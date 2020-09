Huawei otevírá registraci pro testování EMUI 11 s novým Androidem

Čínská společnost Huawei má v plánu na své vývojářské konferenci HDC 2020 za pár dní ukázat novou verzi nadstavby EMUI. Ta přijde, stejně jako Android, na kterém je postavená, již v jedenáctém vydání. Firma v Číně aktuálně otevírá registrace do testovacího beta programu, takže vybraní zájemci mohou pravděpodobně do systému a nadstavby nahlédnout přednostně. A vyzkoušet přitom postupně všechny novinky, které si Huawei do nového prostředí připravilo. I když nemáme možnost podívat se do první beta verze EMUI 11 sami, můžeme se těšit na informace od těch, kteří tu příležitost dostanou.

Přihlašování k beta testování je zatím vedeno k verzi 10.1, nicméně se očekává, že bude co nevidět “povýšeno”. Pokud zůstanou podmínky stejné, ke zkoušení nové nadstavby se mohou zaregistrovat majitelé telefonů a tabletů Huawei P40, P40 Pro+, Huawei Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design, Huawei MatePad Pro a MatePad Pro 5G. Stejné, ale i mnohé další přístroje pak ve finále mají systém v plné verzi dostat. Jakmile bude nadstavba oficiálně představena, první beta verze EMUI 11 by se měla zpřístupnit širšímu publiku. Prostředí bude vystavěno na Androidu 11 a paralelně s ním bude uvedeno také Magic UI 4.

Zdroj: hcentral