Realme Watch 5: Když chcete Apple Watch Ultra za cenu lepšího oběda

Realme Watch 5 přichází po 3 letech s 14denní výdrží a 1,97" AMOLED displejem
Design až nápadně připomíná Apple Watch Ultra, jen za zlomek ceny
Za 70 eur dostanete GPS, NFC platby a 108 sportovních režimů

Jakub Kárník
Publikováno: 27.9.2025 22:00

Po třech letech čekání jsou konečně tady. Realme Watch 5 se objevily na oficiálních českých stránkách a okamžitě je jasné, odkud čerpaly inspiraci. Ten hranatý design s výrazným rámečkem vypadá až nápadně jako Apple Watch Ultra. Jen místo 20 tisíc stojí 70 eur (asi 1 700 Kč). Je to geniální tah, nebo trapná kopie?

Design „inspirovaný" Applem

Nebuďme naivní – Realme se ani nesnaží skrývat, kde hledalo inspiraci. Hranatý 1,97palcový AMOLED displej, masivní rámeček, digitální korunka na boku s oranžovým akcentem – všechno křičí Apple Watch. Jen místo titanu máte plast a místo 2000 nitů svítivosti „jen" 600.

Rozlišení 390 × 450 pixelů není špatné, 60Hz obnovovací frekvence zajistí plynulé animace. AMOLED panel znamená živé barvy a always-on displej. Za 70 eur prostě víc nečekejte.

14 dní výdrže: za jakou cenu?

Realme slibuje až 14 dní běžného používání nebo 20 dní v úsporném režimu. To zní skvěle, dokud nezjistíte, že hodinky neběží na Wear OS, ale na proprietárním systému. Žádný Gemini, žádné aplikace třetích stran, žádné odpovídání na zprávy.

Je to klasická volba – buď chytré hodinky, které nabijete každý den, nebo fitness tracker s displejem, který vydrží dva týdny. Realme zvolilo druhou cestu.

Co umí za 70 eur?

Překvapivě toho není málo:

GPS a GNSS pro trackování bez telefonu
NFC pro bezkontaktní platby (ale pozor, v Česku nejspíš nepůjde)
108 sportovních režimů
IP68 odolnost proti vodě a prachu
Měření tepu a okysličení krve
Přes 300 ciferníků

Realme dokonce slibuje „herní režim", ale nikdo neví, co to znamená. Hrát Tetris na 2palcovém displeji? Ovládat hry na telefonu? Záhada.

Dostupnost: Německo ano, Česko možná

Watch 5 jsou už na německém Amazonu za 70 eur, ale dodání je až 3. listopadu. Do Česka se oficiálně nedostaly a není jasné, jestli vůbud dorazí. Každopádně oficiální produktovou stránku v češtině mají.

Co říkáte na nové hodinky Realme Watch 5?

Zdroj: GSMArena

Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…