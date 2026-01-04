Kvalitní herní myš za tři stovky! Alza má v akci tento kousek se slušným senzorem a RGB podsvícením Hlavní stránka Zprávičky Drátová herní myš Rapture VENOM V2 s optickým senzorem PixArt a spínači Kailh stojí nyní 324 Kč Nabízí citlivost až 12 000 DPI, 7 programovatelných tlačítek, RGB podsvícení a vyměnitelné kryty i závaží Původní cena činila 499 Kč – za tři stovky dostanete překvapivě vybavenou myš pro začínající hráče Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Herní myš za cenu pizzy? Rapture VENOM V2 je entry-level myš, která na papíře vypadá jako něco za dvojnásobek. Původně stála 499 Kč, nyní ji na Alze seženete za 324 Kč s kódem VYPRODEJ35. Za tři stovky dostanete optický senzor PixArt, spínače Kailh a dokonce vyměnitelné kryty. Senzor a spínače nad očekávání Rapture VENOM V2 používá optický senzor PixArt PAW 3327 s nastavitelnou citlivostí od 800 do 12 000 DPI. Není to top-tier senzor z vlajkových myší, ale pro běžné hraní a kancelářskou práci bohatě stačí. Akcelerace 30G a tracking speed 220 IPS znamenají, že senzor zaregistruje i rychlé pohyby. Hlavní tlačítka osazují spínače Kailh GM 4.0 s životností přes 60 milionů kliknutí. Polling rate až 1 000 Hz zajišťuje odezvu 1 ms. Pavel z Ostravy píše: „Rychlosti jsou bomba, nevěděl jsem, že i existuje 12 000 DPI.“ Vyměnitelné kryty a závaží Tady Rapture překvapuje. V balení najdete dva vyměnitelné kryty – klasický plný a perforovaný pro lepší proudění vzduchu. Výměna je na magnety, žádné nástroje nepotřebujete. K tomu 6 závaží pro úpravu hmotnosti podle preference. RAPTURE VENOM V2 ZA 324 KČ Software a RGB Myš má vlastní software pro nastavení 7 programovatelných tlačítek, maker a RGB podsvícení s 11 režimy. Bonus: software je v češtině. Nastavení se ukládá přímo do myši, takže program můžete po konfiguraci smazat. Uživatel David upozorňuje na chybějící podporu Linuxu. A Miroslav dodává: „Podržení tlačítka DPI- nevypne podsvícení, jak píšou v manuálu. Opravdu vypnout podsvícení jde jen v dodávaném programu.“ Drobnosti, ale hodí se vědět. Pro koho je myš vhodná? Rapture VENOM V2 cílí na začínající hráče a rozpočtově omezené zákazníky. Za 324 Kč dostanete optický senzor PixArt, spínače Kailh, vyměnitelné kryty, závaží a RGB podsvícení. To je výbava, kterou jinde za tuto cenu nenajdete. Hodnocení 4,7 z 5 od 85 zákazníků potvrzuje, že většina lidí je spokojená. Maroš ze Slovenska shrnuje: „TOP kvalita za tie peniaze.“ David z Nového Města oceňuje „hezký design a kvalitní zpracování vzhledem k ceně.“ KOUPIT RAPTURE VENOM V2 Počítejte ale s kompromisy. Několik recenzentů hlásí problémy s double-clicky po čase – Petr z České Lípy popisuje: „Po 2 týdnech začala dělat 2kliky a občas i 3kliky.“ Alza mu myš vyměnila, ale je to signál, že kvalita kontroly není stoprocentní. Další zákazník upozorňuje, že myš „působí levně“ a „se neustále sama odpojuje a připojuje.“ Za 324 Kč ale dostáváte přesně to, co můžete čekat – funkční herní myš s překvapivě slušnou výbavou. Pro Fortnite, League of Legends nebo běžné hraní to stačí. Pokud hledáte myš pro kompetitivní esport, připravte si alespoň tisícovku na značkovou alternativu. Pro první herní setup nebo jako záložní myš je VENOM V2 rozumná volba. Jakou herní myš používáte? Kolik jste za ni dali? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza myš slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025