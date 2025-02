Reklamu začínají zobrazovat už i auta. Stačí na chvíli zastavit

Reklama

To si tak koupíte auto v hodnotě garsonky, jedete městem, zastavíte na červenou a chcete si přeladit rádio, když v tom na vás vyskočí reklama přes celý displej. Fantasmagorie? Příliš černě viděná budoucnost? Kdepak, tohle je realita, pokud jste zvolili automobil značky Jeep.

Na Redditu se začínají množit příspěvky s fotografiemi a server The Autopian se na to podíval zblízka. Jak zjistili, zobrazuje se reklama přes celý displej s nabídkou rozšířeného servisu. Dialog obsahuje text, tlačítko pro zavření a pak dále tlačítka pro ovládání Bluetooth hovoru a OK. Jak ale poznamenali někteří majitelé dotčených vozů, i když stiskli křížek nebo OK, reklama se zobrazuje při dalším zastavení.

Jason Torchinsky z The Autoplain se tedy obrátil na Stellantis/Jeep s dotazem. Po krátké zdržovací taktice mu bylo odpovězeno toto:

Jednalo se o zprávu ve vozidle, která měla informovat zákazníky Jeep® o rozšířených možnostech péče o vůz Mopar. Dočasná softwarová závada ovlivnila možnost okamžitého odhlášení v několika ojedinělých případech, ačkoli okamžité odhlášení je standardem pro všechny naše zprávy ve vozidle. Náš tým již chybu identifikoval a opravil a navazujeme přímo na zákazníka, abychom zajistili úplné vyřešení záležitosti.

Reklama v autě

Co považuju za hodné pozornosti je, že za závadu označili nemožnost schování reklamy, nikoliv její zobrazení jako takové. Ostatně jako vývojář software si jen těžko představuju chybu, která způsobí, že se na displeji zobrazí kompletní dialog s reklamou…

Zobrazení reklamy při zastavení není ale nic nového. Už nějakou dobu to dělá například Waze. Tam se ale překryje jen část obrazovky a navíc jde o službu poskytovanou zdarma. Jeep zdarma není.

Stellantis je nadnárodní automobilová společnost, která vlastní 14 automobilových značek. Najdeme mezi nimi Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Jeep, Dodge, RAM, Chrysler a DS Automobiles.

Smířili byste se s reklamou v autě?

