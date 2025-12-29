TOPlist

Tenhle 280Hz monitor nikdy nebyl levnější. Za 3 593 Kč je skvělý pro hráče kompetitivních her

  • Herní monitor Rapture VIDE 27VCF300 s 280Hz obnovovací frekvencí nyní stojí pouhých 3 593 Kč.
  • Prohnutý 27" VA panel nabízí jas 400 nitů, kontrast 4 000:1 a odezvu 1 ms.
  • Monitor cílí především na kompetitivní hráče FPS titulů jako CS2, Valorant nebo Fortnite.

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
29.12.2025 06:00
Ikona komentáře 0
Rapture VIDE 27VCF300 akce na stole ilustrace

Hledáte cenově dostupný monitor s vysokou obnovovací frekvencí pro kompetitivní hraní? Na Alze právě zlevnil Rapture VIDE 27VCF300 na dosud nejnižší cenu 3 593 Kč, což z něj dělá jeden z nejlevnějších 280Hz monitorů na českém trhu. Původní cena činila 4 790 Kč, ušetříte tedy téměř 1 200 Kč.

Co monitor nabízí

Rapture VIDE 27VCF300 disponuje 27″ prohnutým Fast VA panelem s rozlišením Full HD (1 920 × 1 080 pixelů). Hlavní předností je 280Hz obnovovací frekvence v kombinaci s odezvou 1 ms (MPRT), což minimalizuje rozmazání při rychlém pohybu. VA panel přináší kontrast 4 000:1 a jas 400 cd/m², takže černá barva působí výrazně hlubší než u běžných IPS panelů.

Rapture VIDE 27VCF300 render pohled ze strany

Z dalších funkcí stojí za zmínku podpora AMD FreeSync a kompatibilita s NVIDIA G-Sync, které eliminují trhání obrazu. Nechybí ani HDR, filtr modrého světla a technologie Anti-Flicker pro snížení únavy očí. Monitor nabízí dva porty HDMI 2.1 a jeden DisplayPort 1.4, součástí balení jsou oba kabely.

CHCI 280HZ MONITOR V AKCI

Pro koho je 280Hz monitor vhodný

Monitor s takto vysokou obnovovací frekvencí ocení především kompetitivní hráči FPS titulů jako CS2, Valorant, Fortnite nebo Apex Legends. Pro plné využití 280 Hz je však potřeba dostatečně výkonná grafická karta, která dokáže generovat alespoň 240–280 fps. Pokud vaše GPU dosahuje například jen 80–160 fps, rozdíl oproti 144Hz monitoru prakticky nepoznáte.

Naopak pro singleplayerové hry, RPG nebo strategie nedává 280 Hz příliš velký smysl. V těchto žánrech oceníte spíše vyšší rozlišení (1440p) nebo lepší barevné podání než samotnou obnovovací frekvenci. Full HD rozlišení na 27″ úhlopříčce také nemusí vyhovovat každému – hustota pixelů činí pouze 82 PPI, což je znatelně méně než u QHD monitorů.

Konkurence: MSI MAG 274CXF

Ještě o něco levnější alternativou je MSI MAG 274CXF, který se na Heurece dá pořídit od 3 290 Kč. Nabízí rovněž 280 Hz a 27″ prohnutý panel, avšak s nižším jasem pouze 300 nitů oproti 400 nitům u Rapture. Pokud vám záleží na lepší čitelnosti obrazu ve světlé místnosti nebo plánujete využívat HDR obsah, může být Rapture lepší volbou i přes mírně vyšší cenu.

KOUPIT RADĚJI MODEL MSI

Uvažujete o pořízení 280Hz monitoru pro kompetitivní hraní?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024