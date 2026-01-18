Nejlepší mobil za 12 tisíc! Realme GT 7 nabízí špičkovou výdrž, vlajkový čip i teleobjektiv Hlavní stránka Zprávičky Realme GT 7 je smartphone s jednou z nejlepších výdrží na trhu Na Allegro ho teď koupíte za 11 749 Kč, oficiální cena přitom činila loni 19 999 Kč Nabízí 7000mAh baterii, Dimensity 9400e a 120W nabíjení Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.1.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Realme GT 7 v konfiguraci 12/512 GB teď na Allegro stojí 11 749 Kč. Oficiální česká cena je přitom 19 999 Kč a ani v zaváděcí akci neklesla pod 18 tisíc. Za tuhle cenu jde o jeden z nejlépe vybavených telefonů, které aktuálně seženete. Hlavním tahákem je 7000mAh baterie, která v testech GSMArena dosáhla rekordních 21 hodin aktivního používání – víc než iPhone 16 Plus nebo Samsung Galaxy S25+. Při běžném používání telefon vydrží klidně dva dny, při střídmějším i tři. Nabíjení 120W adaptérem zvládne 50 % za 14 minut, kompletní dobití za 40 minut. KOUPIT REALME GT 7 Pohání ho MediaTek Dimensity 9400e – mírně podtaktovaná verze vlajkového čipu, která v AnTuTu překonává 2 miliony bodů. Grafenové chlazení IceSense udržuje teploty při hraní kolem 42–46 °C. AMOLED displej má úhlopříčku 6,78″, rozlišení 2780 × 1264 px, 120Hz obnovovací frekvenci a špičkový jas až 6000 nitů. Nechybí IP69 certifikace ani 50MP fotoaparát Sony IMX906 s optickou stabilizací a 2× teleobjektiv. KOUPIT REALME GT 7 Jediná výraznější slabina? AI funkce jako AI Planner nepodporují češtinu. Pokud ale hledáte výkonný telefon s brutální výdrží, rychlým systémem a nechcete platit přes 15 tisíc, lepší poměr cena/výkon teď těžko najdete. Co říkáte na poměr cena/výkon u Realme GT 7? Zdroj: Heureka O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Realme Realme GT 7 slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025