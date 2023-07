Realme se v posledních letech jakoby téměř stáhlo z evropských trhů a ani v domovské Číně nijak zvlášť nevyčnívalo. Po úvodním raketovém růstu a následné stagnaci až úpadku to však vypadá, že se Realme opět z plných sil nadechuje. Důkazem budiž třeba nově představená řada Realme 11, levné Realme C55 nebo připravované špičkové Realme GT Neo 6 a GT Neo 6 Pro.

Realme výkonem nešetří

Ani jedna z připravovaných novinek by, dle aktuálních informací, po výkonnostní stránce rozhodně strádat neměla. V případě základní varianty Realme GT Neo 6 se předpokládá nasazení čipsetu Mediatek Dimmensity 9200+ podpořeného až 16 GB RAM a 1TB úložištěm. To Pro varianta má jít ještě dál a nabídnout Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ve společnosti až 24 GB RAM. Oba telefony by pak měly spoléhat na identický displej v podobě 6,74″ rovného OLED panelu o 144Hz obnovovací frekvenci obrazu a rozlišení 2772 × 1240 pixelů.

Identický by měl být i primární fotoaparát využívající 50MPx snímač Sony IMX890 doplněný o optickou stabilizaci. Rozdíly však patrně budou u dalších fotoaparátů, jejichž specifikace zatím neznáme. Dle uniklých informací by pak základní model měl disponovat 5 000mAh baterií, zatímco Realme GT Neo 6 Pro nabídne menší, 4 600mAh baterii. Také letos by špičkové smartphony od Realme měly nabídnout ultrarychlé nabíjení o výkonech 100, 150 a 240 W. Jak pak můžeme vidět na snímcích z certifikační kanceláře TENAA, design zad novinek bude do jisté míry podobný současným Pixelům, jen zde jsou fotoaparáty umístěny pod sebou a ne vedle sebe.

Jak se vám připravované novinky Realme GT Neo 6 (Pro) líbí?

Zdroj: FoneArena.com