Realme ukázalo mobil, který je zároveň bezzrcadlovkou. Nasadíte na něj výměnné objektivy

MWC 2025 je zdrojem spousty zajímavostí a jakožto vášnivého hobby fotografa mě zaujal koncept, který ukázalo Realme. Jedná se mobil s jednopalcovým snímačem a možností použít výměnné objektivy. Realme navíc nepoužilo nějaký vlastní bajonet, ale Leica M.

Jednopalcový snímač sám o sobě představuje slušný základ pro kvalitní obraz. Kvalita obrazu, zvláště v horších světelných podmínkách, je totiž obecně přímo závislá na velikosti snímače. Čím větší jsou jednotlivé pixely, tím méně jsou náchylné na šum. A když se k tomu místo čoček o průměru ani ne 1 cm použije velký objektiv, může to být hodně zajímavé.

Realme použilo snímač Sony CMOS a ukázalo dva objektivy, portrétní o ohniskové délce 73 mm a zoom 234 mm. Není jasné, jestli se jedná o hodnoty vztažené na fullframe nebo o přepočet. Na zádech vedle čipu najdeme i běžné fotoaparáty, které lze použít i bez objektivu. V takovém případě zakryjete snímač krytem.

Praktičnost řešení je sporná. Pokud použijete velký objektiv, bude se celá sestava špatně držet. Chtělo by to grip, jako má Xiaomi 14 Ultra. Navíc pokud se s sebou rozhodnete tahat objektivy, nějaké menší mirrorless tělo už se do batohu vleze také a výsledek bude nejspíše lepší. Osobně bych asi měl také obavy o čip, který není příliš chráněný.

ulice 234 mm portrét 234 mm přístav 234 mm

portrét 73 mm město 73 mm portrét 73 mm

Telefon pak běží na čipsetu Snapdragon 8 Gen 2, což naznačuje, že je už nějakou dobu ve vývoji. Dá se z toho odvodit, že na reálný produkt si ještě chvíli počkáme. Pokud se jej tedy vůbec dočkáme.

Používali byste výměnné objektivy na mobilu?

Zdroj: AndroidAuthority, vlastní