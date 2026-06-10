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Alzácká mechanická klávesnice Rapture X-RAY zlevnila pod sedm stovek! Má české rozložení i numerický blok

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
10.6.2026 08:00
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rapture x ray jpg

Chcete vyzkoušet mechanickou klávesnici, ale nechcete za ni dát majlant? Rapture X-RAY v bílé verzi teď s kódem ALZADNY30 stojí 693 Kč místo 990 Kč. Za pár stovek dostanete plnou velikost, české rozložení i RGB – tedy věci, které jinde stojí násobně víc.

CHCI KLÁVESNICI ZA 693 KČ

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete levný vstup do mechanických klávesnic s českým layoutem, numpadem a RGB – a klikací zvuk vám nevadí, nebo ho přímo vyhledáváte.
⚠️ Zvažte, že spínače Outemu Blue jsou pořádně hlasité, takže na noční hraní ani do sdílené místnosti nejsou ideální. Software žádný není – vše se řeší klávesovými zkratkami.
💡 Za 693 Kč s kódem ALZADNY30 jde o jednu z nejlevnějších mechanik s CZ rozložením na trhu.

Co za pár stovek dostanete

Začněme tím dobrým. Klávesnice je v plné velikosti se 104 klávesami včetně numerické části, kterou dnes spousta mechanik vynechává, a má kompletní české a slovenské rozložení – na mechanice taky vzácnost. Pod klávesami sedí mechanické spínače Outemu Blue s proklikem (aktivační síla 60 gf, dráha 2,2 mm, životnost 50 milionů úhozů). Klávesy jsou typu Double Shot, takže legenda se nesmaže a RGB jimi pěkně prosvítá. Podsvícení nabízí 18 efektů, které přepnete přes FN a L1 až L6, a uložené nastavení i jas drží i po odpojení od počítače. Žádný ovladač nepotřebujete – funguje na Plug & Play, prostě zapojíte do USB a hrajete. Nechybí Anti-Ghosting a N-Key Rollover na všechny klávesy, zámek tlačítka Windows, opletený kabel o délce 1,8 m a tříletá záruka.

KOUPIT S KÓDEM ALZADNY30

Na co myslet

Pár věcí na rovinu. Drtivá většina recenzí se točí kolem jediného: hlasitosti. Outemu Blue jsou klikací spínače a cvakají opravdu hodně – někdo zvuk přirovnává k psacímu stroji. Část lidí to přímo zbožňuje, ale vedle spícího partnera nebo v open space kanceláři to nadšení sdílet nemusí každý. Pokud chcete tišší chod, existuje totožná klávesnice s lineárními spínači Outemu Red.

Pro levný vstup do světa mechanik s českým rozložením a numpadem je to za 693 Kč jasná koupě, kterou potvrzují i spokojení zákazníci. Jen kvůli klikacím spínačům počítejte s hlukem – nebo rovnou sáhněte po tišší verzi Red.

CHCI UŠETŘIT 297 KČ

Klikací spínače – zvuk svobody, nebo nesnesitelný rachot?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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