je dostupná v češtině, slovenštině i angličtině. Počítejte s krytím IP20, tedy jen do suchého interiéru, na koupelnu ani ven se nehodí. Potěší nízká reklamovanost 0,99 %, která u levné chytré elektroniky napovídá slušnou spolehlivost. OBJEDNAT NA ALZE Kdy to smysl nedává Pokud hledáte hlavní osvětlení velké místnosti, tahle lampa vás nenahradí stropní svítidlo; 600 lumenů a výška 35 cm míří spíš na stůl a ambientní doplněk. Nesedne ani lidem, kteří chtějí přesně směrovat hlavní světlo do všech úhlů, protože horní část nejde otáčet v jedné ose. A jestli spoléháte na časovač pro automatické vypínání, počítejte s tím, že tuto funkci lampa podle recenzí nemá. Verdikt: pro koho se to vyplatí RETLUX RSH 108 je levný a zábavný vstup do chytrého osvětlení, hlavně jako světlo na stůl s možností ambientního podsvícení a RGB efektů. Dostanete ovládání z mobilu i hlasem, integraci do Tuya a Google Home bez hubu a příjemný design. Berte ale vážně jeho hranice: chybějící časovač, omezené polohování hlavního světla a zatím jen čtyři recenze. Pokud vám tyhle kompromisy nevadí, je pokles z červnových 1 499 Kč na 369 Kč silným důvodem pořídit ji právě teď. KOUPIT CHYTROU LAMPIČKU Používali byste chytrou lampu spíš na práci u stolu, nebo na náladové RGB svícení? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytrá domácnost Chytré osvětlení Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. 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