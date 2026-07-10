Pořádně rychlý monitor za 3 tisíce: Tenhle 280Hz kousek z Alzy teď seženete v parádní akci Hlavní stránka Zprávičky 27" Rapture VIDE 27VCF300 je prohnutý herní monitor s Full HD, Fast VA panelem a obnovovací frekvencí 280 Hz Momentálně se dá v akci pořídit za 3 190 Kč (standardně je vedený za 4 790 Kč) Ukazuje, že 280 Hz se dá dnes pořídit za lehce přes tři tisíce — dřív šlo o parametr vyhrazený dražším modelům Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Takhle vysoká obnovovací frekvence bývala doménou monitorů za pět tisíc a víc. Prohnutý Rapture VIDE 27VCF300 s 280 Hz teď v rámci akce Mega slevy stojí 3 190 Kč. Na práci určitě seženete lepší kousky, ale pokud si libujete v kompetitivních hrách, pravděpodobně pro vás půjde o skvělou koupi. CHCI MONITOR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete co nejplynulejší obraz na kompetitivní hraní a nechcete za 280 Hz platit pět tisíc.⚠️ Zvažte, pokud vám na 27″ vadí Full HD rozlišení nebo čekáte plnohodnotné HDR a bohatou ergonomii.💡 Za 3 190 Kč jde o jeden z cenově nejdostupnějších způsobů, jak se dostat na 280 Hz. Proč je tenhle monitor zajímavý Tenhle monitor Rapture míří na hráče, kteří chtějí maximální plynulost za rozumné peníze. Klíčová je kombinace 280 Hz a prohnutého Fast VA panelu: ještě nedávno jste za takovou frekvenci zaplatili citelně víc, dnes se stejné číslo objevuje i u modelů kolem tří tisíc. Právě proto je zajímavější než na první pohled — nejde o rekordní slevu, ale o dobrou absolutní cenu za konkrétní parametr. Klíčové parametry vysvětlené lidsky 280 Hz znamená, že monitor překreslí obraz až 280× za sekundu — v rychlých FPS a e-sportových titulech to přináší plynulejší pohyb a lepší přehled o dění. Full HD rozlišení tady dokonce pomáhá: 280 fps ve Full HD utáhne i běžnější grafická karta, kdežto ve vyšším rozlišení byste na to potřebovali mnohem dražší sestavu. Výrobce uvádí odezvu 1 ms, je ale férové dodat, že jde o hodnotu MPRT (měřenou s prokládáním podsvícení), ne o skutečnou dobu přepnutí pixelu — reálně počítejte s o něco vyšším číslem, což je u této třídy běžné. Fast VA panel nabízí vysoký kontrast 4 000 : 1, takže černá působí hlouběji než u běžných IPS panelů. K tomu jas 400 cd/m² a matný povrch, který si poradí s odlesky. Monitor uvádí i podporu HDR, tady ale mírníme očekávání: bez lokálního stmívání a při 400 nitech jde spíš o formální HDR než o skutečný HDR zážitek. Na plynulost dohlíží AMD FreeSync i kompatibilita s NVIDIA G-Sync, které omezují trhání obrazu. OBJEDNAT TENTO MONITOR Praktická stránka: porty, ergonomie, výbava Konektivita je na herní monitor příjemná: 2× HDMI 2.1 a 1× DisplayPort 1.4, takže připojíte výkonné PC i moderní konzole a nechybí 3,5mm výstup na sluchátka. Kabely HDMI i DisplayPort jsou součástí balení, monitor tedy stačí rozbalit a zapojit. Ergonomie je ale střídmá — stojan umožňuje jen náklon (+5° až −15°), bez výškového nastavení a pivotu. Kdo chce polohovat víc, ocení uchycení VESA (100 × 100 mm) a dokoupí si držák. Ovládání zajišťuje OSD menu v češtině, kde nastavíte jas, kontrast i intenzitu dekorativního červeného podsvícení na zadní straně (jde vypnout). Pro pohodlí při delším hraní jsou tu Anti-Flicker a filtr modrého světla. Prohnutí obrazovky navíc zpříjemňuje zorné pole a snižuje únavu očí při dlouhých seděních u hry. CHCI 280 HZ ZA 3 190 KORUN Na co si dát pozor Největší kompromis je Full HD rozlišení na 27″ úhlopříčce. Na hry z běžné vzdálenosti je to v pořádku, ale hustota pixelů je nižší (kolem 81 PPI), takže text a jemné detaily nejsou tak ostré jako na QHD monitoru — pokud vedle hraní hodně pracujete s textem, je to znát. Druhá věc je už zmíněné HDR, které je tu spíš formální, a 1ms odezva uváděná jako MPRT, ne jako reálná doba přepnutí pixelu. Počítejte i s tím, že jde o VA panel — nabízí skvělý kontrast, ale v rychlých tmavých scénách může mírně rozmazávat oproti IPS. A ergonomie je základní (jen náklon), takže bez VESA držáku si výšku ani otočení nenastavíte. Na druhou stranu monitor drží nízkou reklamovanost 1,36 % a má tříletou záruku, což u levnějšího kusu není samozřejmost a snižuje riziko nákupu. KOUPIT NA ALZE Kdy to smysl nedává Pokud monitor chcete primárně na práci, úpravu fotek nebo hodně čtení, sáhněte raději po QHD modelu s ostřejším obrazem — Full HD na 27″ tady bude limitem. Nesedne ani lidem, kteří čekají skutečné HDR s výrazným rozdílem ve světlech a stínech, protože to tenhle panel neumí. A pokud hrajete jen občas a vysokou frekvenci nevyužijete, ušetříte s levnějším 144Hz nebo 165Hz monitorem, kde za 280 Hz zbytečně nepřiplatíte. Verdikt: pro koho se to vyplatí Rapture VIDE 27VCF300 je rozumná volba pro hráče, kterým jde hlavně o plynulost a nechtějí za 280 Hz utrácet pět tisíc. Za 3 190 Kč dostanete prohnutý herní panel s vysokým kontrastem, kompletní kabeláží v balení a tříletou zárukou. Neberte to jako velkou slevu z 4 790 Kč — reálná hodnota je v tom, že vysoká frekvence je dnes dostupná i pod tři tisíce. Pokud vám nevadí Full HD na 27″ a základní ergonomie, je to poctivý poměr cena/plynulost. CHCI TENTO HERNÍ MONITOR Kolik hertzů na svém monitoru reálně využijete — stačí vám 144 Hz, nebo jdete rovnou na 280 Hz? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza hraní her Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? 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