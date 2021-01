Nový Bluetooth reproduktor od Ampere se nabíjí během sprchování

Na CES 2021 bylo oznámeno opravdu spoustu technologických novinek. Výkonnější počítače, zajímavé telefony, ale také spousta audio novinek. Mezi všemi těmi novinkami se objevil i reproduktor do sprchy od Ampere jménem Shower Power. Na reproduktorech do sprchy není v dnešní době nic až tak neobvyklého, avšak reproduktor Shower Power je napájený přímo proudem vody. Ampere vlastně řeší problém spojený s napájením sprchových reproduktorů, které musíte např. každé 5 sprchování nabíjet. Jak vlastně Ampere reproduktor funguje a co reproduktor umí?

Reproduktor do sprchy od Ampere připevníte na sprchovou hlavici (mělo by být možné připevnit ho na jakoukoliv hlavici) a tok vody poskytne veškerou potřebnou energii k napájení hydroelektrického generátoru, který nabíjí 2600mAh baterii Bluetooth reproduktoru. Reproduktor Shower Power funguje podobně jako vodní kolo v přehradě. Než proud ze sprchy dosáhne sprchové hlavice, otáčí vnitřním oběžným kolem, které je připojeno k mini-generátoru, který nabíjí baterii. V okamžiku, kdy začne proudit voda, začne reproduktor nabíjet.

Reproduktor Shower Power při maximální hlasitosti a tekoucí vodě nabídne více než 80 hodin přehrávání. Při poslouchání, v době kdy neteče voda se toto číslo zmenší na cca. 17 hodin při maximální hlasitosti. V případě, že budete Shower Power používat při tekoucí vodě, přibližně na poloviční výkon, neměli byste pocítit jakýkoliv problém s nabíjením baterie. Nutno podotknout, že reproduktor je napájený pouze vodou a ničím jiným, je tedy opravdu určený pouze do sprchy.

Základní specifikace:

Dosah Bluetooth až 10 metrů

Podpora Bluetooth 5.0

Možnost připojení až 2 zdrojových zařízení současně

současně Baterie velikost 2600 mAh

5W reproduktor

Reproduktor do sprchy od Ampere byl od konce října 2020 spuštěný na Kickstarteru a vybral 224,290 $ (4 867 440 Kč). Kampaň nyní pokračuje na Indiegogo. Cena jednoho Bluetooth reproduktoruShower Power je nyní 79 $ (cca 1 713Kč). K němu můžete přikoupit vodotěsný dálkový ovladač za 15 $ (cca 325 Kč) nebo další reproduktor Droplet za 20 $ (434 Kč). Reproduktor se ke svým novým majitelům dostane již tento rok.

Shower Power: The Hydropower Shower Speaker

Posloucháte hudbu ve sprše?