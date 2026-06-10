Alzácká mechanická klávesnice Rapture X-RAY zlevnila pod sedm stovek! Má české rozložení i numerický blok Hlavní stránka Zprávičky Rapture X-RAY je drátová mechanická herní klávesnice v plné velikosti (104 kláves) s českým/slovenským rozložením, klikacími spínači Outemu Blue, RGB podsvícením a numerickou částí S kódem ALZADNY30 ji teď koupíte za 693 Kč místo původních 990 Kč – sleva 297 Kč Skvělá cena za plnohodnotnou mechaniku; háček je v hlasitých spínačích, které znějí jako psací stroj Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Chcete vyzkoušet mechanickou klávesnici, ale nechcete za ni dát majlant? Rapture X-RAY v bílé verzi teď s kódem ALZADNY30 stojí 693 Kč místo 990 Kč. Za pár stovek dostanete plnou velikost, české rozložení i RGB – tedy věci, které jinde stojí násobně víc. CHCI KLÁVESNICI ZA 693 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levný vstup do mechanických klávesnic s českým layoutem, numpadem a RGB – a klikací zvuk vám nevadí, nebo ho přímo vyhledáváte.⚠️ Zvažte, že spínače Outemu Blue jsou pořádně hlasité, takže na noční hraní ani do sdílené místnosti nejsou ideální. Software žádný není – vše se řeší klávesovými zkratkami.💡 Za 693 Kč s kódem ALZADNY30 jde o jednu z nejlevnějších mechanik s CZ rozložením na trhu. Co za pár stovek dostanete Začněme tím dobrým. Klávesnice je v plné velikosti se 104 klávesami včetně numerické části, kterou dnes spousta mechanik vynechává, a má kompletní české a slovenské rozložení – na mechanice taky vzácnost. Pod klávesami sedí mechanické spínače Outemu Blue s proklikem (aktivační síla 60 gf, dráha 2,2 mm, životnost 50 milionů úhozů). Klávesy jsou typu Double Shot, takže legenda se nesmaže a RGB jimi pěkně prosvítá. Podsvícení nabízí 18 efektů, které přepnete přes FN a L1 až L6, a uložené nastavení i jas drží i po odpojení od počítače. Žádný ovladač nepotřebujete – funguje na Plug & Play, prostě zapojíte do USB a hrajete. Nechybí Anti-Ghosting a N-Key Rollover na všechny klávesy, zámek tlačítka Windows, opletený kabel o délce 1,8 m a tříletá záruka. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY30 Na co myslet Pár věcí na rovinu. Drtivá většina recenzí se točí kolem jediného: hlasitosti. Outemu Blue jsou klikací spínače a cvakají opravdu hodně – někdo zvuk přirovnává k psacímu stroji. Část lidí to přímo zbožňuje, ale vedle spícího partnera nebo v open space kanceláři to nadšení sdílet nemusí každý. Pokud chcete tišší chod, existuje totožná klávesnice s lineárními spínači Outemu Red. Pro levný vstup do světa mechanik s českým rozložením a numpadem je to za 693 Kč jasná koupě, kterou potvrzují i spokojení zákazníci. Jen kvůli klikacím spínačům počítejte s hlukem – nebo rovnou sáhněte po tišší verzi Red. CHCI UŠETŘIT 297 KČ Klikací spínače – zvuk svobody, nebo nesnesitelný rachot? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza klávesnice slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025