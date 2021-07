Realme Band 2 prý bude úplně ignorovat vzhled předchůdce

Všechny elektronické produkty procházejí postupným technickým i designovým vývojem. Modely, které dělí několik generací a řada let, tak mohou být logicky velmi odlišné. Aby se tak ale dělo hned po několika měsících po představení premiérového zařízení, to se moc často nestává. Jak se zdá, čínské Realme si s tím hlavu moc neláme. Prozrazují to první obrázky, které odhalují vzhled náramku Realme Band 2.

Čínská firma boduje hlavně se svými mobily, nicméně po vzoru dalších konkurentů vystřeluje produkty i do oblasti sluchátek, domácích potřeb nebo právě chytrých náramků. Její prvotina svým designem nejvíce připomínala například Fitbit Charge. Náramek měl silné jednolité okraje a modul s displejem byl pevně usazený do řemínku v plné šířce. Po několika měsících se společnost rozhodla, že chce zkusit něco jiného.

Exclusive First look at Realme Band 2 leaked renders

Vzhled Realme Band 2 bude podle všeho připomínat například Honor Band 6. Dočkáme se tedy užšího řemínku, ve kterém bude usazeno širší tělo se zaoblenými rohy. Náramek rozhodně nevypadá nijak špatně, ale změna jen potvrzuje, že firmě v některých oblastech vůbec nejde o ražení nějakého vlastního stylu.

Jaký design náramků se vám líbí nejvíc?

Zdroj: Digit