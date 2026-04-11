Výborná sluchátka Razer BlackShark V3 nebyla levnější! Mají skvělý mikrofon a 70hodinovou výdrž

Razer BlackShark V3 jsou bezdrátová herní sluchátka s 50mm titanovými měniči, THX prostorovým zvukem a 70hodinovou výdrží Původně 4 899 Kč, nyní za 2 939 Kč — sleva 40 % Výborný mikrofon a detailní herní zvuk oceňovaný esportovci, ale prostorový zvuk v FPS hrách ne každému sedne

Jakub Kárník Publikováno: 11.4.2026 06:00

Razer se sluchátky BlackShark V3 míří na kompetitivní hráče, kteří potřebují rychlou odezvu, přesný poziční zvuk a mikrofon, kterému rozumí celý tým. Bílá varianta je teď na Alze za 2 939 Kč — oproti původním 4 899 Kč ušetříte téměř dva tisíce. Za tu cenu dostanete bezdrátový headset s latencí 10 ms, 70hodinovou výdrží a mikrofon, který se podle uživatelů vyrovná externím stolním mikrofonům za patnáct stovek. Co chválí uživatelé S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hrajete kompetitivně a potřebujete detailní zvuk s minimální latencí, kvalitní mikrofon pro týmovou komunikaci a dlouhou výdrž baterie.⚠️ Zvažte, že THX prostorový zvuk v některých FPS hrách mate spíš, než pomáhá — a zvuk rovnou z krabice vyžaduje doladění přes Razer Synapse.💡 Za 2 939 Kč dostanete 50mm titanové měniče 2. generace, HyperSpeed 2.4 GHz s 10ms latencí, Bluetooth 5.3, odnímatelný širokopásmový mikrofon a 70 hodin výdrže.

Co chválí uživatelé Mikrofon Razer HyperClear Super Wideband s frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz je nejsilnější stránkou headsetu. Uživatelé na Alze ho přirovnávají k externím mikrofonům za 1 500 Kč — hlas zní čistě, bohatě a přirozeně, algoritmy v reálném čase potlačují klikání myši a hluk ventilátorů. Měniče TriForce Titanium 50 mm 2. generace nabízejí detailní a vyvážený zvuk — basy, středy i výšky jsou dobře oddělené. Výdrž 70 hodin na 2,4 GHz připojení znamená nabíjení jednou za týdny. Hmotnost pouhých 270 gramů a látkové náušníky z paměťové pěny zajišťují pohodlí i při mnohahodinových seancích. Geniální je systém dvojitého ovládání hlasitosti — jedno kolečko pro herní zvuk, druhé pro hlasový chat (Discord). Tři způsoby připojení: 2,4 GHz dongle, Bluetooth 5.3 a kabel.

S čím počítat Názory na prostorový zvuk se výrazně liší. Jeden uživatel na Alze píše, že v CS:GO slyší detaily, které mu dříve unikaly. Jiný tvrdí, že THX prostorový zvuk je ve FPS hrách matoucí a nedokázal podle něj určit směr kroků — a sluchátka kvůli tomu vrátil. Podobné zkušenosti hlásí i komunita na Redditu. Zvuk rovnou po vybalení navíc nemusí nadchnout — je potřeba si pohrát s ekvalizérem v Razer Synapse, po doladění se ale kvalita výrazně zvedne. Někteří uživatelé doporučují místo THX aktivovat Dolby Atmos (licence se kupuje zvlášť). Sluchátka se po sejmutí z hlavy automaticky nevypínají — je potřeba nastavit časovač. A pokud nemáte zkušenost s aplikací Razer Synapse, počítejte s tím, že prvotní nastavení zabere chvíli.

Jaký herní headset používáte vy — Razer, Logitech, HyperX, nebo něco jiného?

O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi