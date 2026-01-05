Hrajete hry? 240Hz monitor Rapture teď v akci stojí jen 2,5 tisíce Hlavní stránka Zprávičky Herní monitor Rapture VIDE 24IFF240 je nyní k dispozici za 2 543 Kč po slevě 25 % Monitor nabízí 23,8" Fast IPS panel s 240Hz obnovovací frekvencí a 1ms odezvou Součástí balení jsou HDMI i DisplayPort kabely pro okamžité použití Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.1.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte cenově dostupný herní monitor s vysokou obnovovací frekvencí, máme pro vás tip. Na Alze aktuálně probíhá akce, díky níž můžete Rapture VIDE 24IFF240 pořídit za 2 543 Kč místo původních 3 390 Kč. Jde o slevu téměř 850 korun, která z tohoto monitoru dělá jednu z nejzajímavějších voleb v dané cenové kategorii. 240 Hz pro plynulé hraní Konektivita a praktické funkce Ochrana zraku při dlouhém používání Pro koho je monitor vhodný? 240 Hz pro plynulé hraní Rapture VIDE 24IFF240 disponuje 23,8″ Fast IPS panelem s rozlišením Full HD (1 920 × 1 080 pixelů). Hlavním tahákem je 240Hz obnovovací frekvence v kombinaci s 1ms odezvou (MPRT), což ocení především hráči akčních her a esportových titulů. Monitor podporuje technologie AMD FreeSync i NVIDIA G-Sync, které eliminují trhání obrazu při synchronizaci s grafickou kartou. Fast IPS panel nabízí pozorovací úhly 178° v obou směrech, takže barvy zůstávají konzistentní i při pohledu z boku. Jas činí 300 cd/m² a kontrastní poměr dosahuje hodnoty 1 000:1. Monitor pokrývá 110,2 % barevného prostoru sRGB a 82,7 % AdobeRGB, což je na tuto cenovou kategorii solidní výsledek. Konektivita a praktické funkce Na zadní straně monitoru najdete dva porty HDMI 2.1 a jeden DisplayPort 1.4, což umožňuje připojení více zařízení současně. Nechybí ani 3,5mm jack pro sluchátka. Příjemným bonusem je, že součástí balení jsou HDMI i DisplayPort kabely, takže monitor můžete používat ihned po vybalení. CHCI MONITOR V AKCI Monitor disponuje naklápěcím stojanem v rozsahu +5° až -15° a podporuje VESA 100×100 mm pro montáž na držák. OSD menu je dostupné v češtině, což usnadňuje nastavení všech parametrů. Na zadní straně se nachází dekorativní červené podsvícení, jehož intenzitu lze v menu upravit nebo zcela vypnout. Ochrana zraku při dlouhém používání Rapture VIDE 24IFF240 je vybaven technologiemi Low Blue Light a Anti-Flicker, které snižují únavu očí při delším sezení u obrazovky. Matný povrch panelu minimalizuje odrazy, což oceníte zejména v osvětlených místnostech. Monitor rovněž podporuje HDR pro rozšířený rozsah jasu a kontrastu. Pro koho je monitor vhodný? Rapture VIDE 24IFF240 cílí především na hráče s omezeným rozpočtem, kteří chtějí vysokou obnovovací frekvenci bez nutnosti utrácet tisíce navíc. Díky 240 Hz a 1ms odezvě se hodí zejména pro kompetitivní hraní akčních stříleček a esportových titulů, kde záleží na každé milisekundě. KOUPIT MONITOR RAPTURE Je však třeba počítat s určitými kompromisy. Full HD rozlišení na téměř 24″ úhlopříčce nemusí vyhovovat těm, kdo preferují ostřejší obraz. Pro profesionální práci s grafikou nebo střih videa existují vhodnější alternativy s vyšším rozlišením a přesnějším barevným podáním. Pokud vám ale jde primárně o plynulý obraz při hraní za rozumnou cenu, Rapture VIDE 24IFF240 svůj účel splní. Uvažujete o pořízení 240Hz monitoru za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza hraní her monitor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024