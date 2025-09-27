Realme GT 8 Pro zamíří do Česka. Zaujme 200MP teleobjektivem a šíleným výkonem Hlavní stránka Zprávičky Realme GT 8 Pro dostane nový Snapdragon 8 Elite Gen 5 s výkonem přes 4 miliony bodů v AnTuTu Telefon nabídne 200Mpx periskopický teleobjektiv a masivní 8000mAh baterii Do Česka dorazí koncem roku 2025, cena zatím není známá Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.9.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Zatímco Samsung a Xiaomi si za své vlajkové lodě řeknou klidně přes 30 tisíc, Realme jde jinou cestou. Nový GT 8 Pro slibuje špičkový hardware včetně čerstvě oznámeného Snapdragonu 8 Elite Gen 5, ale za rozumnější peníze. A co víc – oficiálně potvrdil příchod do Česka na konec roku 2025. Snapdragon 8 Elite Gen 5: mozek operace 200Mpx teleobjektiv: marketingový tah nebo revoluce? Displej a baterie: žádné kompromisy Android 16 a nezávislá grafika Dostupnost a cena: největší neznámá Snapdragon 8 Elite Gen 5: mozek operace Nový Snapdragon 8 Elite Gen 5 je vyráběný 3nm procesem TSMC N3p, nabízí osmijádrovou architekturu 2+6 s taktem až 4,61 GHz. Realme se chlubí, že GT 8 Pro překonal v benchmarku AnTuTu hranici 4 milionů bodů. Pro srovnání – současné vlajkové lodě se pohybují kolem 3 milionů. Zajímavostí je schopnost telefonu spustit dvě náročné hry současně – třeba PUBG a Genshin Impact – a udržet je v plynulém chodu při vysoké snímkovce po dobu hodiny. To je něco, co zatím žádný telefon nezvládl. Pomáhá tomu vlastní čip Hyper Vision+ AI a technologie realme GT BOOST 3.0, která chytře řídí spotřebu energie. V praxi to sice k ničemu nebude, ale jako demonstrace výkonu? Proč ne. 200Mpx teleobjektiv: marketingový tah nebo revoluce? Realme se rozhodlo jít cestou vysokých čísel. GT 8 Pro dostane 200Mpx periskopický teleobjektiv – vůbec první v historii značky. Na papíře to zní úžasně, ale realita bude záležet na kvalitě samotného senzoru, který Realme zatím neprozradilo. Vysoké rozlišení neznamená automaticky lepší fotky. Klíčová bude velikost senzoru, kvalita optiky a především softwarové zpracování. Realme má s fotoaparáty rozporuplnou historii – někdy překvapí, jindy zklamou. Uvidíme, kam se zařadí GT 8 Pro. Displej a baterie: žádné kompromisy Po displeji s 1.5K rozlišením u GT 7 Pro přichází upgrade na plnohodnotné 2K. Podle úniků půjde o 6,78palcový LTPO 8T AMOLED panel – tedy to nejlepší, co momentálně trh nabízí. A když už jsme u baterie – 8000 mAh je hodnota, kterou v hlavním proudu nenajdete. S takovou kapacitou a úsporným 3nm čipsetem může GT 8 Pro klidně vydržet dva dny intenzivního používání. Android 16 a nezávislá grafika Realme potvrdilo, že GT 8 Pro dostane Android 16 s nadstavbou Realme UI 7. Telefon také dostane nezávislý grafický čip R1, který má pomáhat s náročnými grafickými úlohami. Dostupnost a cena: největší neznámá Realme potvrdilo, že GT 8 Pro dorazí do Česka koncem roku 2025. To je dobrá zpráva, protože značka tu není tak aktivní jako konkurence. Horší zpráva je, že cenu zatím neznáme. Předchozí GT 7 Pro startoval na 22 990 Kč, což byla velmi konkurenceschopná cena. Pokud se Realme udrží na podobné hranici i s GT 8 Pro, půjde o velmi lákavou nabídku. S takovým hardwarem by to byl zřejmě nejlepší poměr cena/výkon na trhu. Jak se těšíte na Realme GT 8 Pro? Zdroj: tisková zpráva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android 16 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Realme Mohlo by vás zajímat Tohle vylepšení ocení každý. Odemykání telefonu bude ještě jednodušší Libor Foltýnek 20.12.2024 Chystá se velká proměna poznámek Google Keep? V Androidu 16 mohou hrát mnohem větší roli Adam Kurfürst 21.12.2024 Fotíte na sociální sítě? Pak vám Android 16 nadělí skvělou novinku Adam Kurfürst 21.12.2024 Googlu došla písmenka a začíná od začátku. Android 16 má nečekané jméno Libor Foltýnek 3.10.2024 Realme vydá hodinky s 20denní výdrží a umělou inteligencí. Co řeknete designu? Adam Kurfürst 23.7.2024 Android 16 chystá drastickou změnu. Zasáhne nabídku, kterou používáme neustále Adam Kurfürst 8.9.2024