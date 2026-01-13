Výborná alzácká klávesnice je teď za super cenu! Má RGB, české znaky a Outemu Red spínače Hlavní stránka Zprávičky Mechanická herní klávesnice Rapture X-RAY s lineárními spínači Outemu Red je teď za 693 Kč Disponuje full-size layoutem s českou lokalizací, RGB podsvícením a Double Shot klávesami Přes 10 000 prodaných kusů a hodnocení 4,6/5 – nejprodávanější levná mechanika na Alze Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.1.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Mechanická klávesnice za sedm stovek? Rapture X-RAY dokazuje, že to jde. Na Alze ji teď koupíte za 693 Kč s kódem VYPRODEJ30. Původní cena 990 Kč nebyla vysoká, ale sleva 30 % z ní dělá jednu z nejlevnějších mechanických klávesnic na českém trhu. Outemu Red: lineární a relativně tiché Spínače Outemu Red patří k cenově dostupným alternativám slavných Cherry MX Red. Jde o lineární typ bez hmatové nebo zvukové zpětné vazby při aktivaci – stisk je plynulý od začátku do konce. Aktivační síla 45 gramů a dráha pouhé 2 mm znamenají rychlou reakci, což ocení hlavně hráči. Na mechanickou klávesnici je X-RAY překvapivě tichá. Pavel z Ostravy píše: „Krásně kliká, jako mechanická klávesnice je tichá. Lepší klávesnice za 600 Kč doopravdy nenajdete.“ Jiří z Jihlavy dodává: „Příjemný a v rámci možností tichý chod kláves.“ Životnost spínačů výrobce udává na 50 milionů stisknutí. Double Shot klávesy a RGB podsvícení Klávesy jsou vyrobené technologií Double Shot – dvě vrstvy plastu zajišťují, že popisky nevyblednou ani po letech používání. Transparentní spodní vrstva propouští RGB podsvícení, které nabízí 18 různých efektů. Nastavení probíhá kombinacemi Fn kláves, žádný software není potřeba. Klávesnice má 104 kláves v plném rozložení včetně numerické části a 12 multimediálních kláves. Layout je CZ/SK, takže české popisky jsou přímo na klávesách. Tady ale přichází důležitý háček. RAPTURE X-RAY ZA 693 KČ České znaky nejsou podsvícené Podsvícení funguje pouze pro anglické znaky. Česká diakritika svítit nebude – háčky a čárky jsou pouze natištěné šedou barvou na černém pozadí. Ve tmě je neuvidíte vůbec, ve dne hůře. Jiří z Jihlavy to komentuje: „Zamrzí nepodsvícené české popisky, ale chápu vzhledem k ceně a optimalizaci výroby.“ Pokud píšete poslepu nebo vám stačí anglický layout, nebude vám to vadit. Pro ty, kdo potřebují vidět české znaky, je to podstatný nedostatek. Anti-ghosting a N-Key Rollover Herní funkce Full N-Key Rollover a Anti-Ghosting zajišťují, že klávesnice zaregistruje všechny stisknuté klávesy současně. Můžete držet třeba všech 104 kláves najednou a počítač je všechny rozpozná. Při hraní se tak nestane, že by vám hra ignorovala vstup při složitějších kombinacích. Nechybí ani zámek tlačítka Windows, abyste omylem nevypadli ze hry. Pro koho je klávesnice vhodná? Rapture X-RAY za 693 Kč cílí na hráče a uživatele, kteří chtějí vyzkoušet mechanickou klávesnici bez velké investice. Je to skvělá první mechanika nebo náhrada za rozbitou klávesnici, když nechcete utrácet tisíce. David z Olomouce to vystihuje: „Vždy jsem řešil klávesnice kolem 5 tisíc, ale tahle mě překvapila.“ Hodnocení 4,6 z 5 od 437 zákazníků, 91 % doporučuje. Přes 10 000 prodaných kusů a 160 uživatelských recenzí dělá z X-RAY jednu z nejprodávanějších klávesnic v této cenové kategorii. KOUPIT RAPTURE X-RAY Na co si dát pozor? Plastová konstrukce se při silnějším tlaku uprostřed mírně prohýbá – chybí tam podpěra. Modré LED indikátory pro Caps Lock a Num Lock svítí podle některých recenzí až příliš intenzivně. Software pro pokročilé nastavení sice existuje, ale několik uživatelů hlásí problémy s jeho funkčností. Nastavení přes Fn klávesy ale funguje spolehlivě. Reklamovanost 1,93 % je na levnou mechaniku solidní číslo. Zdeněk z Březové sice hlásí problém se spínačem po 4 měsících, ale většina recenzí mluví o bezproblémovém provozu. Za sedm stovek dostanete klávesnici, která by ještě před pár lety stála dvojnásobek. Používáte mechanickou klávesnici, nebo vám stačí membránová? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza klávesnice slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025