Vedení WhatsAppu potvrdilo možnost přidání reklamy

Nově bude možné také zavést poplatek za odběr kanálu

Společnost funkci teprve plánuje a není ještě ani ve fázi testování

Téma, které je již několik let terčem spekulací, bylo nyní oficiálně potvrzeno hlavním členem vedení WhatsAppu. Společnost plánuje zavést reklamní prvky už i do této komunikační aplikace. Jednou z klíčových zpráv od vedoucího Willa Cathcarta bylo potvrzení, že je ve své aplikaci sice spustí, ale nebudou nijak narušovat uživatelský zážitek. To znamená, že uživatelé budou moci nadále chatovat bez jakékoli přítomnosti reklam ve svých osobních konverzacích.

Reklamy nebudou narušovat uživatelský zážitek

Reklamy nebudou na hlavní straně aplikace, namísto toho budou integrovány do sekce stavů a kanálů. To má za cíl minimalizovat rušení a zachovat hlavní část aplikace pro osobní komunikaci. Zajímavým bodem je možnost, že kanály nově budou moci účtovat poplatky za odběr. Tato novinka by mohla znamenat nový způsob financování pro obsahové tvůrce a zároveň snahu o zachování kvalitního obsahu v rámci této komunikační platformy.

WhatsApp may start showing you ads when you open someone's status https://t.co/IzUex2U8jI by @chaosromero — 9to5Google (@9to5Google) November 9, 2023

První spekulace o možných reklamách v této aplikaci se objevily již v roce 2018, ale tehdy byly rychle odmítnuty kvůli obavám o nepopulární obchodní strategii. Zatímco se reklama v této aplikaci stala reálnou možností, Will Cathcart zdůraznil, že společnost zatím není ještě ani ve fázi testování. Jelikož je toto téma stále pouze v rané fázi plánování, můžeme jen domýšlet, jak budou konkrétně implementovány a jaká bude jejich vliv na uživatele.

Co si myslíte o integraci reklam na WhatsAppu?

Zdroj: The Verge, 9to5google