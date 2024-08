Velké výprodeje srazily cenu Raspberry Pi Pico na pouhých 79 Kč

Stále jde o výjimečnou destičku s 264 kB RAM a 2MB flash

Zároveň se do prodeje chystá nová generace Raspberry Pi Pico 2

Pokud si rozumíte s Pythonem, C Pico SDK nebo Arduinem, může se pro vás stát jednočipová prototypovací deska Raspberry Pi Pico neocenitelným pomocníkem. Využít ji můžete jak pro vývoj různorodé elektroniky, tak i pro své projekty, u nichž kladete důraz především na nízkou spotřebu. První generace Raspberry Pi Pico je sice už trochu postarší, ale pořád dokáže udělat hodně dobrou službu. Nabízí 264 kB RAM a také 2MB externí flashové úložiště. A teď ji seženete za neuvěřitelných 79 Kč.

Pokud stojíte o trochu pokročilejší destičku, za podobně výhodou cenu můžete nyní sehnat Pico W, která se chlubí 2,4GHz čipem CYW43439. Ta se teď dá koupit za 169 Kč. Pak už stačí jen vzít pájku a dát se do manuální práce.

V online i kamenných obchodech navíc už brzy bude dispozici nová generace Raspberry Pi Pico 2, která dostala do vínku mnohem rychlejší dvoujádrový procesor RP2350, dvakrát větší RAM a 4MB úložiště. Programovat se dá opět v Pythonu nebo v C. Dobrou zprávou je, že při výměně staré destičky za novou by neměl nastat žádný problém – dokonce tu není ani USB-C a pořád disponuje osvědčeným micro USB.

Pico 2 se má prodávat za příjemných 149 Kč, ale bohužel až od 12. září.

Děláte si zálusk na nejnovější Malinu?

Zdroje: RPishop