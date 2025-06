Mobilní ovladače Razer Kishi V3 jako vykoupení za dřívější zklamání. Jak se v nich vyznat?

Razer si vzal k srdci zpětnou vazbu ohledně předraženého modelu Kishi Ultra a letos přichází s novou generací: Razer Kishi V3. Ta čítá rovnou tři různé modely – V3, V3 Pro a V3 Pro XL – a každý cílí na trochu jiný typ hráče. V dnešním článku se na všechny nové modely podíváme a zjistíme, v čem se liší a pro jaký typ uživatele či zařízení je každý z nich nejvhodnější.

Jako první se podíváme na základní model Kishi V3. V obecném hledisku má poměrně průměrnou cenu, a to 99,99 dolarů, v přepočtu zhruba 2 140 Kč. Nižší cena každopádně přináší i své kompromisy; například přichází s o něco zmenšenými úchopy, které navzdory své pohodlnosti nenabídnou tak pevný úchop.

Přesto si základní verze zachovává TMR thumbsticky, které jsou přesnější a odolnější proti opotřebení než běžné typy – dokonce i oproti oblíbeným hall-effect páčkám. Chybí jim však možnost výměny čepiček. Razer také nahradil osmisměrný D-Pad za jednodušší čtyřsměrnou variantu a místo mecha-tactile tlačítek použil standardní.

Co může některé hráče zamrzet, je absence jakékoli haptické odezvy. Ovladač nemá vibrační motory, což znamená, že během hraní nepocítíte žádnou zpětnou vazbu. Z celé trojice je rovněž nejmenší a také nejlehčí.

Pro některé tituly, zejména střílečky nebo závodní hry, to může být citelný nedostatek. Chybí také claw-grip spouště a výbava je celkově osekaná, ale díky cenovce působí jako rozumná alternativa pro méně náročné hráče nebo ty, kteří se s mobilním hraním teprve seznamují. Objednat se dá, stejně jako další dva modely, na Amazonu.

Kishi V3 Pro: vylepšený nástupce s důrazem na přesnost

Nejvybavenější z trojice je Razer Kishi V3 Pro. Na první pohled připomíná dřívější Kishi Ultra – má stejný tvar, ergonomické úchopy a připojuje se přes USB-C. Přesto jde v několika ohledech ještě dál.

Nabídne například mecha-tactile tlačítka specifická svou jasně citelnou odezvou při stisku nebo osmisměrný D-Pad. Co ale zmizelo, je RGB podsvícení. Razer se ho zřejmě rozhodl obětovat ve prospěch praktičnosti – a možná i výdrže.

Nejvýraznějším upgradem jsou nové TMR (tunnel magnetoresistive) thumbsticky, které mají právě tu výhodu možnosti výměny jejich čepiček. V balení najdete tři různé – domed, concave a short – takže si každý může ovladač upravit podle stylu hraní.

V3 Pro dále přidává dvě zadní multifunkční tlačítka na styl myši, která doplňují již známé claw-grip spouště z modelu Ultra.

Za model pro si každopádně trochu připlatíte. S cenovkou v přepočtu 3 210 Kč, jinak 149,99 dolarů, stojí vlastně úplně stejně jako jeho předchůdce, Kishi Ultra. Dá se vnímat jako taková „náprava“ staršího modelu, protože přidává funkce, které dříve chyběly (například TMR sticky).

Jako nejvybavenější model nové trojice navíc už skutečně míří na náročnější hráče. Oproti klasickému Razer Kishi V3 má navíc podporu nejen pro Android a iPhone, ale i iPad Mini.

Kishi V3 Pro XL: větší tělo, stejný mozek

Na závěr je tu ještě Razer Kishi V3 Pro XL – model, který může svým názvem působit jako výkonnější verze Pro, ale není tomu tak. Technicky se jedná o stejný ovladač jako V3 Pro, jen s větším tělem, určeným výhradně pro tablety o velikosti 10 až 13 palců.

Nepodporuje telefony. Reaguje tak na častý požadavek uživatelů, kteří chtěli něco pro větší zařízení, což až dosud nebylo možné. Společně s jeho velikostí nabobtnala ale i cena, která se tentokrát vyšlphala na 199,99 dolarů, což je v přepočtu zhruba 4 300 Kč.

Celkově jde vidět, že se Razer z chyb minulosti celkem poučil; nejen že vylepšil svůj model Kishi Ultra, ale v nové řadě přidal další dvě varianty, ze kterých si vybrat. To, že mají uživatelé možnost najít pro sebe to pravé je rozhodně pozitivum, a pravděpodobně to v dlouhodobém hledisku dopadne lépe, než kdyby se Razer snažil nacpat větší univerzálnost do pouze jednoho zařízení.

