TOPlist

Nejlepší mobil za 12 tisíc! Realme GT 7 nabízí špičkovou výdrž, vlajkový čip i teleobjektiv

  • Realme GT 7 je smartphone s jednou z nejlepších výdrží na trhu
  • Na Allegro ho teď koupíte za 11 749 Kč, oficiální cena přitom činila loni 19 999 Kč
  • Nabízí 7000mAh baterii, Dimensity 9400e a 120W nabíjení

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
18.1.2026 14:00
Ikona komentáře 0
realme gt7 nahled

Realme GT 7 v konfiguraci 12/512 GB teď na Allegro stojí 11 749 Kč. Oficiální česká cena je přitom 19 999 Kč a ani v zaváděcí akci neklesla pod 18 tisíc. Za tuhle cenu jde o jeden z nejlépe vybavených telefonů, které aktuálně seženete.

Hlavním tahákem je 7000mAh baterie, která v testech GSMArena dosáhla rekordních 21 hodin aktivního používání – víc než iPhone 16 Plus nebo Samsung Galaxy S25+. Při běžném používání telefon vydrží klidně dva dny, při střídmějším i tři. Nabíjení 120W adaptérem zvládne 50 % za 14 minut, kompletní dobití za 40 minut.

KOUPIT REALME GT 7

Pohání ho MediaTek Dimensity 9400e – mírně podtaktovaná verze vlajkového čipu, která v AnTuTu překonává 2 miliony bodů. Grafenové chlazení IceSense udržuje teploty při hraní kolem 42–46 °C. AMOLED displej má úhlopříčku 6,78″, rozlišení 2780 × 1264 px, 120Hz obnovovací frekvenci a špičkový jas až 6000 nitů. Nechybí IP69 certifikace ani 50MP fotoaparát Sony IMX906 s optickou stabilizací a 2× teleobjektiv.

KOUPIT REALME GT 7

Jediná výraznější slabina? AI funkce jako AI Planner nepodporují češtinu. Pokud ale hledáte výkonný telefon s brutální výdrží, rychlým systémem a nechcete platit přes 15 tisíc, lepší poměr cena/výkon teď těžko najdete.

Co říkáte na poměr cena/výkon u Realme GT 7?

Zdroj: Heureka

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.2025