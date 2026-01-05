TOPlist

Hrajete hry? 240Hz monitor Rapture teď v akci stojí jen 2,5 tisíce

  • Herní monitor Rapture VIDE 24IFF240 je nyní k dispozici za 2 543 Kč po slevě 25 %
  • Monitor nabízí 23,8" Fast IPS panel s 240Hz obnovovací frekvencí a 1ms odezvou
  • Součástí balení jsou HDMI i DisplayPort kabely pro okamžité použití

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
5.1.2026 12:00
Ikona komentáře 0
Rapture VIDE 24IFF240 na stole s prislusenstvim ai ilustrace

Pokud hledáte cenově dostupný herní monitor s vysokou obnovovací frekvencí, máme pro vás tip. Na Alze aktuálně probíhá akce, díky níž můžete Rapture VIDE 24IFF240 pořídit za 2 543 Kč místo původních 3 390 Kč. Jde o slevu téměř 850 korun, která z tohoto monitoru dělá jednu z nejzajímavějších voleb v dané cenové kategorii.

240 Hz pro plynulé hraní

Rapture VIDE 24IFF240 disponuje 23,8″ Fast IPS panelem s rozlišením Full HD (1 920 × 1 080 pixelů). Hlavním tahákem je 240Hz obnovovací frekvence v kombinaci s 1ms odezvou (MPRT), což ocení především hráči akčních her a esportových titulů. Monitor podporuje technologie AMD FreeSync i NVIDIA G-Sync, které eliminují trhání obrazu při synchronizaci s grafickou kartou.

Rapture VIDE 24IFF240 render zepredu

Fast IPS panel nabízí pozorovací úhly 178° v obou směrech, takže barvy zůstávají konzistentní i při pohledu z boku. Jas činí 300 cd/m² a kontrastní poměr dosahuje hodnoty 1 000:1. Monitor pokrývá 110,2 % barevného prostoru sRGB a 82,7 % AdobeRGB, což je na tuto cenovou kategorii solidní výsledek.

Konektivita a praktické funkce

Na zadní straně monitoru najdete dva porty HDMI 2.1 a jeden DisplayPort 1.4, což umožňuje připojení více zařízení současně. Nechybí ani 3,5mm jack pro sluchátka. Příjemným bonusem je, že součástí balení jsou HDMI i DisplayPort kabely, takže monitor můžete používat ihned po vybalení.

CHCI MONITOR V AKCI

Monitor disponuje naklápěcím stojanem v rozsahu +5° až -15° a podporuje VESA 100×100 mm pro montáž na držák. OSD menu je dostupné v češtině, což usnadňuje nastavení všech parametrů. Na zadní straně se nachází dekorativní červené podsvícení, jehož intenzitu lze v menu upravit nebo zcela vypnout.

Ochrana zraku při dlouhém používání

Rapture VIDE 24IFF240 je vybaven technologiemi Low Blue Light a Anti-Flicker, které snižují únavu očí při delším sezení u obrazovky. Matný povrch panelu minimalizuje odrazy, což oceníte zejména v osvětlených místnostech. Monitor rovněž podporuje HDR pro rozšířený rozsah jasu a kontrastu.

Pro koho je monitor vhodný?

Rapture VIDE 24IFF240 cílí především na hráče s omezeným rozpočtem, kteří chtějí vysokou obnovovací frekvenci bez nutnosti utrácet tisíce navíc. Díky 240 Hz a 1ms odezvě se hodí zejména pro kompetitivní hraní akčních stříleček a esportových titulů, kde záleží na každé milisekundě.

KOUPIT MONITOR RAPTURE

Je však třeba počítat s určitými kompromisy. Full HD rozlišení na téměř 24″ úhlopříčce nemusí vyhovovat těm, kdo preferují ostřejší obraz. Pro profesionální práci s grafikou nebo střih videa existují vhodnější alternativy s vyšším rozlišením a přesnějším barevným podáním. Pokud vám ale jde primárně o plynulý obraz při hraní za rozumnou cenu, Rapture VIDE 24IFF240 svůj účel splní.

Uvažujete o pořízení 240Hz monitoru za tuto cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024