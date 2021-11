Po delší odmlce opět zabrouzdáme do segmentu bezpečnostních kamer. Dnes se podíváme na jednu od Reolink, která obecně patří ke špičce ve svém oboru. Tento konkrétní kousek, Reolink Go PT ale není ledajaká kamera. Funguje totiž samostatně. A to tak že úplně. K jejímu fungování totiž nebudete potřebovat ani elektrický proud, ani Wi-Fi připojení. Prostě do ní strčíte datovou SIM a o dobíjení se stará solární panel.

Obsah recenze

Obsah balení

Obsah balení kamery Reolink Go PT je poměrně bohatý. Samozřejmě zde naleznete vše pro potřebné nainstalování od držáku až po poslední šroubek, USB-A/microUSB kabel, brožurky s návodem na instalaci kamery nebo samolepky které si můžete dát na budovu.

Kvalita zpracování

Reolink Go PT je dražší kus železa, čemuž odpovídá i kvalita zpracování. Má kulatý tvar a samotný kryt je tvořen z matného hliníku a na přední straně nalezneme modré logo Reolink. Samozřejmostí je certifikace IP65. Zde je však potřeba říct, že se nám první kus kamery za menšího deště utopil. Výrobce ji však bez problému vyreklamoval a u nové se nám už nic podobného nestalo. Kameru nainstalujete pomocí šroubů na téměř cokoliv, přičemž šrouby i hmoždinky jsou součástí balení. Stačí vám tedy pouze vrtačka a nezabere to déle jak deset minut.

Na zadní straně kamery se pak nachází slot na nanoSIM a microSD karty. Pokud by se vám kamera nechtěla připojit nebo byste ji chtěli přiřadit k jinému zařízení, je zde také tlačítko pro reset. Potěší fakt, že díky motůrku lze kameru otáčet vertikálně o 140 stupňů, horizontálně pak téměř o 360 stupňů. Díky tomu si můžete po instalaci kameru v aplikaci nastavit přesně tam, kam má mířit. Nechybí ani microUSB konektor pro nabíjení pro případy, kdy by vám solární panel nestačil. Ocenili bychom spíše USB-C konektor, avšak vzhledem k tomu že jej budete používat opravdu sporadicky to lze kameře snadno odpustit.

SAZKAmobil od listopadu naservíruje Neomezený datový nášup čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Kvalita videa

Kamera Reolink Go PT je schopna nahrávat video ve Full HD (1080p) rozlišení, což je takový standard. Někteří mohou namítat, že v této cenové kategorii by se mohlo objevit i 4K rozlišení, což je určitě pravda, na druhou stranu byste se asi nedoplatili u operátora (pokud nezvolíte neomezený datový tarif). Senzor kamery je obklopený infračervenými LED diodami, které svítí na vzdálenost přibližně 10 metrů za tmy.

Když kamera dekuje pohyb, dostanete notifikaci od aplikace Reolink, ze které si můžete video následně buď prohlédnout nebo jej smazat. Potěší také možnost obousměrné hlasové komunikace, která funguje dobře. Jen si mějte na paměti, že pokud budete mít kameru příliš daleko, druhá strana vás samozřejmě neuslyší. Samotné video lze pak ukládat buď lokálně na SD kartu, přičemž jistě potěší fakt, že už jednu budete mít v kameře zastrčenou. Má velikost 16 GB, což stačí pro přibližně 15 hodin záznamu ve Full HD rozlišení. Jestliže se chcete rozhodnout pro cloud, musíte využít Reolink předplatného které nabízí různé tarify.



Konektivita

To co nás na kameře Reolink Go PT baví ze všeho nejvíce je její samostatnost, což jde ale ruku v ruce s poměrně specifickým využitím. Jestliže máte v plánu využívat ji k monitorování vašeho domova, zvolili bychom něco levnějšího. Třeba Reolink RLC-510A, kterou jsme pro vás rovněž recenzovali. Kamera Reolink Go PT totiž neumožňuje připojení přes Wi-Fi a budete muset využít datové SIM karty. V případě nejvyšší (1080p) kvality spotřebujete za hodinu asi 1,2 GB dat, ovšem pokud vám stačí nižší kvalita, můžete se stejným objemem natáčet i několik hodin.

Díky dodávanému solárnímu panelu se navíc nebudete muset starat o nabíjení. Je totiž poměrně účinný a tak vám bude stačit i v případech, kdy vám do něj slunce vyloženě nepraží. Přes noc či opravdu špatných podmínkách se o výdrž stará baterie, kterou jsme za celou dobu testování nabíjeli jednou. Výrobce tedy u tohoto modelu myslel především na nezávislost. Kameru stačí nainstalovat kamkoliv, kde svítí alespoň nějaké slunce a je tam 4G připojení a nemusíte se o ni téměř vůbec starat.



Aplikace

Reolink má jednu z nejlépe zpracovaných aplikací, čemuž odpovídá nejen optimalizace, ale také množství funkcí. Na kameře jsme si nastavili, aby se po každém pohybu nahrál klip o délce 30 sekund (což je maximum, lze si nastavit také 10 nebo 15 sekund). Skvělá je taktéž možnost zvolit si na obrazu zóny, jejichž pohyb nemá kamera zaznamenávat.

Cena a dostupnost

Kamera Reolink Go PT + solární panel se v Česku prodává na většině e-shopů za cenu okolo 10 000 Kč, pokud však budete pečlivěji hledat, dá se pořídit i levněji. V době psaní recenze jsme ji našli za 8 027 Kč.



Resumé

V našich očích je kamera Reolink Go PT dosti specifickým zařízením. Její hlavní benefit vidíme v již zmíněné nezávislosti, takže si ji můžete dát kamkoliv, kde není Wi-Fi připojení nebo přístup k elektřině. Na druhou stranu v tom vidíme i jistou nevýhodu, jelikož jsou datové tarify stále poměrně drahé (což určitě není chyba Reolinku) a ocenili bychom i Wi-Fi připojení. Zpracování je však špičkové, stejně tak nás potěšila skvělá aplikace s hromadou možností nebo solidní kvalita záznamu. Kromě absence Wi-Fi připojení kameru sráží také cena, která je poměrně vysoká a tak je jen na vás, zda si ji sami před sebou dokážete obhájit.

Xiaomi odhalilo levnou bezpečnostní kameru Mi Smart Camera 2 PTZ čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Klady + skvělé zpracování

+ solidní kvalita záznamu

+ ucházející kvalita zvuku

+ perfektní aplikace s mnoha nastaveními

+ IP certifikace

+ solární panel

Zápory – chybí Wi-Fi

– vyšší cena

Jak se vám líbí kamera Reolink Go PT?