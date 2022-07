Dva Realme mobily z řady 9 si už oťukávají Android 12

Zatímco si už pomalu razí cestu na trh ostrá verze systému Android 13, majitelé některých levnějších či trochu méně opečovávaných mobilů ještě vyhlížejí starší Android 12. Aktualizace, která je mezi verzemi 11 a 12 rozhodně o dost znatelnější a zajímavější než přechod mezi verzemi 12 a 13, nyní míří do dvou telefonů značky Realme z řady 9. Model Realme 9 5G SE (Sport Edition) má nyní oficiální nárok na Android 12 v plné parádě, majitelé telefonu Realme 9 5G pak mohou začít zkoušet Android 12 beta.

V obou případech je systém “zabalen” do nadstavby Realme UI 3.0. V případě Realme 9 5G SE je aktualizace automaticky dostupná u zařízení, která mají poslední verzi UI 2.0. Ta by měla nést označení RMX3461_11.A.11. U Realme 9 5G se musejí zájemci o testování manuálně zaregistrovat do beta programu na webu výrobce. Ten upozorňuje, že ne na všechny zájemce se ale nutní musí dostat. Současně je potřeba, stejně jako u jakékoli jiné bety, počítat s možnými komplikacemi.

Který Android má momentálně váš mobil?

Zdroj: gizmo