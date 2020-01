Displej zahnutý na 4 strany? Nové rendery upřesňují vizáž Huawei P40 Pro

Světlo světa spatřily nové spekulativní rendery očekávané vlajkové lodi Huawei P40 Pro. První odhadovanou podobu tohoto čínského telefonu jsme vám přinesli v jednom z předchozích článků. Za novými počítačově vytvořenými snímky stojí dvojice 9TechEleven a Rodent950. Obrázky jsou odvozené od dosavadních informacích o přístroji a technických CAD podkladech z továrny. Nejzajímavějším vizuálně zpracovaným prvkem, který se má zakládat na pravdě, je zahnutí displeje přes všechny čtyři hrany telefonu. V rozích ho mají chránit lehce vystouplé kovové obloučky. Jestli se tento design potvrdí, půjde o vskutku odvážné řešení. Nejsme si jistí, jestli už někdo podobný displej do masové výroby nasadil.

Aktuální rendery u Huawei P40 Pro odhalují také průstřel pro dvě přední kamery. Ten by se měl nacházet v levém horním rohu displeje. Jeden ze senzorů by měl být běžným objektivem, druhý pak ultraširokým pro skupinové selfie. Snímky zadní strany přístroje potvrzují předchozí spekulace o uspořádání pěti fotoaparátů a blesku. V levém “sloupci” by se měly nacházet hlavní, ultraširoký a periscope senzory. V tom pravém by měl být pod LED bleskem ToF senzor a ještě jeden další, o kterém se debatuje. Mohlo by jít o telephoto objektiv, případně o senzor pro makro focení. Mezi další spekulativní specifikace patří Kirin 990 čipset, 12 GB RAM, 256 GB ROM a také Android 10, i když už asi bez mobilních Služeb Google. Je dost možné, že se přístroj na trh vydá s předinstalovanými Huawei Mobile Services. Mělo by k tomu dojít někdy letos v březnu.

Líbilo by se vám takové zpracování Huawei P40 Pro?

Zdroj: 91mobiles